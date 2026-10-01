Mỹ mất 42 tháng, Malaysia mất hơn 5 năm nhưng Việt Nam chỉ mất 40 tháng hoàn thành 'siêu công trình' giữa biển, chiều dài hơn 18km

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Cầu vượt biển Hòn Khoai tại Cà Mau được đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2028, sau khoảng 40 tháng kể từ khi khởi công. Công trình có tổng chiều dài hơn 18km, với những cọc khoan nhồi sâu hơn 100m dưới biển, trong bối cảnh nhiều dự án vượt biển trên thế giới cần nhiều năm để hoàn thiện.

Đươc khởi công ngày 19/8/2025, dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai là một trong những công trình hạ tầng đáng chú ý tại cực Nam Việt Nam. Theo thiết kế, tuyến có tổng chiều dài khoảng 18,5km, gồm cầu chính dài hơn 17km và cầu nhánh kết nối lên đảo. Công trình được thiết kế với quy mô 4 làn xe, mặt cầu rộng 16,5m, tốc độ thiết kế 80km/h và tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Điểm đáng chú ý nằm ở điều kiện thi công. Theo thông tin từ đơn vị thi công được báo chí dẫn lại, toàn tuyến có gần 500 cọc khoan nhồi và cọc thép; tại một số vị trí, cọc khoan nhồi có chiều sâu hơn 100m. Nền địa chất dưới biển yếu, có những khu vực xuất hiện hố xoáy, trong khi công trường thường xuyên chịu tác động của sóng lớn, gió mạnh và thời tiết biến động.

Việc xây dựng giữa biển cũng khiến quá trình vận chuyển vật liệu, thiết bị và tổ chức thi công phụ thuộc đáng kể vào điều kiện thời tiết. Tuổi Trẻ cho biết trong năm đầu triển khai, lực lượng thi công chỉ có thể làm việc hiệu quả khoảng 4-5 tháng do thời gian còn lại thường gặp sóng gió bất lợi. Cát, đá và nhiều loại vật liệu phải được huy động từ các địa phương khác rồi vận chuyển bằng đường biển, làm tăng yêu cầu về tổ chức hậu cần.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ tạo kết nối trực tiếp từ khu vực Đất Mũi ra đảo Hòn Khoai, đồng thời liên kết với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Hệ thống này được kỳ vọng hỗ trợ vận tải, logistics và phát triển kinh tế biển tại khu vực cực Nam đất nước.

Tại Mỹ, Chesapeake Bay Bridge-Tunnel ở bang Virginia là một trường hợp đáng chú ý về tiến độ xây dựng công trình vượt mặt nước. Dự án khởi công ngày 7/9/1960 và đưa vào khai thác ngày 15/4/1964, tức sau khoảng 42 tháng thi công.

Tuyến kết nối hai bờ vịnh Chesapeake có chiều dài khoảng 28,3km tính từ bờ này sang bờ kia. Tuy nhiên, đây không phải cây cầu liên tục hoàn toàn trên biển mà là tổ hợp gồm cầu thấp, cầu lớn, đường dẫn, hai đường hầm dưới nước và các đảo nhân tạo. Theo đơn vị quản lý công trình, tổng chiều dài tính cả đường dẫn đạt khoảng 37km.

Tại Đông Nam Á, cầu thứ hai Penang của Malaysia là một công trình có thể dùng để tham chiếu về quy mô cầu vượt biển. Cây cầu có tổng chiều dài khoảng 24km, trong đó khoảng 16,9km chạy trên mặt nước, kết nối đảo Penang với phần đất liền thuộc bang Penang.

Theo Hội đồng Phát triển Công nghiệp Xây dựng Malaysia, công trình được khởi công ngày 8/6/2009 và chính thức mở cửa ngày 1/3/2014, tức mất gần 5 năm 9 tháng để hoàn thành. Cầu sử dụng kết cấu dầm hộp cho phần lớn chiều dài và một nhịp dây văng tại khu vực cần bảo đảm giao thông hàng hải.

So với cầu Penang thứ hai, Hòn Khoai có chiều dài tổng thể ngắn hơn, nhưng cũng đặt ra những thách thức đáng kể về nền móng và tổ chức thi công ngoài khơi.

Tính từ ngày khởi công 19/8/2025 đến thời hạn dự kiến cuối năm 2028, cầu vượt biển Hòn Khoai có khoảng 40 tháng để hoàn thành. Đây là mục tiêu tiến độ, chưa phải thời gian thi công thực tế đã được xác nhận.

Để đạt mốc cuối năm 2028, dự án cần tiếp tục xử lý đồng thời nhiều công việc: thi công móng và trụ cầu, sản xuất - lắp đặt dầm, bảo đảm nguồn vật liệu và duy trì các mũi thi công trong điều kiện biển động. Khả năng hoàn thành đúng kế hoạch sẽ phụ thuộc vào tiến độ thực tế của từng hạng mục cũng như việc kiểm soát chất lượng, an toàn và các yếu tố khách quan tại công trường.