"Anh Long" G-Dragon cập nhật mới về show Hà Nội: Khoảng thời gian trân trọng mãi mãi

Tối 27/10, sau khi trở về Hàn Quốc từ hai đêm diễn tại Hà Nội, G-Dragon tiếp tục khiến người hâm mộ Việt Nam xao xuyến khi cập nhật loạt hình ảnh hậu trường concert BIGBANG tại Mỹ Đình. Đi kèm những bức ảnh là dòng chú thích đầy tình cảm: “Hai đêm khắc sâu vào ký ức của chúng tôi tại HANOI, một khoảng thời gian với BIGBANG và VIP để trân trọng mãi mãi”.

Hình ảnh G-Dragon trong hậu trường concert Hà Nội Hình ảnh G-Dragon trong hậu trường concert Hà Nội Hình ảnh G-Dragon trong hậu trường concert Hà Nội

Động thái mới nhất của thủ lĩnh BIGBANG nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ. Hai đêm diễn ngày 24 và 25/10 đã khép lại, nhưng những gì diễn ra tại Mỹ Đình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ những màn trình diễn giàu năng lượng, biển người đồng thanh hát theo các bản hit đến loạt khoảnh khắc giao lưu gần gũi, Hà Nội đã trở thành điểm dừng chân đặc biệt trong hành trình kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm.

Khán giả Việt vẫn đang lụy dư âm concert, G-Dragon quyết không để mọi người sớm "move on". Dòng trạng thái mới không chỉ lưu giữ kỷ niệm về hai đêm diễn mà còn tiếp tục kéo dài cuộc hội ngộ giữa BIGBANG và cộng đồng V.I.P Việt Nam trên mạng xã hội.

Chú thích ảnh

Sức hút của hai đêm diễn còn đến từ những khoảnh khắc vượt ra ngoài khuôn khổ một concert thông thường. Tổng cộng khoảng 90.000 khán giả đã có mặt tại Mỹ Đình trong hai ngày 24 và 25/10, cùng BIGBANG ôn lại những ca khúc gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ V.I.P. Từ Fantastic Baby, Tonight đến Haru Haru, My Heaven,... những màn đồng ca tại sân vận động trở thành điểm nhấn được nhắc đến sau chương trình.

Đặc biệt, fanchant “anh Long” đã vượt khỏi phạm vi cộng đồng người hâm mộ Việt Nam. Biệt danh thân mật mà fan dành cho G-Dragon trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của concert, nhất là khi nam thần tượng đã biết ý nghĩa thực sự và giới thiệu mình là "anh Long, it's our boy - G-Dragon baby". Từ biệt danh của riêng FAM Việt, “anh Long” đã thực sự được chính chủ hưởng ứng ngay trên sân khấu Mỹ Đình và lan tỏa quốc tế.

G-Dragon đã biết "anh Long" là ai

Không chỉ có G-Dragon, Taeyang và Daesung cũng liên tục chia sẻ những hình ảnh sau concert. Taeyang đăng tải loạt ảnh hậu trường, trong khi Daesung gây chú ý với hình ảnh cầm hai banner do cộng đồng fan G-Dragon tại Việt Nam chuẩn bị. Nam ca sĩ còn tiết lộ bản thân khó ngủ sau đêm diễn đầu tiên vì vẫn nhớ những khoảnh khắc cùng người hâm mộ. Trên sân khấu, tình cảm BIGBANG dành cho khán giả Hà Nội cũng được thể hiện qua những lời hẹn trở lại. Daesung thậm chí hài hước đề cập chuyện chuẩn bị hợp đồng cho concert tiếp theo tại Việt Nam, nhận được sự hưởng ứng của hai thành viên còn lại. Trước đó, G-Dragon cũng nói với khán giả rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu.

BIGBANG thực sự cũng "lụy" Việt Nam

Sau khi concert kết thúc, những cập nhật liên tiếp từ các thành viên cùng ê-kíp của G-Dragon và BIGBANG tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý. Từ những hình ảnh hậu trường đến các bài đăng nhắc lại kỷ niệm tại Hà Nội, dư âm của hai đêm diễn vẫn được nối dài, trong khi khán giả bắt đầu mong chờ một lần tái ngộ.

Với V.I.P Việt Nam, một đêm diễn thứ ba hay concert encore tại Hà Nội lúc này có lẽ là điều được mong đợi nhất. Dù chưa có thông báo chính thức về kế hoạch trở lại, những lời hẹn trên sân khấu cùng cách BIGBANG lưu giữ kỷ niệm sau chương trình đã tiếp thêm hy vọng cho người hâm mộ. Còn trước mắt, câu chú thích “một khoảng thời gian với BIGBANG và VIP để trân trọng mãi mãi” của G-Dragon có lẽ cũng đủ để những người vừa trải qua hai đêm concert đáng nhớ tiếp tục lưu luyến Mỹ Đình thêm một thời gian nữa.