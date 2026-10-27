Vì sao đàn ông 30 tuổi vẫn order nail G-Dragon, mua “Bangbong” và chi 15 triệu đi quẩy 2 đêm concert BIGBANG?

Nhắc đến fan K-pop thích đu idol, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những cô gái thuộc lòng lịch trình thần tượng, sưu tầm card bo góc hay sẵn sàng bỏ thời gian, công sức để săn vé concert. Nhưng với BIGBANG, hội những người đứng ngồi không yên vì BIGBANG còn có rất nhiều fanboy.

Họ yêu quý BIGBANG suốt 15 - 17 năm trời, từ khi còn là những cậu bé đến lúc đã trở thành người đàn ông 30 tuổi, có công việc và sự nghiệp ổn định. Với các fanboy này, BIGBANG không đơn thuần là một nhóm nhạc để hâm mộ, mà còn là thanh xuân, là cái tên đủ sức khiến họ theo dõi suốt nhiều năm, sẵn sàng chi hàng chục triệu cho những trải nghiệm mà không phải ai cũng hiểu được.

Chia sẻ của các fanboy BIGBANG (Clip: Thái Châu)

Chưa kể cho gia đình vụ chi 15 triệu đi 2 ngày concert, đặt nail box G-Dragon về gắn để đi đu idol nhưng chỉ vừa 3 ngón tay

Trung, 27 tuổi, làm công việc văn phòng và đến từ Hưng Yên, đã dành trọn 2 ngày cho concert BIGBANG. Ở D1, anh chàng mua vé Premium giá 7 triệu đồng và D2 là vé CAT 1 giá 6 triệu đồng, lightstick Bangbong với giá 1,7 triệu đồng. Tổng cộng, khoản chi lên tới 14,7 triệu đồng, chưa tính chi phí đi lại.

Trung bắt đầu yêu thích BIGBANG từ năm 2009, khi còn học tiểu học. Sau nhiều năm, việc được gặp nhóm nhạc yêu thích khiến anh chàng có cảm giác được trở về thời đi học, khi những ca khúc của BIGBANG gắn với ký ức của cả một thế hệ 9X.

Đáng chú ý, mẹ Trung đến thời điểm này vẫn chưa biết con trai đã mua vé tham dự cả 2 ngày concert. Chi tiết ấy khiến câu chuyện của anh chàng trở nên thực tế, dù đã đi làm và có thu nhập riêng, việc một chàng trai dành gần 15 triệu đồng để đi xem nhóm nhạc mình yêu thích vẫn có thể là chuyện chưa muốn kể với gia đình.

Trung và người bạn đi cùng - Lan. Anh chàng đã có 2 ngày tận hưởng trọn vẹn không khí của concert BIGBANG

Trong khi đó, Khoa, 29 tuổi, có cách chuẩn bị đơn giản hơn. Anh chàng cũng mua được vé ngay từ ngày đầu mở bán, không mất quá nhiều công sức cho trang phục vì đã yêu thích và theo dõi phong cách của G-Dragon từ lâu. Vì chuẩn bị cho cả nửa kia đi cùng nên tổng chi phí ước khoảng 20 triệu đồng, gồm vé CAT 1 giá 6,5 triệu đồng/vé, lightstick và quần áo.

Đặc biệt, Khoa còn có một câu chuyện rất dở khóc dở cười trong quá trình chuẩn bị: “Mình còn đặt nail box G-Dragon về gắn để đi đu idol nhưng oái oăm là chỉ vừa 3 ngón tay”.

Khoa không phải kiểu fan theo dõi quá nhiều nhóm nhạc để so sánh hay chạy theo mọi hoạt động của K-pop. Anh chủ yếu dành sự quan tâm cho BIGBANG ở nhóm nam và BLACKPINK ở nhóm nữ. Vì vậy, mỗi lần nhóm tổ chức concert là một dịp đáng để ưu tiên, bởi cơ hội gặp thần tượng trực tiếp không xuất hiện thường xuyên như những sở thích diễn ra hằng ngày.

Khoa và Mai Anh

Phúc, 32 tuổi, mua vé CAT 3 giá 3,5 triệu đồng, còn trang phục và phụ kiện thì có gì dùng nấy, không đầu tư thêm nhiều. Với Phúc, việc đi concert, tận hưởng không khí và những trải nghiệm với idol quan trọng hơn chuyện phải có một bộ đồ thật nổi bật hay mua sắm thật nhiều merchandise.

Có thể thấy 3 người đàn ông với 3 cách đu idol khác nhau nhưng đều chủ động lựa chọn mức đầu tư phù hợp với mình, thay vì mặc định rằng đã là fan thì phải chi thật nhiều tiền.

Phúc và người bạn đi cùng - Huyền Anh (35 tuổi). Cả hai đều là fan của BIGBANG từ thời iTV.

BIGBANG có gì khiến fan nam theo đuổi suốt 15 - 17 năm trời?

Nếu chỉ nhìn vào chuyện săn vé, mua lightstick hay chuẩn bị outfit, rất dễ nghĩ sức hút của BIGBANG nằm ở trải nghiệm concert. Nhưng với những fan nam đã theo dõi nhóm từ thời còn đi học, âm nhạc và dấu ấn riêng của từng thành viên mới là lý do khiến họ gắn bó lâu dài.

Trung cho biết anh bắt đầu nghe BIGBANG từ năm 2009. Trong số những nhóm nhạc K-pop mà anh từng biết đến, BIGBANG tạo được ấn tượng nhờ phong cách âm nhạc độc đáo, mỗi thành viên có màu sắc riêng và tổng thể nhóm vẫn giữ được nét đặc trưng.

“Thứ nhất là nhạc cuốn, đó gần như là điều hiển nhiên. Thứ hai là độ chất của các anh. Mình luôn cảm thấy âm nhạc của BIGBANG có sự độc đáo riêng, không bị một màu”, Trung chia sẻ.

Anh chàng cũng đồng tình với nhận định BIGBANG là nhóm nhạc nam có lượng fanboy đông. Theo trải nghiệm cá nhân, từ những người bạn cùng lớp hồi tiểu học đến cấp hai, anh đã gặp không ít người yêu thích BIGBANG hơn các nhóm nam khác. Với Trung, việc theo dõi nhóm đã trở thành một phần thanh xuân, gắn với những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi vậy, concert lần này mang lại cảm giác đặc biệt khi anh có thể trực tiếp gặp những nghệ sĩ mình đã nghe suốt nhiều năm.

Nếu Trung nhấn mạnh vào màu sắc âm nhạc, Khoa lại nhớ rõ giai điệu và cá tính của từng thành viên. Anh cho biết nhạc BIGBANG thường xuyên vang lên trong đầu, còn G-Dragon sở hữu một sức hút rất riêng mà anh khó diễn tả bằng vài từ.

Khoa không đặt BIGBANG lên bàn cân để so sánh với tất cả nhóm nhạc nam khác, bởi anh vốn không theo dõi quá nhiều nhóm. Anh thích nhóm nào thì dành sự quan tâm cho nhóm đó. Và nếu có cơ hội gặp BIGBANG trực tiếp, anh sẵn sàng ưu tiên concert hơn một số hoạt động giải trí khác như bóng đá hay game, bởi đây không phải trải nghiệm có thể tham gia mỗi ngày.

Từ phong cách của Khoa cũng có thể thấy anh chàng đặc biệt yêu thích âm nhạc và gu thời trang của G-Dragon

Với Phúc, lý do yêu thích BIGBANG còn nằm ở tổng thể phong cách của nhóm. Anh ấn tượng với âm nhạc, thời trang, cách trình diễn và cả hình ảnh của các thành viên. Playlist cá nhân của Phúc gần như toàn nhạc BIGBANG, bất kể tâm trạng vui hay buồn. Anh chàng cũng không chủ động phân tích âm nhạc của BIGBANG đã giúp mình vượt qua khó khăn ra sao, nhưng việc thường xuyên nghe nhóm đã trở thành thói quen trong cuộc sống.

Cả ba cũng không xem việc yêu thích và đu idol K-pop là điều cần phải giải thích hay ngại ngùng. Với họ, đu idol không đồng nghĩa với việc bỏ quên những thú vui khác hay dành toàn bộ thời gian cho thần tượng. Thay vào đó, tình cảm với BIGBANG đơn giản là thứ để họ sẵn sàng dành tiền, thời gian và công sức mỗi khi có dịp.

Vì vậy cũng hoàn toàn dễ hiểu khi cả 3 đều tuyên bố như đinh đóng cột rằng nếu BIGBANG tiếp tục tổ chức concert tại Việt Nam trong những năm tới thì họ chắc chắn sẽ tham gia. “Mình sẽ đi concert BIGBANG cho đến khi nào nhóm không còn hoạt động nữa thì thôi!” - Trung nhấn mạnh.

Rõ ràng, ở tuổi 27, 29 hay 32, những người đàn ông ấy vẫn có thể mặc sơ mi đi làm vào ngày thường, dành thời gian cho game, du lịch hoặc công việc riêng, rồi trở thành một fanboy đúng nghĩa khi BIGBANG trở lại sân khấu. Hóa ra trưởng thành không khiến người ta hết đam mê; nó chỉ giúp mỗi người có thêm khả năng tự quyết định mình muốn dành tiền và thời gian cho điều gì.