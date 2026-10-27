Hoàng Thùy Linh "chơi chiêu"

Sau khoảng 3 năm vắng bóng, màn trở lại của Hoàng Thùy Linh liên tục nhận được sự chú ý, không chỉ bởi đây là lần tái xuất đáng chú ý của nữ ca sĩ mà còn đánh dấu sự trở lại của một trong những cái tên từng tạo nhiều dấu ấn cho nhạc Việt. Đáng chú ý, ca khúc còn tạo được sức lan tỏa qua các video cover vũ đạo trên TikTok, đưa Thầy Dùi trở thành chất liệu cho những màn bắt trend của giới trẻ

Sau khi MV Thầy Dùi ra mắt ngày 15/10, đoạn nhạc cùng vũ đạo của ca khúc bắt đầu xuất hiện trong các video cover trên TikTok. Thay vì chỉ nghe nhạc hoặc bàn luận về sản phẩm mới của Hoàng Thùy Linh, nhiều người chọn trực tiếp thực hiện những động tác trong bài để đăng tải lên trang cá nhân.

Cõi mạng đang rầm rộ cover vũ đạo của Thầy Dùi

Sự chú ý dành cho trend cũng đến đúng thời điểm các trường học bắt đầu chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Với màu sắc vui nhộn, vũ đạo giàu năng lượng, Thầy Dùi có tiềm năng trở thành một trong những lựa chọn được học sinh yêu thích trong mùa văn nghệ năm nay.

Mới đây, Hoàng Thùy Linh tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng video nhảy Thầy Dùi, đặc biệt bởi chiếc bờm màu vàng có hai ký tự GD mà cô đội trên đầu. Phụ kiện này được người hâm mộ liên tưởng đến G-Dragon, trưởng nhóm BIGBANG. Chi tiết càng khiến khán giả thích thú khi nữ ca sĩ vừa tham dự concert của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, trong hai đêm 24 và 25/10.

Hoàng Thuỳ Linh nhập cuộc dance challenge Thầy Dùi

Không chỉ quảng bá ca khúc của mình, nữ ca sĩ còn cho thấy sự hào hứng với không khí concert BIGBANG vừa diễn ra tại Việt Nam. Màn nhập cuộc của chính chủ cũng tạo thêm sự chú ý cho thử thách, trong bối cảnh người hâm mộ đang tích cực chia sẻ những nội dung liên quan đến Thầy Dùi trên mạng xã hội.

Trước đó, Hoàng Thùy Linh từng nhiều lần tạo dấu ấn trên mạng xã hội nhờ những vũ đạo gắn liền với các sản phẩm âm nhạc. Nổi bật nhất là See Tình, ca khúc có điệu nhảy được đông đảo khán giả quốc tế cover, từ các video cá nhân đến những màn trình diễn của nghệ sĩ nước ngoài, góp phần đưa nhạc Việt tiếp cận công chúng toàn cầu.

Dance challenge đã trở thành một trong những “vũ khí bí mật” trong chiến lược quảng bá âm nhạc của Hoàng Thùy Linh.

Không chỉ dừng lại ở See Tình, nhiều ca khúc khác của nữ ca sĩ như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Bo Xì Bo hay Gieo Quẻ cũng gây chú ý nhờ giai điệu sôi động và những trào lưu vũ đạo trên mạng xã hội. Đặc biệt, Bo Xì Bo từng tạo trend dance cover trên TikTok, được nhiều nhà sáng tạo nội dung hưởng ứng, góp phần giúp ca khúc lan tỏa mạnh mẽ vào dịp đầu năm mới. Các ca khúc của Hoàng Thùy Linh cũng thường xuyên xuất hiện trong những tiết mục văn nghệ trường học.

Những dấu ấn này cho thấy dance challenge đã trở thành một trong những “vũ khí bí mật” hay " chiêu bài tủ" trong chiến lược quảng bá âm nhạc của nữ ca sĩ, giúp sản phẩm tiếp cận khán giả theo cách gần gũi và duy trì sức hút sau khi phát hành. Tại Việt Nam, cũng có rất ít nghệ sĩ liên tục có dance challenge viral khắp cõi mạng với nhiều bài hát như Hoàng Thuỳ Linh.

Ra mắt ngày 15/10/2026, Thầy Dùi đánh dấu sự trở lại của Hoàng Thùy Linh sau khoảng thời gian dài vắng bóng. Ca khúc do Khắc Hưng sáng tác, lấy cảm hứng từ cách gọi dân gian “thầy dùi”, chỉ những người chuyên xúi giục, gièm pha và gây mâu thuẫn giữa người khác. Phần lời sử dụng những thành ngữ quen thuộc như “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, “gắp lửa bỏ tay người”, kết hợp với phần phối khí hiện đại.

Hoàng Thuỳ Linh vừa trở lại sau 3 năm vắng bóng

MV được đầu tư về hình ảnh, bối cảnh và trang phục, tiếp tục khai thác cách kể chuyện giàu tính biểu tượng của Hoàng Thùy Linh. Sản phẩm cũng nhận về những ý kiến khác nhau về giai điệu và cách thể hiện. Trong khi đó, các video cover giúp ca khúc có thêm một hướng tiếp cận với khán giả, đặc biệt là những người dùng TikTok yêu thích các thử thách vũ đạo.

Đáng chú ý, MV Thầy Dùi cũng ghi nhận thành tích đáng kể trên YouTube khi vượt mốc 2,1 triệu lượt xem, đồng thời lọt top thịnh hành tại Việt Nam. Bên cạnh lượt xem MV, những video cover vũ đạo trên TikTok tiếp tục mở rộng độ hiện diện của ca khúc trên mạng xã hội.

Với Thầy Dùi, Hoàng Thùy Linh tiếp tục cho thấy khả năng tạo sức hút từ những trào lưu gắn liền với sản phẩm âm nhạc

Với Thầy Dùi, Hoàng Thùy Linh tiếp tục cho thấy khả năng tạo sức hút từ những trào lưu gắn liền với sản phẩm âm nhạc. Trong bối cảnh các video cover đang được chia sẻ trên TikTok, ca khúc có thêm cơ hội tiếp cận khán giả trẻ, đặc biệt khi mùa văn nghệ 20/11 đang đến gần. Nhờ đó, Thầy Dùi có thể tiếp tục lan tỏa, đồng thời đưa những ca khúc mang đậm màu sắc dân gian đương đại của Hoàng Thùy Linh đến gần hơn với đông đảo khán giả.