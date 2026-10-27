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Trấn Thành ra thông báo: "Làm lớn cho tôi"

| | Lifestyle

"Minh oan cho tôi đi nha" – Trấn Thành thông báo.

Mới đây, Trấn Thành đã thông báo sẽ đi Mỹ để thực hiện một live show cá nhân mang tên Người kể chuyện tình. Nam MC chia sẻ trên trang cá nhân: "Lần này tôi qua Mỹ diễn nha các tình yêu ơi! Làm lớn trận này cho tôi!

Trấn Thành ra thông báo: "Làm lớn cho tôi" - Ảnh 1.

Qua nghe tôi tâm sự tình đời nha! Mấy bà qua kiểm chứng tôi ở ngoài đời có đủ sức đè được con lạc đà hay không rồi đồn rùm beng lên minh oan cho tôi đi nha! Chứ top 100 mà vẽ tôi như bao gạo trên lưng con lạc đà tôi không cam tâm!

Vậy đi nha! Nào! Mua vé cùng gặp ai tôi! Tôi tới đây! Bà con Hoa Kỳ ơi!".

Được biết, liveshow của Trấn Thành tổ chức tại rạp Pechanga ở thành phố San Jose, một trung tâm biểu diễn lớn tại Mỹ, nơi các nghệ sĩ danh tiếng khắp thế giới cũng như Việt Nam thường tới làm show, trong đó có cả Mỹ Tâm và dàn nghệ sĩ Anh trai say Hi.

Vì là trung tâm biểu diễn lớn với lượng ghế ngồi nhiều nên rất ít nghệ sĩ Việt dám làm show tại đây. Điều này cho thấy sự tự tin và sức hút của tên tuổi Trấn Thành với cộng đồng người Việt khắp trong và ngoài nước.

Trấn Thành ra thông báo: "Làm lớn cho tôi" - Ảnh 2.

Trấn Thành được biết tới là một trong những nghệ sĩ đa tài, có tầm ảnh hưởng lớn và sở hữu lượng người theo dõi thuộc hàng top đầu tại Việt Nam trong các vai trò diễn viên, MC kiêm nhà làm phim.

Khởi đầu thành công từ lĩnh vực dẫn chương trình và hài kịch, anh đã vươn lên trở thành "ông hoàng phòng vé" của điện ảnh Việt Nam qua các bộ phim điện ảnh trăm tỷ kỷ lục như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai...

Dù nhận về một số ý kiến trái chiều xoay quanh đời tư, phát ngôn và các sản phẩm cá nhân, Trấn Thành vẫn duy trì sức hút truyền thông mạnh mẽ và là gương mặt định hình xu hướng giải trí Việt đương đại.

Trong những năm gần đây, Trấn Thành vẫn duy trì sức hút lớn ở vai trò MC, bên cạnh đó là thành công vang dội trong vai trò đạo diễn với loạt phim trăm tỷ, càng đẩy tên tuổi anh vang xa. Ít ai biết rằng, ngoài làm MC và diễn xuất, Trấn Thành còn có thể ca hát và rất thích hát. Đã nhiều lần anh hát trong tư cách một ca sĩ trên sân khấu.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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