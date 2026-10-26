BIGBANG khéo chiều fan Việt: Từ “1, 2, 3 bánh mì” đến màn chế lời hit thành “Phở”

Tối 25/10, BIGBANG chính thức khép lại hai đêm concert được mong chờ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ cùng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả, G-Dragon, Taeyang và Daesung còn liên tục khiến người hâm mộ thích thú bởi những màn giao lưu gần gũi, đặc biệt là cách các thành viên khéo léo đưa tiếng Việt và ẩm thực Việt Nam vào những khoảnh khắc trên sân khấu.

Trong đêm diễn thứ hai, sự cuồng nhiệt của khán giả tiếp tục khiến các thành viên BIGBANG xúc động. Hàng chục nghìn V.I.P đồng thanh hát theo các ca khúc từ đầu đến cuối, tạo nên bầu không khí sôi động tại Mỹ Đình. Taeyang không giấu được sự phấn khích khi nói bằng tiếng Việt: “Tôi yêu các bạn”, đồng thời dành lời khen cho người hâm mộ Việt Nam “Fan Việt quá đỉnh”. Daesung cũng chia sẻ rằng anh đã thao thức sau đêm diễn đầu tiên vì những cảm xúc quá đáng nhớ. G-Dragon tiếp tục khiến khán giả bật cười với cách nói “Tôi yêu các bạn” đầy nhí nhảnh.

Taeyang còn hứa sẽ trở lại Hà Nội, trong khi Daesung hài hước gợi ý chuyện ký tiếp hợp đồng để có thể tiếp tục tổ chức concert. Những lời nói tưởng chừng đơn giản nhưng đúng lúc, đúng không khí khiến người hâm mộ càng thêm phấn khích, nhiều người đùa rằng BIGBANG đã bị V.I.P Việt Nam “bỏ bùa”.

Taeyang bất ngờ hô “1, 2, 3 bánh mì” khi chụp ảnh cùng fan

Một trong những khoảnh khắc đáng yêu nhất của đêm diễn thứ hai diễn ra khi BIGBANG cùng hàng chục nghìn khán giả chụp ảnh kỷ niệm trước khi kết thúc chương trình.

Thay vì sử dụng khẩu hiệu quen thuộc, Taeyang chủ động đề nghị làm điều gì đó khác biệt. Nam ca sĩ nói với khán giả rằng lần này đặc biệt hơn, rồi hô lớn: “1, 2, 3 bánh mì!”. Anh lặp lại câu hô hai lần để người hâm mộ cùng tạo dáng chụp ảnh, khiến cả sân vận động bất ngờ rồi bật cười thích thú.

Video: Taeyang hô to "1,2,3 bánh mì" khi nhóm chụp ảnh cùng fan cuối buổi diễn

Một câu hô tưởng chừng ngẫu hứng nhưng lại khiến khoảnh khắc chụp ảnh chung trở nên đặc biệt hơn. Taeyang không chỉ sử dụng tiếng Việt mà còn chọn đúng tên một món ăn quen thuộc, gần gũi với đời sống người Việt để tạo nên kỷ niệm cùng khán giả. Thay vì chỉ nói những câu chào hỏi đã chuẩn bị sẵn, nam thần tượng dường như đã tìm cách biến một chi tiết rất đời thường thành dấu ấn riêng của đêm diễn tại Hà Nội.

Ngay sau đó, cộng đồng người hâm mộ nhanh chóng chia sẻ khoảnh khắc này trên mạng xã hội. Nhiều bình luận hài hước xuất hiện: “Bữa sáng nay chắc anh ăn bánh mì”, “Việt Nam chụp ảnh thì kêu kim chi, còn các anh người Hàn thì kêu bánh mì, quá đã”, hay “Bữa sáng nay chắc staff cho anh ăn bánh mì, còn sáng qua là phở”.

Taeyang không chỉ sử dụng tiếng Việt mà còn chọn đúng tên một món ăn quen thuộc, gần gũi với đời sống người Việt

Phản ứng của Daesung khi nghe Taeyang phát âm cũng trở thành chi tiết khiến fan thích thú. Một số người nhận xét biểu cảm của anh giống như đang bật cười trước cách người anh cùng nhóm cố gắng nói tiếng Việt. Chính những tương tác tự nhiên như vậy khiến màn giao lưu không đơn thuần là phần nghỉ giữa các tiết mục, mà trở thành một phần đáng nhớ trong trải nghiệm concert.

Hôm trước còn “Everything is Phở”, G-Dragon biến lời hit thành “Pho pho pho”

Đáng chú ý, bánh mì không phải món ăn Việt đầu tiên được BIGBANG nhắc đến trên sân khấu Mỹ Đình. Trong đêm diễn mở màn ngày 24/10, Taeyang đã khiến hàng chục nghìn V.I.P thích thú khi liên tục nói “Everything is Phở” trong phần giao lưu. Cách nhắc đến món ăn bằng tiếng Anh xen lẫn tên gọi tiếng Việt, cùng biểu cảm hài hước của nam ca sĩ, nhanh chóng biến phở thành chủ đề được khán giả hưởng ứng. Daesung cũng hào hứng nhập cuộc, khiến màn trò chuyện càng thêm rôm rả.

Video: Tối 24/10, Taeyang liên tục nhắc đến phở bằng câu nói “Everything is Phở”

Đến khi ca khúc “Lies” vang lên, G-Dragon tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi biến đoạn “Oh oh oh” quen thuộc thành “Pho pho pho”. Màn chơi chữ được đưa vào đúng giai điệu, không làm mất đi nhịp điệu của ca khúc mà còn khiến khán giả nhanh chóng bắt nhịp hát theo. Một món ăn quen thuộc bỗng trở thành chi tiết hài hước ngay giữa bản hit đã gắn bó với BIGBANG và người hâm mộ suốt nhiều năm.

Video: G-Dragon nhắc tới phở Việt bằng cách "chế lời" bát bài Lies

Nếu chỉ nhìn riêng từng khoảnh khắc, câu chuyện có thể đơn giản là những màn đùa vui trên sân khấu. Nhưng khi đặt cạnh nhau, từ việc Taeyang nhắc đến phở, G-Dragon biến tấu lời bài hát đến màn hô “1, 2, 3 bánh mì” trong đêm diễn tiếp theo, người hâm mộ có thêm lý do để cảm nhận sự gần gũi của nhóm với khán giả Việt Nam.

Giọng ca I need a girl "say đắm" phở bò sau khi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc SEEN Festival năm 2023

Ẩm thực vốn là một phần rất đời thường của văn hóa bản địa. Việc nhắc đến phở hay bánh mì không cần những lời giới thiệu cầu kỳ, nhưng lại dễ dàng tạo ra sự kết nối bởi đó là những điều gần gũi với người nghe. Đặc biệt, khi các thành viên chủ động sử dụng tên món ăn bằng tiếng Việt, đưa chúng vào lời giao lưu và thậm chí biến tấu giai điệu quen thuộc, những chi tiết ấy trở nên tự nhiên và đáng nhớ hơn một lời chào xã giao thông thường.

Đó cũng là điều khiến nhiều V.I.P cảm thấy được chiều chuộng: BIGBANG không chỉ đến Hà Nội để trình diễn, mà còn dành thời gian quan sát, tương tác và tìm cách tạo ra những khoảnh khắc riêng với khán giả tại đây. Từ những câu tiếng Việt như “Việt Nam vô địch”, “Các bạn có khỏe không” đến chuyện phở và bánh mì, nhóm liên tục khiến sân vận động vỡ òa bởi những điều nhỏ bé nhưng đúng tâm lý người hâm mộ.

3 thành viên cúi lạy cám ơn fan Việt trong cả hai đêm concert khiến nhiều người xúc động

Khi đêm diễn khép lại, ba thành viên cùng cúi người, quỳ gối cảm ơn khán giả trước khi rời sân khấu. Hai đêm concert tại Mỹ Đình đã kết thúc, nhưng những dư âm mà BIGBANG để lại không chỉ nằm ở các bản hit hay sân khấu hoành tráng. Với nhiều V.I.P, đó còn là những câu tiếng Việt được thần tượng cất lên, một lời hứa trở lại Hà Nội, và cả tiếng hô “1, 2, 3 bánh mì” bất ngờ vang lên giữa biển người. Đôi khi, chính những chi tiết nhỏ như vậy lại khiến một cuộc hội ngộ trở thành ký ức khó quên.