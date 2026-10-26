Nghiên cứu viên của một trường đại học SN 1999 có tài sản hơn 2.000 tỷ

Đó là Hà Siêu Hân (Alice Ho, sinh năm 1999), con gái út của cố tỷ phú sòng bạc Macau Hà Hồng Sân và bà Lương An Kỳ.

Hà Siêu Hân mới đón sinh nhật tuổi 27.

Sinh ra trong gia đình có tiềm lực tài chính hàng đầu Macau, Hà Siêu Hân từ nhỏ đã nhận được nhiều sự quan tâm. Cô là người con thứ 17 của Hà Hồng Sân, đồng thời là con gái út của vị tỷ phú với bà Lương An Kỳ. Khi Hà Siêu Hân chào đời, cha cô đã 78 tuổi và được cho là rất cưng chiều con gái út.

Theo truyền thông Trung Quốc, khi mới 7 tuổi, Hà Siêu Hân đã được cha tặng một chiếc Rolls-Royce có biển số đặc biệt, trị giá hơn 5 triệu HKD (khoảng 16,7 tỷ đồng). Đến năm 12 tuổi, cô tiếp tục nhận món quà sinh nhật là một bất động sản tại London (Anh), bên cạnh những món quà giá trị khác được nhắc đến trên truyền thông.

Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường giải trí hay trực tiếp tham gia kinh doanh gia đình, Hà Siêu Hân lại dành nhiều năm theo đuổi việc học. Cô từng nhận được thư mời nhập học từ Đại học Cambridge (Anh), nhưng cuối cùng lựa chọn theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ), chuyên ngành Toán học và Máy tính. Theo các thông tin được truyền thông đăng tải, cô hoàn thành chương trình học kéo dài 4 năm chỉ trong 3 năm.

Sau đó, Hà Siêu Hân tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ tại Học viện Schwarzman thuộc Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.

Năm 2022, cô hoàn thành chương trình học và tiếp tục gắn bó với lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục. Hiện Hà Siêu Hân là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Phát triển Bền vững thuộc Đại học Thanh Hoa. Cô đồng thời đảm nhiệm vai trò Giám đốc thanh niên của Liên minh Đại học Thế giới về Biến đổi Khí hậu (GAUC), tham gia các hoạt động kết nối thanh niên quốc tế, giáo dục khí hậu và hợp tác về phát triển bền vững.

Hà Siêu Hân hiện là nghiên cứu viên của trường đại học.

Trong năm 2026, Hà Siêu Hân tiếp tục xuất hiện tại các chương trình liên quan đến biến đổi khí hậu, thời trang bền vững và hợp tác quốc tế. Cô cũng tham gia một số hoạt động xã hội với tư cách ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Bên cạnh học vấn và công việc hiện tại, tài sản của Hà Siêu Hân cũng là chủ đề khiến nhiều người tò mò.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), khối tài sản của Hà Siêu Hân từng được ước tính ở mức 600 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng), bao gồm bất động sản, xe sang và các tài sản giá trị khác. Trong đó, đáng chú ý là hai căn hộ tại khu bất động sản cao cấp Mount Nicholson, Hong Kong, có tổng giá mua 646,4 triệu HKD. Ngoài ra, cô còn được cho là sở hữu bất động sản tại London (Anh) và từng được cha tặng một chiếc Rolls-Royce trị giá hơn 5 triệu HKD từ năm 7 tuổi.

Dù vậy, đây là những con số do truyền thông ước tính, chưa phải giá trị tài sản cá nhân được công bố hoặc xác nhận chính thức.

Hà Siêu Hân trong một sự kiện mới đây, cô chụp hình cùng chị dâu - Hề Mộng Dao (ngoài cùng bên phải).

Cô có mối quan hệ thân thiết với gia đình anh trai.

Sau khi Hà Hồng Sân qua đời năm 2020, việc phân chia và quản lý khối tài sản của gia đình từng nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, không có đủ dữ liệu công khai để xác định chính xác Hà Siêu Hân được thừa kế bao nhiêu hoặc phần tài sản hiện đứng tên cô có giá trị cụ thể ra sao.

Dù xuất thân trong gia đình giàu có, Hà Siêu Hân không thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động giải trí và cũng khá kín tiếng về đời tư. Hình ảnh của cô trên truyền thông chủ yếu gắn với việc học tập, nghiên cứu và tham gia các sự kiện chuyên môn.

Trên Xiaohongshu, cô thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh chụp ở các sự kiện với gia đình, bạn bè, một số khoảnh khắc đời thường, đi chơi.

Một số hình ảnh dạo này của Hà Siêu Hân.

Bên cạnh công việc nghiên cứu, cô còn tham gia các chương trình về phát triển bền vững, giáo dục và hoạt động cộng đồng. Những lần xuất hiện tại sự kiện quốc tế cho thấy Hà Siêu Hân đang xây dựng hình ảnh gắn với lĩnh vực chuyên môn nhiều hơn là danh tiếng của một ái nữ tài phiệt.

Ảnh: Xiaohongshu NV.