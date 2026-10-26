'Điểm' lại dàn xe sang trăm tỷ đưa đón nhóm nhạc Big Bang tại Việt Nam

Sau khi được sử dụng để phục vụ tháp tùng nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc trong 3 ngày lưu diễn và tiễn nhóm ra sân bay sau 2 đêm diễn tại SVĐ Mỹ Đình, dàn xe sang đắt đỏ vừa quay trở lại showroom ở Hà Nội.

Đội xe gồm 3 chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Trong số này nổi bật nhất là chiếc Cullinan Series II Black Badge (bản nâng cấp) màu trắng.

Chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge được sử dụng để đưa đón nhóm nhạc Big Bang tại Hà Nội tuần qua. Ảnh: S.T. Auto

Đây là một trong những chiếc Cullinan đời mới đầu tiên được đưa về nước vào năm 2025. Ở thời điểm hiện tại, mẫu SUV siêu sang này có giá khởi điểm chính hãng từ 47,575 tỷ đồng.

Bên trong cabin, chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge này sở hữu nội thất được bọc da màu cam Hermes kết hợp với một số chi tiết được ốp carbon.

Điểm nhấn bên ngoài của bản Black Badge so với bản thường là một số chi tiết ngoại thất như viền cửa sổ, cản sau, miệng ống xả, ốp cửa hậu và biểu tượng Spirit of Ecstasy ở mũi xe được sơn tối màu, bên cạnh đường coachline màu cam Mandarin.

Hai mẫu Rolls-Royce Cullinan còn lại thuộc Series I tiền nhiệm, gồm phiên bản thường màu xám xi-măng và biến thể Black Badge màu trắng.

Chiếc Cullinan màu xám sở hữu khoang nội thất tone cam Hermes, được cho là chiếc xe tháp tùng trực tiếp "thủ lĩnh" G-Dragon.

Với chiếc Rolls-Royce Cullinan Series I Black Badge, xe sở hữu ngoại thất màu trắng với đường coachline kép màu nâu. Đây là tùy chọn có chi phí đắt đỏ hơn coachline đơn.

Với dòng Cullinan đời cũ, ở thời điểm mua mới, mỗi chiếc có giá ước tính từ 30-35 tỷ đồng chưa gồm phí lăn bánh cùng tùy chọn mua thêm.

Bên cạnh 3 chiếc Rolls-Royce Cullinan, dàn xe chào đón nhóm nhạc Big Bang tới Việt Nam cuối tuần qua còn có sự góp mặt của nhiều siêu xe/xe thể thao gồm Lamborghini Aventador LP 700-4 màu trắng, Ferrari SF90 Stradale, Mercedes-AMG SL 43, Ferrari Portofino M và một chiếc Rolls-Royce Wraith.

Theo dòng sự kiện hưởng ứng Big Bang tới Việt Nam, một số chiếc Lexus dán decal đặc biệt theo phong cách của nhóm cũng xuất hiện trên đường phố thu hút sự chú ý.

Trong đó có cả mẫu Lexus ES thế hệ mới nhất. Mẫu xe sang này có cả phiên bản hybrid và thuần điện, giá từ 2,34-2,94 tỷ đồng.

Mẫu còn lại là SUV Lexus GX 550. Đây là dòng SUV hạng sang cỡ trung thiên về khả năng vận hành địa hình, giá bán chính hãng từ 6,45 tỷ đồng.