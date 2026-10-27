AEON Thanh Hóa – Kết nối giá trị bán lẻ hiện đại với tiềm năng địa phương

Sự hiện diện này được kỳ vọng đưa mô hình bán lẻ hiện đại đến gần hơn với người dân địa phương, mở thêm cơ hội kết nối sản phẩm địa phương với kênh phân phối hiện đại và đóng góp vào đời sống cộng đồng.

AEON tăng tốc mở rộng ở các thành phố vệ tinh

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của Tập đoàn AEON bên ngoài Nhật Bản. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, quá trình đô thị hóa và nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, thị trường Việt Nam mở ra dư địa để các mô hình bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng, đáp ứng nhu cầu của người dân tại nhiều địa phương. Việc AEON Thanh Hóa đi vào hoạt động đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình mở rộng mạng lưới của AEON tại Việt Nam, đồng thời góp phần đưa mô hình bán lẻ hiện đại đến gần hơn với khách hàng tại địa phương.

Thanh Hóa được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng, với quá trình phát triển công nghiệp, đô thị và nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, AEON Thanh Hóa là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị đầu tiên của AEON tại khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời là trung tâm thứ 13 của AEON Việt Nam. Đây là mô hình bán lẻ hiện đại với nhiều nhóm sản phẩm, từ thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu đến thời trang, làm đẹp và các sản phẩm dành cho gia đình.

Kết nối sản phẩm địa phương với hệ thống bán lẻ hiện đại

Tại buổi lễ khai trương AEON Thanh Hóa, ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng Tập đoàn AEON sẽ ưu tiên đưa nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP của tỉnh vào hệ thống AEON; làm "cầu nối" thu hút thêm nhà đầu tư Nhật Bản đến với Thanh Hóa.

AEON Thanh Hoá chính thức mở cửa đón khách vào ngày 15/10

Vào tháng 7/2026, AEON Việt Nam đã phối hợp cùng với Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo kết nối chuyên đề: "AEON Việt Nam đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp địa phương và đối tác kinh doanh", nằm trong chuỗi sự kiện nhằm đẩy mạnh chuỗi cung ứng nội địa và chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối tại các địa phương chuẩn bị khai trương TTTM mới của AEON.

Thông qua sự kiện, AEON Việt Nam tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương tháo gỡ trực tiếp các vướng mắc về hồ sơ pháp lý và quy trình chuẩn hóa sản phẩm. Bằng việc hướng dẫn nhà cung cấp nắm vững quy định hiện hành và chủ động kiểm soát chất lượng hàng hóa, chương trình giúp quá trình chào hàng diễn ra thuận lợi, giảm thiểu tối đa rủi ro và chi phí phát sinh cho doanh nghiệp trước thềm đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại.

Song song đó, AEON Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp định hướng lại sản xuất theo nhu cầu thị trường và nâng cao năng lực vận hành toàn diện. Thông qua hoạt động đánh giá thực trạng và xác định khoảng cách cần cải thiện, AEON hỗ trợ xây dựng lộ trình nâng cao năng lực quản trị, quản lý chất lượng và tư duy đổi mới. Đây là nền tảng cốt lõi để hai bên hình thành mối quan hệ hợp tác chiến lược, tăng cường kết nối cung – cầu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương một cách ổn định, bền vững trên toàn hệ thống AEON.

AEON Thanh Hóa đi vào vận hành còn tạo ra khoảng 450 cơ hội việc làm cho người lao động

Bên cạnh đó, việc đưa AEON Thanh Hóa đi vào vận hành còn tạo ra khoảng 450 cơ hội việc làm cho người lao động, mang đến cơ hội phát triển sự nghiệp và nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực ngành bán lẻ.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Giám đốc điều hành, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON Nhật Bản tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEON Việt Nam, cho biết: "AEON sẽ không ngừng nỗ lực đóng góp vào sự phát triển hơn nữa của tỉnh Thanh Hóa và cuộc sống thịnh vượng của người dân."

Khu vực nhãn hàng riêng của AEON Việt Nam

Với định hướng đó, AEON Thanh Hóa không chỉ là điểm đến hiện đại góp phần nâng tầng cuộc sống người dân tại khu vực, mà còn hướng tới đóng góp lâu dài cho cộng đồng và sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.