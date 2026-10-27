Việt Nam vừa lập kỷ lục chưa từng có, Đức, Ý, Nhật là những "công thần"

Tại Hội nghị tổng kết niên vụ cà phê 2025 - 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ niên vụ 2026 - 2027, ông Đỗ Xuân Hiền, Chánh văn phòng Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ vừa qua ước đạt 31,7 triệu bao, tương đương gần 1,9 triệu tấn, tăng khoảng 6 - 10% so với niên vụ trước.

Robusta tiếp tục chiếm hơn 90% tổng sản lượng, góp phần giúp Việt Nam duy trì vị thế là một trong những nhà sản xuất và cung ứng Robusta hàng đầu thế giới.

Trong niên vụ 2025 - 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn cà phê, thu về 8,5 tỷ USD. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay của ngành cà phê Việt Nam. So với niên vụ 2024 - 2025, khối lượng xuất khẩu tăng khoảng 21%, trong khi kim ngạch chỉ tăng khoảng 1%.

Theo VICOFA, giá cà phê Robusta xuất khẩu của Việt Nam duy trì mức bình quân từ 3.500 - 4.000 USD/tấn. Một trong những yếu tố hỗ trợ giá là lượng tồn kho cà phê trên các sàn London và New York liên tục ở vùng đáy lịch sử.

Cà phê nhân xanh tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong niên vụ vừa qua, với khối lượng khoảng 1,65 triệu tấn, đạt kim ngạch gần 7 tỷ USD. So với niên vụ trước, lượng xuất khẩu mặt hàng này tăng 21,4%, nhưng kim ngạch giảm 1,5%.

Cà phê của Việt Nam được xuất khẩu sang hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường đạt trên 100 triệu USD. Xét về thị trường, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực trong niên vụ 2025-2026, chiếm 43,8% khối lượng và 41,3% tổng kim ngạch, tương ứng 787.137 tấn, trị giá 3,5 tỷ USD. So với niên vụ trước, xuất khẩu sang khu vực này tăng 28,8% về lượng và tăng 3,6% về kim ngạch.

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải Quan về xuất khẩu cà phê sang các nước/vùng lãnh thổ thì Đức là thị trường nhập khẩu cà phê nhiều nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026. Trong 9 tháng năm 2026, Đức đã nhập khẩu hơn 217.300 tấn cà phê của Việt Nam với giá trị gần 871 triệu USD.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Ý với trị giá 543,606 triệu USD. Đây là thị trường truyền thống và luôn nằm trong top dẫn đầu về khối lượng lẫn giá trị nhập khẩu cà phê nhân và cà phê chế biến từ Việt Nam

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong khối RCEP, duy trì mức ổn định cao phục vụ ngành đồ uống và cà phê hòa tan. Quốc gia này nhập khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 473,120 triệu USD

Các thị trường lớn tiếp theo của cà phê Việt Nam là Tây Ban Nha 463,858 triệu USD, Mỹ 441,239 triệu USD, Nga 353,686 triệu USD và Trung Quốc 279,595 triệu USD.

Dự báo về sản lượng cà phê trong niên vụ 2026 - 2027, ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Sản lượng cà phê vụ này nhìn chung sẽ tương đương vụ trước… Những cây cà phê trồng mới tại một số khu vực đang cho năng suất cao hơn, góp phần bù đắp sản lượng sụt giảm”, ông chia sẻ trên Reuters.