Nhật Bản mất 3 năm, Mỹ mất 4 năm nhưng Việt Nam chỉ cần khoảng 17 tháng để hoàn thành siêu công trình lớn gấp 1,5 lần Mỹ Đình

Sân vận động PVF tại Hưng Yên đang gây chú ý khi được triển khai theo phương thức thi công fast-track với tiến độ rút ngắn đáng kể, đặt mục tiêu hoàn thành công trình 60.000 chỗ ngồi chỉ trong khoảng 17 tháng, nhanh hơn nhiều sân vận động quy mô tương đương trên thế giới.

Tại Pháp, Stade de France được xây dựng để phục vụ World Cup 1998. Công trình bắt đầu thi công tháng 5/1995, hoàn thành vào ngày 30/11/1997 và khánh thành ngày 28/1/1998. Như vậy, thời gian xây dựng sân kéo dài khoảng 31 tháng. Sân có sức chứa hơn 80.000 khán giả trong cấu hình tổ chức các sự kiện thể thao lớn.

Tại Nhật Bản, Sân vận động Quốc gia mới ở Tokyo được hoàn thành ngày 30/11/2019, sau khoảng 3 năm xây dựng kể từ tháng 12/2016. Công trình có sức chứa 67.750 chỗ ngồi, là địa điểm tổ chức các lễ khai mạc, bế mạc và nhiều nội dung thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.

Ngoài châu Âu, sân vận động SoFi Stadium tại Mỹ cũng phải mất gần 4 năm để hoàn thiện. Sân vận động nằm tại Inglewood, California, có sức chứa khoảng 70.000 người và có thể mở rộng lên 100.000 chỗ cho các sự kiện đặc biệt.

Sân vận động Quốc gia Nhật Bản.

Sân vận động 60.000 chỗ với tiến độ thi công thần tốc

Sân vận động PVF được khởi công ngày 19/10/2025 tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, nằm trong tổ hợp thể thao – dịch vụ quy mô khoảng 92 ha. Công trình được quy hoạch với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, hướng tới phục vụ các giải đấu bóng đá quốc tế, sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn.

Theo thông tin Coteccons công bố, doanh nghiệp đặt mốc tiến độ 270 ngày cho phần việc tại dự án. Để đáp ứng yêu cầu này, nhà thầu triển khai phương thức thi công fast-track, tổ chức nhiều hạng mục song song thay vì thực hiện tuần tự.

Trong quá trình thi công, bốn trụ chính đỡ hệ giàn Super Truss được hoàn thiện trong 52 ngày; 80 trụ phụ thuộc hệ Ring Beam được thi công trong 70 ngày. Riêng hệ thống khán đài 60.000 chỗ hoàn thành trong 93 ngày. Đây là các mốc tiến độ của từng hạng mục và phần việc của nhà thầu, không phải thời gian hoàn thiện toàn bộ sân vận động.

Để đẩy nhanh tiến độ, Coteccons kết hợp hai công nghệ cốp pha Slip Form và Climbing Form. Slip Form sử dụng hệ cốp pha trượt thủy lực có thể vận hành liên tục, trong khi Climbing Form là hệ cốp pha leo, được nâng lên theo từng giai đoạn thi công.

Theo doanh nghiệp, việc kết hợp hai giải pháp giúp kiểm soát tim trục và độ thẳng đứng của 84 cột biên tại cao độ 44,8 m. Đây là yêu cầu kỹ thuật quan trọng đối với hệ kết cấu quy mô lớn, đồng thời hỗ trợ triển khai các hạng mục theo tiến độ đặt ra.

Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027, tương đương khoảng 17 tháng kể từ ngày khởi công. Nếu về đích đúng kế hoạch, PVF sẽ trở thành một trong những sân vận động có sức chứa lớn nhất Việt Nam.

Ảnh: Như Hoàn

Mái vòm thép 8.600 tấn là hạng mục kỹ thuật nổi bật

Bên cạnh tiến độ thi công khán đài, PVF còn gây chú ý với hệ mái vòm thép có khả năng đóng mở tự động. Cụm kết cấu mái có khối lượng khoảng 8.600 tấn, được nâng lên hệ thống trụ chính và thiết kế để đáp ứng yêu cầu che phủ không gian khán đài quy mô lớn.

Theo thiết kế, hệ mái có thể đóng hoặc mở trong khoảng 12–20 phút. Công trình còn được bố trí hệ cửa kính lớn tại hai đầu sân, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và tăng tính linh hoạt khi khai thác cho các loại hình sự kiện khác nhau.

Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ hybrid dạng mô-đun, kết hợp cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo. Giải pháp này hướng tới tăng độ bền, khả năng thoát nước và thuận tiện cho công tác bảo trì khi sân được khai thác với cường độ cao.

Với quy mô 60.000 chỗ, hệ mái đóng mở tự động và kế hoạch hoàn thành trong khoảng 17 tháng, PVF là một dự án đáng chú ý trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng thể thao tại Việt Nam, cho thấy quy mô tổ chức nguồn lực và cách triển khai đồng thời nhiều hạng mục tại một dự án xây dựng lớn. Bên cạnh sân PVF, sân vận động VinFast-Trống Đồng cũng gây ấn tượng với thời gian dự kiến hoàn thành chỉ trong khoảng 19 tháng.