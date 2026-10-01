Stadium 974 tại Doha, Qatar, là sân vận động có thiết kế mô-đun cho phép tháo dỡ và tái sử dụng, được xây dựng để phục vụ FIFA World Cup 2022. Tại công trình này, doanh nghiệp Việt Nam đã trở thành nhà cung cấp thép quan trọng.

Sân vận động đặc biệt với 974 container vận tải

Sân vận động Stadium 974, trước đây có tên Ras Abu Aboud, nằm tại Doha, Qatar. Công trình có sức chứa thiết kế 40.000 chỗ ngồi, được xây dựng để phục vụ World Cup 2022 và trở thành một trong những sân vận động có thiết kế khác biệt nhất của giải đấu.

Điểm đặc biệt của sân là kết cấu mô-đun, sử dụng 974 container vận tải cùng hệ thống kết cấu thép lắp ghép. Các container được cải tạo để bố trí những khu vực chức năng như dịch vụ ăn uống, nhà vệ sinh và không gian phục vụ khán giả. Những cấu kiện được tiêu chuẩn hóa giúp công trình có thể tháo rời và tái lắp đặt, thay vì xây dựng theo phương thức cố định như nhiều sân vận động truyền thống.

Con số 974 đồng thời là mã gọi điện quốc tế của Qatar. Thiết kế sân lấy cảm hứng từ cảng container gần công trình và lịch sử thương mại, hàng hải của quốc gia vùng Vịnh này.

Sân vận động do Fenwick Iribarren Architects thiết kế, phối hợp cùng các đơn vị tư vấn kỹ thuật. Công trình hướng tới khả năng tháo dỡ toàn bộ và tái sử dụng cấu kiện sau giải đấu, mở ra phương án chuyển đổi thành sân vận động tại địa điểm khác hoặc chia thành các công trình thể thao nhỏ hơn.

Stadium 974 được trao chứng nhận 5 sao theo Hệ thống Đánh giá Bền vững Toàn cầu (GSAS) ở hạng mục thiết kế và xây dựng. Theo Qatar News Agency, việc sử dụng cấu kiện chế tạo sẵn và mô-đun giúp giảm lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, thi công tại công trường; các giải pháp tiết kiệm nước cũng giúp công trình giảm mức tiêu thụ nước khoảng 40% so với một dự án sân vận động thông thường.

Stadium 974 đã tổ chức các trận đấu tại World Cup 2022. Công trình tiếp tục được sử dụng cho một số sự kiện bóng đá sau giải đấu, trong đó có Arab Cup 2025, theo Liên đoàn Bóng đá Qatar.

Doanh nghiệp Việt Nam cung cấp toàn bộ kết cấu thép

Đứng sau công trình này là Tập đoàn Đại Dũng do ông Trịnh Tiến Dũng sáng lập và điều hành, từng tham gia thi công nhiều công trình công nghiệp, giao thông và thể thao có kết cấu thép siêu trọng. Tập đoàn cho biết đảm nhận cung cấp toàn bộ 28.000 tấn kết cấu thép cho Stadium 974.

Theo thông tin do doanh nghiệp công bố, dự án áp dụng giải pháp thi công mô-đun, với yêu cầu độ chính xác 2 mm đối với các chi tiết. Đây là công trình quốc tế quy mô lớn trong lĩnh vực kết cấu thép mà Đại Dũng tham gia tại Qatar.

Việc các cấu kiện được sản xuất theo mô-đun và lắp ghép tại công trường đặt ra yêu cầu về độ chính xác trong chế tạo, vận chuyển và kết nối các bộ phận. Với những công trình có khả năng tháo dỡ, tái sử dụng, thiết kế và thi công còn phải tính đến việc các cấu kiện có thể được tháo rời, vận chuyển và lắp đặt lại.

Stadium 974 cho thấy kết cấu thép và phương pháp xây dựng mô-đun có thể được ứng dụng trong công trình thể thao quy mô lớn, không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ mà còn hướng tới giảm chất thải và kéo dài vòng đời sử dụng của vật liệu.

Đối với Đại Dũng Group, dự án là một dấu mốc trong hoạt động cung cấp kết cấu thép cho các công trình thể thao quốc tế. Điều này chứng minh doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cao và độ chính xác tuyệt đối.