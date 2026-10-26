VIMID (VVS) duy trì đà tăng trưởng trong quý III/2026, Hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 chỉ trong 9 tháng

Lợi nhuận quý III tăng hơn 2,5 lần, vượt kế hoạch năm sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa được công bố, VIMID ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.965,91 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 285,01 tỷ đồng, tăng 156,35%; lợi nhuận sau thuế đạt 226,37 tỷ đồng, tăng 154,5%.

Sau quý II/2026 ghi nhận doanh thu kỷ lục, VIMID tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ. Hiệu quả kinh doanh tiếp tục được củng cố, phản ánh năng lực điều hành linh hoạt và khả năng tối ưu nguồn lực trong từng giai đoạn hoạt động.

Tính chung 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIMID đạt khoảng 801,7 tỷ đồng, tương đương 174% kế hoạch năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Doanh thu lũy kế cũng vượt mục tiêu 9.500 tỷ đồng của cả năm khi đạt 9.972,8 tỷ. Vượt chỉ tiêu kinh doanh sau 9 tháng tạo dư địa tài chính thuận lợi để doanh nghiệp đẩy mạnh những kế hoạch đầu tư chiến lược.

Hiệu quả kinh doanh của VIMID được cải thiện trên nhiều phương diện khi lợi nhuận gộp quý III đạt 214,12 tỷ đồng (tăng 43,51%), cao hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu. Biên lợi nhuận gộp theo đó cải thiện từ 6,69% lên 7,22%, phản ánh hiệu quả từ năng lực quản trị, quản lý chặt chẽ tồn kho, tối ưu dòng tiền và giá vốn… thay vì chỉ dựa vào đà tăng trưởng của thị trường. Chi phí tài chính cũng được kiểm soát ở mức 26,06 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chỉ 11,28 tỷ đồng.

Đáng chú ý, VIMID đã sử dụng toàn bộ 538,125 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thanh toán nợ ngân hàng ngay trong quý III, thực hiện đúng phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tỷ trọng nợ ngắn hạn trên tổng nguồn vốn giảm, góp phần củng cố cơ cấu tài chính và nâng cao khả năng chủ động nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Những chuyển biến đồng thời về doanh thu, biên lợi nhuận, thu nhập tài chính và cơ cấu vốn cho thấy kết quả tăng trưởng của VIMID gắn với năng lực tổ chức kinh doanh và điều hành nguồn lực. Qua đó, VIMID đang tích cực chuyển hóa lợi thế kinh doanh thành năng lực cạnh tranh dài hạn thông qua chiến lược mở rộng quy mô, nâng chuẩn hệ thống hạ tầng kinh doanh và dịch vụ trên toàn quốc, đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm mới, và tiên phong trong xu hướng vận tải xanh.

Đón đầu nhu cầu thị trường, củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn

Thị trường xe thương mại Việt Nam vẫn tiếp tục đón nhận động lực từ đầu tư công, phát triển hạ tầng giao thông và mở rộng hoạt động logistics. Nhưng đi kèm nhu cầu cung ứng số lượng phương tiện, yêu cầu của nhà đầu tư cũng ngày càng khắt khe. Chất lượng dịch vụ sau bán hàng, độ phủ hệ thống phân phối hay năng lực cung ứng xe, phụ tùng trở thành những yếu tố cạnh tranh quan trọng. Với vị thế trên thị trường xe tải hạng trung, hạng nặng cùng mạng lưới gần 30 trạm dịch vụ và đại lý ủy quyền trên toàn quốc, VIMID nắm giữ lợi thế cạnh tranh đáng kể và nền tảng gia tăng thị phần dài hạn.

Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng quy mô và nâng chuẩn hệ thống phục vụ một cách bài bản. Trong đó, VIMID đưa vào hoạt động hai trung tâm dịch vụ tiêu chuẩn 4S tại Bắc Giang và Nghệ An, trang bị công nghệ và cơ sở vật chất hiện đại, cũng như tích hợp đầy đủ chức năng phục vụ kinh doanh sản phẩm - dịch vụ một cách chuyên sâu.

Bổ sung và nâng chuẩn các trạm dịch vụ 4S mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho VIMID.

VIMID đang tích cực đầu tư nguồn lực mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng chuỗi trạm dịch vụ và đại lý ủy quyền, tiến tới hoàn thành mục tiêu "mỗi 100km có một trạm dịch vụ". Chiến lược sẽ tạo lợi thế cạnh tranh và dư địa tăng trưởng dài hạn cho VIMID thông qua việc nâng cao chất lượng trải nghiệm và tăng cường triệt để khả năng kết nối, phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

VIMID mở rộng danh mục sản phẩm và tăng tốc chiến lược vận tải xanh

VIMID tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, hướng tới khai thác các phân khúc thị trường giàu tiềm năng và đa dạng hóa động lực tăng trưởng. Trong nửa cuối năm 2026, VIMID đã giới thiệu ra thị trường các dòng xe tải nhẹ HOWO SINOTRUK thế hệ mới, bước đầu thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường.

Qua đây, VIMID mở rộng danh mục sản phẩm cùng tệp khách hàng, đồng thời tận dụng mạng lưới kinh doanh, dịch vụ sẵn có để tạo điều kiện tăng trưởng, gia tăng khả năng khai thác từ phân khúc vốn đã được thị trường ưa chuộng.

VIMID bổ sung các sản phẩm xe tải nhẹ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và tạo tiền đề cho nhà máy SXLR hoạt động, thương mại hóa sản phẩm năm 2028

Cùng lúc đó, trong bối cảnh các doanh nghiệp logistics ngày càng quan tâm đến mục tiêu giảm phát thải, hiệu quả vận hành và yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng, VIMID là một trong những doanh nghiệp tiên phong và tích cực trong tiến trình chuyển đổi xanh ngành vận tải.

Vận tải xanh đang dần trở thành một động lực tăng trưởng mới của VIMID, với những kết quả được ghi nhận từ thực tế khai thác. Kể từ năm 2025, VIMID đã bắt đầu phân phối xe năng lượng mới ra thị trường, trong đó bao gồm một trong những lô xe đầu kéo điện đầu tiên vận hành thực tế trên đường bộ Việt Nam. Cho đến nay, những chiếc đầu kéo điện G7X-EV ghi nhận hiệu quả khai thác thực tế và khả năng tiết kiệm chi phí, ngày càng được thị trường quan tâm.

VIMID đang tiếp tục mở rộng danh mục phương tiện năng lượng mới với các mẫu xe đầu kéo điện TX EV, V9 EV, G7X EV và HOVA, phù hợp với nhu cầu khai thác tại Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp đầu tư nguồn lực nâng cao năng lực kỹ thuật và phát triển hạ tầng dịch vụ chuyên biệt. Hiện nay, lợi thế tiên phong trong lĩnh vực vận tải xanh, kinh nghiệm vận hành thực tế cùng mạng lưới dịch vụ phủ rộng toàn quốc, đang tạo sức bật tăng trưởng rõ nét cho VIMID đón đầu nhu cầu chuyển đổi đội xe quy mô lớn và hình thành động lực tăng trưởng trong dài hạn.

Xe tải điện, xe năng lượng mới cùng giải pháp vận tải xanh toàn diện vẫn đang được VIMID đẩy mạnh.

Tăng tốc triển khai nhà máy VMASS, mở rộng năng lực trong chuỗi giá trị ngành ô tô

Một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn của VIMID là dự án Nhà máy Sản xuất Lắp ráp Ô tô VMASS tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, thành phố Hải Phòng. Sau lễ động thổ vào tháng 7/2026, doanh nghiệp đang tăng tốc triển khai hoàn thiện dự án, từng bước hiện thực hóa mục tiêu mở rộng từ phân phối sang lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô thương mại.

Dự án VMASS được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển quan trọng về năng lực của VIMID, hướng tới chủ động nguồn cung, tối ưu chuỗi cung ứng và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường trong nước. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất, phân phối đến dịch vụ kỹ thuật, tạo dư địa mở rộng quy mô kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh đáng kể.

Kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khẳng định đà tăng trưởng và hiệu quả điều hành của VIMID. Quan trọng hơn, những khoản đầu tư chiến lược vào hạ tầng dịch vụ, mở rộng danh mục sản phẩm, phát triển vận tải xanh và năng lực sản xuất, lắp ráp trong nước đang tạo tiền đề cho bước phát triển mới về quy mô và vị thế thị trường. Trước dư địa tăng trưởng của ngành xe thương mại Việt Nam, VIMID có cơ sở vững chắc để mở rộng thị phần, gia tăng nguồn doanh thu và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị ngành, hướng tới tăng trưởng bền vững và hiệu quả hơn trong những năm tới.