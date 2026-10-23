The Coffee House bước vào chương mới: Tái định vị hướng đến vị thế chuỗi cà phê Việt hàng đầu về chất lượng

Từ những thay đổi ban đầu đến chiến lược tái định vị

Thị trường cà phê Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, khi các thương hiệu không chỉ cần duy trì độ nhận diện mà còn phải liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm, làm mới trải nghiệm và xác định rõ lợi thế khác biệt. Trong bối cảnh đó, những chuyển động của The Coffee House sau khi gia nhập hệ sinh thái Golden Gate đang mở ra một chương phát triển mới cho thương hiệu từng gắn bó với nhiều thế hệ khách hàng Việt.

Những thay đổi ban đầu được thể hiện qua diện mạo cửa hàng hiện đại hơn, cách tổ chức không gian linh hoạt và danh mục sản phẩm có nhiều điều chỉnh. Không gian được định hướng để đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ những cuộc gặp gỡ bạn bè, các buổi làm việc đến khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa nhịp sống bận rộn.

Diện mạo cửa hàng được làm mới hiện đại với mặt tiền thoáng đãng, mang đến trải nghiệm cởi mở và gần gũi ngay từ khi bước vào. (Ảnh: The Coffee House)

Không gian bên trong được tổ chức linh hoạt, ấm cúng, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ làm việc đến gặp gỡ bạn bè. (Ảnh: The Coffee House)

Song song với đó, thực đơn cũng có sự chuyển dịch đáng chú ý. Cà phê dần trở lại vị trí trung tâm, trong khi danh mục đồ ăn được mở rộng với những lựa chọn như pizza, pasta và salad, góp phần hoàn thiện trải nghiệm tại cửa hàng.

Thực đơn mở rộng với các món ăn mang phong cách hiện đại, hoàn thiện trải nghiệm trọn vẹncho khách hàng tại cửa hàng. (Ảnh: The Coffee House)

Tuy nhiên, những thay đổi này không đơn thuần là sự điều chỉnh về hình ảnh hay sản phẩm. Đằng sau đó là định hướng rõ nét hơn về con đường phát triển của The Coffee House: tập trung vào chất lượng cà phê và xây dựng một trải nghiệm đủ khác biệt để tạo dấu ấn trên thị trường.

Espresso – trọng tâm trong chiến lược phát triển của The Coffee House

Điểm nhấn trong giai đoạn chuyển mình này là việc The Coffee House chính thức tái định vị, hướng đến mục tiêu trở thành “chuỗi Espresso của người Việt hàng đầu về chất lượng cà phê”.

Thay vì chạy theo quá nhiều xu hướng đồ uống, thương hiệu lựa chọn phát triển trên nền tảng Espresso, đồng thời khai thác sự giao thoa giữa văn hóa cà phê Việt Nam và kỹ thuật pha chế hiện đại.

Đây là hướng tiếp cận xuất phát từ chính thói quen thưởng thức của người Việt. Những ly cà phê đen đá, nâu đá hay bạc xỉu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Trong khi đó, Espresso, Latte và Americano mang đến những lựa chọn đa dạng hơn về hương vị và cách thưởng thức.

Bài toán đặt ra không phải là thay thế thói quen cũ bằng một phong cách mới, mà là nâng cấp trải nghiệm quen thuộc bằng chất lượng ổn định, hương vị hài hòa và cách pha chế phù hợp với nhu cầu hiện đại.

Các sản phẩm như Latte Bạc Xỉu cho thấy cách The Coffee House kết hợp nền tảng cà phê máy với nét đặc trưng trong khẩu vị Việt. Bên cạnh đó, những biến tấu như Americano Mơ hay Americano Đào mở rộng cách tiếp cận Espresso, mang đến lựa chọn tươi mới hơn cho nhóm khách hàng yêu thích đồ uống thanh nhẹ.

Menu cà phê Americano Hoa quả tươi kết hợp hài hòa giữa nền Espresso hiện đại và gu thưởng thức của người Việt. (Ảnh: The Coffee House)

Thông qua danh mục sản phẩm này, The Coffee House hướng đến việc phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau trên cùng một nền tảng chất lượng, từ những người có gu cà phê đậm đà đến khách hàng trẻ muốn khám phá những trải nghiệm mới.

Đưa cà phê chất lượng cao đến gần hơn với người Việt

Nếu Espresso là trọng tâm trong định vị mới, chất lượng cà phê chính là nền tảng để The Coffee House hiện thực hóa mục tiêu đó.

Chất lượng một ly cà phê không chỉ được quyết định tại quầy pha chế, mà là kết quả của cả hành trình, từ lựa chọn nguyên liệu, chăm sóc và thu hoạch tại nông trại đến rang xay, pha chế và phục vụ khách hàng.

Với định hướng kiểm soát chất lượng xuyên suốt, The Coffee House chú trọng từng công đoạn trong chuỗi giá trị cà phê. Theo chia sẻ trong nội dung truyền thông của thương hiệu, việc chọn lọc những trái cà phê chín đạt chuẩn, phơi hạt trên giàn và kiểm soát các khâu chế biến là những bước quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Tinh thần này cũng được thể hiện qua series video “Brewing Smiles”, tái hiện hành trình từ nông trại đến ly cà phê. Qua đó, thương hiệu mong muốn giúp khách hàng hiểu hơn về những nỗ lực phía sau sản phẩm mình thưởng thức mỗi ngày.

Một điểm đáng chú ý khác là cách The Coffee House tiếp cận dòng cà phê đặc sản (specialty coffee). Thay vì để dòng sản phẩm này chỉ dành cho nhóm khách hàng am hiểu sâu về cà phê, thương hiệu đưa các lựa chọn hạt được tuyển chọn vào hệ thống cửa hàng, đồng thời cung cấp thông tin hương vị bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu.

Cách làm này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa cà phê chất lượng cao và người tiêu dùng phổ thông. Khách hàng có thêm cơ hội khám phá đặc tính của từng loại hạt, mở rộng khẩu vị và trải nghiệm thế giới cà phê theo cách đơn giản hơn.

⁠Hành trình chiết xuất dòng Espresso chuẩn vị – Giá trị cốt lõi trong nỗ lực nâng tầm trải nghiệm cà phê tại The Coffee House. (Video: The Coffee House)

Đây cũng là hướng đi giúp The Coffee House xây dựng mối quan hệ dài hạn với khách hàng: không chỉ cung cấp một thức uống quen thuộc, mà còn từng bước nâng cao trải nghiệm thưởng thức cà phê.

Golden Gate và cơ hội phát triển từ hệ sinh thái F&B

Việc gia nhập Golden Gate tạo thêm một bối cảnh đáng chú ý cho quá trình chuyển mình của The Coffee House. Với kinh nghiệm phát triển và vận hành các thương hiệu nhà hàng, hệ sinh thái này có thể tạo điều kiện để The Coffee House tiếp cận thêm những năng lực về vận hành, quản trị trải nghiệm và phát triển mô hình kinh doanh F&B.

Tái định vị hướng đến chất lượng và giá trị cốt lõi mở ra chương phát triển bền vững cho The Coffee House trong lòng người tiêu dùng Việt. (Ảnh: The Coffee House)

Những điều chỉnh về thực đơn, đặc biệt là việc bổ sung các lựa chọn đồ ăn bên cạnh đồ uống, cho thấy tiềm năng kết hợp giữa nhu cầu thưởng thức cà phê và trải nghiệm ẩm thực tại cửa hàng. Khách hàng có thể tìm đến không gian này cho nhiều mục đích hơn, từ một ly cà phê nhanh trước giờ làm đến những buổi gặp gỡ kéo dài cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Dù vậy, lợi thế từ hệ sinh thái chỉ thực sự phát huy khi được chuyển hóa thành giá trị cụ thể cho khách hàng. Với The Coffee House, điều đó đòi hỏi sự nhất quán trong chất lượng sản phẩm, trải nghiệm tại cửa hàng và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Trong dài hạn, định vị rõ ràng quanh Espresso cũng giúp thương hiệu tập trung nguồn lực vào những năng lực cốt lõi, thay vì dàn trải trong cuộc đua mở rộng danh mục sản phẩm. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng bản sắc riêng và tạo sự khác biệt trong một thị trường có nhiều lựa chọn.

Một chương mới bắt đầu từ giá trị cốt lõi

Hành trình chuyển mình của The Coffee House cho thấy tái định vị không chỉ là câu chuyện thay đổi nhận diện hay làm mới thực đơn. Đó còn là quá trình xác định lại thương hiệu muốn mang đến giá trị gì, phục vụ khách hàng bằng thế mạnh nào và tạo dựng vị thế ra sao trong dài hạn.

Lấy Espresso làm trọng tâm, The Coffee House kết hợp chuẩn mực pha chế hiện đại với chất lượng và khẩu vị của người Việt. (Ảnh: The Coffee House)

Với Espresso làm trọng tâm, The Coffee House đang hướng đến sự kết hợp giữa chất lượng cà phê, khẩu vị Việt và tinh thần pha chế hiện đại. Song song với đó, không gian cửa hàng và trải nghiệm ẩm thực tiếp tục được phát triển để đáp ứng những nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Trong một thị trường liên tục xuất hiện những xu hướng và thương hiệu mới, việc quay trở lại với giá trị cốt lõi có thể trở thành nền tảng cho một hướng đi bền vững hơn. Với The Coffee House, mục tiêu trở thành chuỗi Espresso của người Việt hàng đầu về chất lượng cà phê không chỉ là tuyên bố định vị, mà còn là định hướng để thương hiệu tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, củng cố niềm tin và tạo dựng những kết nối lâu dài với khách hàng Việt Nam.