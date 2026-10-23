TCEX tiến thêm một bước trong lộ trình cấp phép sàn tài sản mã hóa

Ngày 23/10/2026, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) chính thức được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và chấp thuận hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 theo Công văn số 5490/BCA-A05 ngày 12/10/2026. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước tiến về năng lực bảo mật của TCEX, đáp ứng một trong những yêu cầu trọng yếu về công nghệ để tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Trong lĩnh vực tài chính số, an toàn hệ thống thông tin là nền tảng để bảo vệ dữ liệu, kiểm soát rủi ro và duy trì hoạt động liên tục. Với TCEX, kết quả thẩm định ghi nhận quá trình đầu tư, chuẩn bị về hạ tầng công nghệ, cơ chế bảo mật và quy trình vận hành, thể hiện định hướng lấy an toàn và tuân thủ làm nền tảng ngay từ giai đoạn xây dựng hệ thống.

Tiếp nối các dấu mốc trong tiến trình chuẩn bị cấp phép

Được thành lập ngày 05/05/2025 với sự tham gia sáng lập và góp vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), TCEX là một trong những đơn vị đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị cấp phép ngay khi Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục tiếp nhận.

Ngày 04/05/2026, theo Công văn số 5547/BTC-UBCK của Bộ Tài chính, TCEX được xác nhận đáp ứng yêu cầu đầy đủ, hợp lệ đối với các tài liệu thuộc vòng đánh giá hồ sơ đầu tiên. Tiếp nối kết quả này và dấu mốc thẩm định cấp độ 4, doanh nghiệp đang hoàn thiện các điều kiện còn lại của vòng hai về xác nhận vốn góp và cơ sở vật chất.

Về công nghệ, TCEX trực tiếp kiểm soát và vận hành tại Việt Nam các hệ thống cốt lõi, bao gồm khớp lệnh, lưu ký tài sản và giám sát giao dịch. Khóa bảo mật được lưu giữ trong nước, áp dụng cơ chế ký đa bên kết hợp thiết bị bảo mật chuyên dụng. Hệ thống giám sát được chuẩn bị để hoạt động ngay từ giao dịch đầu tiên, hoạt động nạp, rút và thanh toán bằng tiền đồng được thiết kế để kết nối trực tiếp với hệ thống ngân hàng.

Lấy bảo mật và tuân thủ làm nền tảng phát triển

Ông Ngô Duy Biên, Tổng Giám đốc TCEX, chia sẻ: "Trong tài chính số, tốc độ rất quan trọng, nhưng sự an toàn của hệ thống mới là yếu tố sống còn. Việc đạt chuẩn an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 vừa là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ, vừa khẳng định cam kết của TCEX ngay từ ngày đầu: lấy bảo mật và tuân thủ pháp luật làm gốc. Với chúng tôi, cấp độ 4 là nền tảng bắt buộc, không phải đích đến. TCEX sẽ tiếp tục hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thông tin quốc tế như ISO 27001, SOC 2 và CCSS, đồng thời liên tục kiểm thử và nâng cấp hệ thống, để nhà đầu tư có một nền tảng giao dịch an toàn, minh bạch theo chuẩn mực quốc tế khi thị trường mở cửa."

Ông Ngô Duy Biên, Tổng Giám đốc TCEX

TCEX xác định bốn trọng tâm chiến lược: bảo vệ tài sản khách hàng, phát triển thanh khoản, cung cấp kiến thức cho nhà đầu tư và nghiên cứu mã hóa tài sản thực. Các trọng tâm được triển khai theo lộ trình thận trọng, đặt an toàn tài sản khách hàng và chất lượng vận hành làm cơ sở cho sự phát triển lâu dài.

Kết hợp kinh nghiệm quốc tế của đội ngũ với thế mạnh của hệ sinh thái Techcombank và TCBS, TCEX hướng tới xây dựng nền tảng giao dịch thuận tiện, minh bạch, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Về dài hạn, doanh nghiệp kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ mã hóa tài sản thực sẽ mở thêm cơ hội đầu tư, đồng thời tạo kênh huy động vốn bổ sung cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp lý cho phép.

Với sự chuẩn bị đồng bộ về công nghệ, quản trị và nguồn lực, TCEX hướng tới sẵn sàng cung cấp dịch vụ khi được cấp phép chính thức. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành một phần hạ tầng đáng tin cậy của thị trường tài sản mã hóa Việt Nam, góp phần kết nối dòng vốn và thúc đẩy thị trường phát triển bền vững.