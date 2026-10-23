Một cổ phiếu ngân hàng được tự doanh CTCK "gom" hàng trăm tỷ phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên cuối tuần 23/10 giảm điểm nhẹ trước khi chịu áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán khiến chỉ số chung phần nào rung lắc quanh vùng điểm 1.755 điểm. Bước sang phiên giao dịch chiều, chỉ số chung ghi nhận lực cầu tích cực qua đó đảo chiều tăng điểm. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1774.15 điểm, tăng 13.52 điểm, tương đương 0,77%. Sau 2 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại quay đầu bán ròng 470 tỷ đồng trên toàn thị trường phiên hôm nay.

﻿Tự doanh CTCK mua ròng 12 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, ACB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 240 tỷ đồng. Theo sau là TCB (55 tỷ), VPB (26 tỷ), VIC (20 tỷ), VHM (16 tỷ), FRT (11 tỷ), HPG (10 tỷ), VRE (8 tỷ), LPB (7 tỷ) và SHB (6 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại KBC với giá trị -204 tỷ đồng, tiếp theo là TPB (-171 tỷ), FPT (-23 tỷ), BID (-10 tỷ) và MCH (-8 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như STB (-7 tỷ), MSB và E1VFVN30 cùng -4 tỷ, HDG (-2 tỷ) và CII (-1 tỷ đồng). ﻿