Đô đốc quân đội Mỹ báo điều khó tin từ eo biển Hormuz

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM), cho biết trong chuyến thăm eo biển Hormuz hôm 26/10 rằng, kể từ khi cuộc xung đột liên quan đến Iran bắt đầu, các lực lượng Hoa Kỳ đã hỗ trợ các quốc gia sản xuất dầu tại vùng Vịnh vận chuyển hơn 1,5 tỷ thùng dầu qua eo biển này.

Theo quân đội Hoa Kỳ, trong sáu tháng qua, hơn 3.000 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz thành công với sự hỗ trợ từ các lực lượng thuộc CENTCOM.

Đô đốc Cooper khẳng định: "Chúng tôi tiếp tục sát cánh cùng các đối tác tại vùng Vịnh cũng như ngành vận tải biển".

Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ cho biết, các lực lượng Mỹ đã loại bỏ thành công các quả thủy lôi do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rải trên các tuyến hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz.

Quân đội Hoa Kỳ cho biết tỷ lệ 95% tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz an toàn trong những tháng gần đây "chứng tỏ rõ ràng Hoa Kỳ và các đối tác trong khu vực đang kiểm soát tuyến đường thủy quốc tế này".

Theo dữ liệu từ các dịch vụ theo dõi tàu chở dầu, lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz cũng như trên toàn khu vực Trung Đông đã phục hồi trong hai tháng qua. Một số ước tính cho thấy lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz hiện đã vượt mức trước khi xung đột xảy ra (không bao gồm lượng dầu xuất khẩu từ Iran).

Tuy nhiên, các mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển trong khu vực vẫn chưa chấm dứt. Ngược lại, căng thẳng leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi có thể gây gián đoạn dòng chảy dầu đang phục hồi; trong khi đó, Iran cũng được cho là đã thực hiện hàng chục vụ tấn công nhắm vào các tàu chở dầu tại vùng Vịnh và eo biển Hormuz.

Dù vậy, thị trường vẫn đang tính đến kịch bản về sự gián đoạn kéo dài và tình trạng vận chuyển dầu kém hiệu quả. Điều này đã đẩy chi phí vận tải biển lên mức cao kỷ lục, từ đó làm tăng giá dầu thô đối với người mua và cuối cùng là đối với người tiêu dùng cuối cùng.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch tại châu Á vào thứ Hai, nhưng dầu Brent vẫn duy trì trên mức 115 USD/thùng, trong khi dầu WTI cũng giữ trên mốc 100 USD/thùng, trong bối cảnh các hành động thù địch giữa lực lượng Houthi tại Yemen và Ả Rập Xê Út, cùng các vụ tấn công của Iran nhắm vào các tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư, vẫn tiếp diễn.