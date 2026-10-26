Việt Nam có một đại gia sang Lào trồng hàng nghìn ha cà phê: Được đối tác Trung Quốc bắt tay hợp tác, xây thêm nhà máy chế biến công suất 9.470 tấn mỗi năm

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Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), là doanh nhân gắn liền với hệ sinh thái nông nghiệp của tập đoàn này, trong đó có các dự án trồng cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tập đoàn đang mở rộng hoạt động trong lĩnh vực cà phê tại Lào thông qua dự án trồng trọt và chế biến có tổng vốn đầu tư hơn 29,2 triệu USD. Dự án gồm vùng nguyên liệu 2.083 ha và nhà máy chế biến công suất thiết kế 9.470 tấn mỗi năm, nằm trong kế hoạch phát triển 20.000 ha cà phê của doanh nghiệp tại Việt Nam, Lào và Campuchia đến năm 2028.

Ngày 8/10/2026, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào tổ chức ở thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho dự án trồng cà phê và xây dựng nhà máy chế biến tại tỉnh Savannakhet, Lào. Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước.

Theo thông tin HAGL công bố, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 29,2 triệu USD, gồm hai hạng mục chính. Thứ nhất là phát triển vùng nguyên liệu cà phê rộng 2.083 ha tại huyện Nong, tỉnh Savannakhet. Thứ hai là xây dựng nhà máy chế biến cà phê với công suất thiết kế 9.470 tấn/năm. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn tất xây dựng và đưa vào vận hành trong khoảng 30 tháng.

Về cơ cấu triển khai, chủ đầu tư đứng tên dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Savannakhet, đối tác hợp tác với HAGL trong các dự án phát triển cà phê tại Lào. Công ty này góp vốn vào Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nam Lào, đơn vị trực tiếp thực hiện dự án.

Mở rộng vùng trồng cà phê tại Lào

Dự án tại Savannakhet được triển khai trong bối cảnh HAGL đẩy mạnh đầu tư vào cây cà phê, bên cạnh các hoạt động nông nghiệp khác. Theo chiến lược được doanh nghiệp công bố, tập đoàn đặt mục tiêu phát triển tổng cộng 20.000 ha cà phê tại Việt Nam, Lào và Campuchia vào năm 2028.

Trong kế hoạch này, HAGL dự kiến trồng mới khoảng 3.000 ha trong năm 2025, triển khai thêm 7.000 ha trong năm 2026 và mở rộng khoảng 5.000 ha mỗi năm trong giai đoạn 2027-2028. Tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026-2028 được doanh nghiệp ước tính khoảng 14.220 tỷ đồng, dự kiến huy động từ nhiều nguồn, trong đó có lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, vốn trung hạn và kế hoạch chào bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI).

Riêng tại Lào, HGI được định hướng là một trong những đơn vị chủ lực phát triển vùng nguyên liệu, với mục tiêu đạt hơn 6.300 ha cà phê vào năm 2028. Trong báo cáo khảo sát thực địa tháng 8/2026 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) công bố và được HAGL dẫn lại, các vùng trồng tại Việt Nam, Lào và Campuchia được đánh giá có dấu hiệu sinh trưởng tích cực.

Đầu tư từ vùng nguyên liệu đến chế biến

Song song với phát triển vùng trồng, HAGL cũng tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Ngày 30/9/2026, doanh nghiệp công bố HGI ký biên bản ghi nhớ hợp tác dài hạn với MQ Coffee tại Trung Quốc, hướng tới phát triển vùng nguyên liệu và cung ứng cà phê Arabica của HAGL cho thị trường này. Đối tác ký kết với HGI được thành lập năm 2009 tại Thượng Hải, hiện vận hành nhà máy chế biến rang xay có công suất thiết kế trên 5.000 tấn mỗi năm. Đơn vị này đang cung cấp nguyên liệu và thành phẩm cho hơn 3.000 cơ sở kinh doanh cà phê, đồng thời đưa cà phê vào các hệ thống bán lẻ như Costco, Sam's Club, Metro và Hema.

Dự án tại Savannakhet được cấp chứng nhận trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào năm 2026, nơi hai bên trao 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác. Theo Báo Điện tử Chính phủ, Lào hiện là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, với hơn 300 dự án và tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, hai nước ghi nhận 24 dự án mới với tổng vốn 670 triệu USD.

Với HAGL, dự án cà phê hơn 29,2 triệu USD tại Savannakhet là một phần trong kế hoạch mở rộng vùng trồng và đầu tư chế biến. Tiến độ xây dựng, khả năng đưa nhà máy vào vận hành trong khoảng 30 tháng, năng suất thực tế của vùng nguyên liệu và đầu ra sản phẩm sẽ là những yếu tố cần theo dõi để đánh giá kết quả triển khai dự án trong thời gian tới.