Kia Sonet xả kho giảm giá hàng chục triệu tại đại lý, bản cao nhất cũng chỉ nhỉnh hơn 500 triệu đồng

Kia Sonet bản cao nhất được giảm giá

Một đại lý ở Hà Nội đang rao bán Kia Sonet Premium VIN 2025 với giá chỉ còn 539 triệu đồng, tức giảm 45 triệu so với niêm yết 584 triệu đồng. Với giá thực tế này, Sonet bản cao nhất tương đương Hyundai Venue bản Đặc biệt đang có niêm yết 539 triệu đồng.

Tuy nhiên, giá này là chương trình của riêng đại lý dành cho những mẫu xe VIN cũ còn sót lại tại cửa hàng này. Tham khảo một số nơi khác đưa ra mức giá cao hơn, chẳng hạn một đại lý ở TP.HCM áp dụng mức giá 549 triệu, một nơi khác đưa ra mức 568 triệu.

Kia Sonet các phiên bản đang có giá tốt ở đại lý, nhưng mức giảm không đồng đều. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, phiên bản thấp nhất Kia Sonet 1.5L AT được một đại lý khu vực miền Bắc chào bán ở mức 436 triệu đồng, giảm 14 triệu. Tương tự bản Premium, đây là chương trình của riêng đại lý, một vài cửa hàng khác vẫn đưa ra mức giá 439 triệu đồng. Còn bản Luxury ghi nhận ở một đại lý có mức giảm lên tới 52 triệu, chỉ còn 477 triệu đồng.

Khuyến mại được xem là một trong những lợi thế giúp Kia Sonet có mức giá tốt thu hút khách hàng. Trong tháng 9, THACO đã bàn giao được 653 xe Sonet cho khách hàng, tạo cách biệt khá lớn với các đối thủ Hyundai Venue (46 xe) và Suzuki Fronx (62 xe). Lũy kế 3 quý năm 2026, Kia Sonet đã tiêu thụ được 5.792 xe.

Kia Sonet Premium có gì?

Kia Sonet hiện có với 4 phiên bản, trong đó Premium là bản cao nhất. So với bản Luxury ngay bên dưới, Premium có thêm đèn sương mù dạng LED, cửa sổ trời, ghế lái chỉnh điện (Luxury là chỉnh cơ), màn tới 10,25 inch (Luxury là 8 inch).

Sonet sở hữu ngoại hình khỏe khoắn, năng động và nhiều trang bị tốt trong phân khúc. Ảnh: Kia

Còn lại, trang bị khá tương tự nhau: mâm 16 inch, đèn trước/sau/định vị ban ngày dạng LED, đèn pha thích ứng, gương chiếu hậu bên ngoài gập điện/chỉnh điện, baga mui, vô lăng bọc da, màn đa thông tin 4,2 inch, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm và khởi động từ xa.

Về an toàn, bản Premium cũng nhỉnh hơn với 6 túi khí (Luxury là 2). Còn lại, cả hai bản đều có trang bị tương tự nhau với chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đỗ xe, camera lùi, cảm biến áp suất lốp và Cruise Control.

Tất cả các phiên bản Sonet dùng chung động cơ Smartstream 1.5L 113 mã lực/144 Nm, đi cùng hộp số vô cấp CVT, cầu trước, có chế độ địa hình.