Trung Quốc đưa 'báu vật công nghệ' cao 125m sang Việt Nam, phục vụ siêu dự án 1.500 tỷ đồng sát biên giới với Lào

Tám turbine điện gió WH5.25-172 do Shanghai Electric, tập đoàn thiết bị công nghiệp Trung Quốc, cung cấp đã được lắp đặt tại Nhà máy điện gió Hải Anh ở Quảng Trị. Mỗi turbine có đường kính rotor tối đa 172 m, độ cao tâm trục 125 m, nằm trong dự án có tổng công suất 40 MW và vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Tám turbine gió công suất lớn từ Trung Quốc

Nhà máy điện gió Hải Anh nằm tại khu vực Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, do Công ty Cổ phần Phong điện Hải Anh – Quảng Trị làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích khoảng 855 ha, được khởi công ngày 20/12/2023 và sử dụng 8 turbine gió WH5.25-172 do Electric Wind Power, công ty con của Shanghai Electric, cung cấp.

Theo thông tin công bố khi ký hợp đồng vào tháng 2/2024, đây là dòng turbine có đường kính rotor lớn nhất trong các dự án điện gió trên bờ tại Việt Nam vào thời điểm đó. Mẫu WH5.25-172 thuộc nền tảng Xcaliber của Shanghai Electric, có công suất định mức 5,25 MW mỗi tổ máy, đường kính rotor 172 m và độ cao tâm trục 125 m.

Tám turbine được bố trí tại dự án có tổng công suất lắp đặt 40 MW. Theo thông tin từ đơn vị triển khai, nhà máy được kỳ vọng sản xuất khoảng 120 triệu kWh điện mỗi năm.

Hợp đồng cung cấp thiết bị được ký giữa Electric Wind Power, Công ty Cổ phần Phong điện Hải Anh, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình IPC (IPC E&C) và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu (ACIT). Trong đó, ACIT và IPC tham gia các hạng mục tổng thầu, còn thiết bị turbine do doanh nghiệp thuộc Shanghai Electric cung cấp.

Dự án hơn 1.500 tỷ đồng tại Quảng Trị

Ngoài 8 turbine gió, dự án Hải Anh còn có trạm biến áp nâng áp 22/110 kV, đường dây 110 kV đấu nối và hệ thống cáp ngầm kết nối các tổ máy với trạm biến áp.

Theo Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu, đơn vị này chịu trách nhiệm cung cấp và vận chuyển toàn bộ 8 turbine, gồm thân trụ, cánh turbine và phụ kiện; đồng thời triển khai trạm biến áp, đường dây đấu nối và một số hệ thống điện liên quan.

Quá trình triển khai dự án gặp khó khăn do thời tiết khắc nghiệt và vướng mắc giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, các hạng mục chính lần lượt được hoàn thiện, từ móng và trụ turbine đến hệ thống cáp ngầm, trạm biến áp và đường dây truyền tải.

Ngày 19/8/2025, Nhà máy điện gió Hải Anh chính thức khánh thành và được đưa vào vận hành thương mại. Dự án trở thành một trong những công trình điện gió trên bờ tại Quảng Trị sử dụng turbine công suất lớn, góp phần bổ sung nguồn điện tái tạo cho hệ thống điện.

Việc đưa các turbine WH5.25-172 vào vận hành cũng là một dự án quốc tế đáng chú ý của Electric Wind Power. Theo thông tin do doanh nghiệp công bố, thiết bị được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều tại Đông Nam Á, trong đó có các giải pháp xử lý chống ăn mòn và oxy hóa cho linh kiện.

Trong những năm gần đây, ô nhiễm môi trường do điện than đã trở thành vấn đề nghiêm trọng tại một số khu vực ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã quyết định ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo để kích thích phục hồi kinh tế xanh sau đại dịch. Như vậy năng lượng tái tạo, ví dụ năng lượng gió, với trữ lượng dồi dào tại Việt Nam, sẽ ngày càng được chú ý, tăng thị phần, và phát triển đáng kể, từ đó tạo tiềm năng vô cùng lớn trên thị trường năng lượng xanh.



