Lần đầu tiên, Trung Quốc mang 'báu vật công nghệ lớn nhất Đông Nam Á' sang Việt Nam, phục vụ siêu dự án hơn 6.000 tỷ đồng

Nhà sản xuất Trung Quốc Envision Energy đã đưa những turbine điện gió đầu tiên công suất hơn 8 MW mỗi chiếc sang Việt Nam để triển khai cụm dự án ven biển 128 MW của REE Group tại Vĩnh Long. Đây cũng là lần đầu Envision lắp đặt turbine điện gió ngoài khơi tại một thị trường quốc tế.

16 turbine công suất hơn 8 MW mỗi chiếc

Cụm dự án điện gió ven bờ tại Vĩnh Long đang sử dụng các turbine EN-226/8.X MW do Envision Energy, nhà sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo của Trung Quốc, cung cấp. Tổng cộng, 16 turbine sẽ được lắp đặt tại hai dự án với tổng công suất 128 MW.

Theo hợp đồng ký đầu năm 2026 giữa Envision Energy và REE Group, cụm dự án gồm Nhà máy điện gió V1-3 giai đoạn II, công suất 48 MW, cùng Nhà máy điện gió V1-5 và V1-6 giai đoạn II, tổng công suất 80 MW. Các dự án nằm tại tỉnh Vĩnh Long, do các doanh nghiệp thuộc REE Group đầu tư.

Tháng 6/2026, Envision bắt đầu vận chuyển lô thiết bị đầu tiên gồm bốn bộ turbine từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đây là bước khởi đầu cho quá trình bàn giao thiết bị của cụm điện gió 128 MW.

Đến tháng 9/2026, turbine đầu tiên đã được lắp đặt. Theo thông tin từ nhà sản xuất, quá trình lắp đặt turbine đầu tiên mất chưa đầy 7 ngày, trong khi turbine thứ hai được dựng trong chưa đầy 5 ngày. Việc thi công diễn ra trong điều kiện mưa lớn và gió mạnh.

Theo Envision, đây là dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên mà doanh nghiệp hoàn thành lắp đặt turbine tại một thị trường quốc tế. Mẫu EN-226/8.X MW trước đó đã được triển khai tại các dự án điện gió ở Trung Quốc.

Cụm điện gió có tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Vĩnh Long, dự án V1-3 giai đoạn II có công suất 48 MW do Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 2 làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 2.200 tỷ đồng. Dự án V1-5 và V1-6 giai đoạn II công suất 80 MW do Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 3 đầu tư, với tổng vốn hơn 3.800 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn cho cụm 128 MW vào khoảng hơn 6.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm đầu tháng 8, dự án V1-3 giai đoạn II đang chuẩn bị thi công móng turbine ngoài biển, còn hạng mục trạm biến áp và thiết bị trên bờ đạt khoảng 50% tiến độ. Với dự án V1-5 và V1-6 giai đoạn II, công tác đóng cọc móng ngoài biển đã hoàn thành tại 7 trong tổng số 10 vị trí turbine; trạm biến áp đạt khoảng 30%.

Các dự án dự kiến đi vào vận hành trong quý IV/2026. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chịu tác động bởi một số vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, tuyến cáp ngầm và thủ tục đấu nối điện.

Với công suất hơn 8 MW mỗi turbine, cụm dự án tại Vĩnh Long thuộc nhóm dự án điện gió ven bờ có công suất đơn turbine lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á theo thông tin do nhà cung cấp công bố. Việc triển khai các thiết bị này cũng đánh dấu bước chuyển sang sử dụng turbine công suất lớn tại các dự án điện gió ven biển trong nước.

Envision cho biết mẫu EN-226/8.X MW được thiết kế để đáp ứng điều kiện độ ẩm cao và môi trường có sương muối, những yếu tố cần tính đến khi vận hành thiết bị tại khu vực ven biển. Doanh nghiệp cũng hợp tác với các nhà cung cấp tháp turbine trong nước nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất và nội địa hóa của dự án.

Trong khi đó, REE Group đang mở rộng danh mục năng lượng tái tạo, với điện gió ven bờ, điện gió ngoài khơi và điện mặt trời nổi là các hướng đầu tư trọng tâm. Cụm dự án 128 MW tại Vĩnh Long là một trong những bước triển khai cụ thể trong kế hoạch phát triển nguồn điện của doanh nghiệp.