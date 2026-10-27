Mitsubishi Attrage giảm sâu tại đại lý: Bản thấp dưới 335 triệu, bản cao 400 triệu, tạo sức ép lên Hyundai Grand i10

Mitsubishi Attrage giảm tới 90 triệu, giá khởi điểm chỉ 334 triệu đồng

Theo ghi nhận, Mitsubishi Attrage đang được nhiều đại lý trên toàn quốc áp dụng song song ưu đãi từ hãng và giảm giá trực tiếp. Mức giảm khác nhau tùy phiên bản và khu vực, nhưng phổ biến ở mức hàng chục triệu đồng.

Mitsubishi Attrage được các đại lý chào bán với giá ưu đãi trong tháng này. Ảnh: STMitsubishi Attrage được các đại lý chào bán với giá ưu đãi trong tháng này. Ảnh: ST

Tại khu vực Tây Ninh, một đại lý cho biết phiên bản thấp nhất Attrage MT hiện có giá 334 triệu đồng, thấp hơn 46 triệu so với giá đề xuất 380 triệu đồng. Người mua còn được tặng 1 năm bảo dưỡng miễn phí cùng phụ kiện chính hãng. Theo đại lý này, khách hàng chỉ cần trả trước 67 triệu đồng là có thể nhận xe, tuy nhiên con số này chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

Mức giảm sâu nhất thuộc về bản cao cấp. Một đại lý ở miền Tây cho biết Attrage CVT Premium đang được bán với giá 400 triệu đồng chẵn, tức giảm 90 triệu đồng so với giá đề xuất 490 triệu. Đáng chú ý, đây là xe mang số VIN 2025. Khi thị trường đã bước sang quý IV/2026, mức giảm này giúp đại lý tăng thêm khả năng nhằm giải phóng hàng tồn. Vì vậy, người mua nên kiểm tra kỹ năm sản xuất trước khi xuống tiền.

Với mức giá từ 334 triệu đồng, Attrage tạo áp lực trực tiếp lên nhóm xe hạng A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Xét về kiểu dáng, Hyundai Grand i10 sedan là đối thủ trực tiếp. Mẫu xe Hàn Quốc đang có giá đề xuất 380–455 triệu đồng, đồng nghĩa Attrage MT sau giảm rẻ hơn bản khởi điểm của đối thủ tới 46 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ảnh minh họa: Đại lý

Mitsubishi Attrage có gì đáng quan tâm?

Tại Việt Nam, Mitsubishi Attrage hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 2 phiên bản MT và CVT Premium, giá đề xuất lần lượt 380 triệu và 490 triệu đồng. Xe có kích thước tổng thể 4.305 x 1.670 x 1.515 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.550 mm và khoảng sáng gầm 170 mm.

Ngoại thất mang ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield với cặp thanh crôm hình chữ X ở đầu xe. Bản cao cấp dùng đèn pha Bi-LED kèm dải LED định vị ban ngày và mâm hợp kim 15 inch. Bên trong, bản số tự động có ghế bọc da, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Khoảng để chân hàng ghế sau rộng rãi vẫn là điểm cộng lớn của mẫu xe.

Attrage sử dụng động cơ 3 xy-lanh 1.2L MIVEC, công suất 78 mã lực, mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT. Sức mạnh khiêm tốn, nhưng đổi lại là mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phù hợp đi phố và chạy dịch vụ. Trang bị an toàn gồm ABS, EBD, 2 túi khí, camera lùi và kiểm soát hành trình.