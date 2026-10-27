Mitsubishi Pajero đời mới tiếp tục ‘hot rần rần’ ở nước khác sau khi ‘nổ đơn’ tại quê nhà, liệu có sớm về Việt Nam?

Pajero 2027 hút khách tại Australia, sau khi nổ đơn ở Nhật Bản

Mitsubishi Pajero thế hệ mới đang thu hút sự chú ý tại các thị trường quốc tế trước khi chính thức đến tay khách hàng. Tại Australia, mẫu SUV này đã ghi nhận hơn 11.000 lượt đăng ký quan tâm tính đến cuối tháng 10/2026. Con số này tăng đáng kể so với 3.982 lượt khi xe ra mắt toàn cầu hồi đầu tháng 9.

Pajero 2027 thu hút sự quan tâm lớn tại Australia. Ảnh: Drive

Tại Nhật Bản, sức hút của Pajero mới còn được thể hiện rõ hơn qua lượng đơn đặt hàng. Chỉ sau khoảng 2 tuần mở bán sớm, mẫu SUV này đã vượt mục tiêu doanh số mà hãng đề ra cho năm tài chính 2026. Diễn biến này cho thấy sự trở lại của dòng xe địa hình biểu tượng đang nhận được sự quan tâm đáng kể tại quê nhà.

Trong khi đó, Mitsubishi đã chính thức mở bán Pajero mới tại Thái Lan từ ngày 19/10. Đây là thị trường đầu tiên phân phối mẫu xe toàn cầu này, đồng thời là nơi đặt nhà máy sản xuất.

Tại Australia, Pajero 2027 có giá khởi điểm 68.490 AUD, tương đương khoảng 1,24 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Bản GLS 5 chỗ có giá thấp nhất, trong khi bản GLS 7 chỗ được niêm yết ở mức 69.990 AUD, tương đương khoảng 1,27 tỷ đồng.

Hai phiên bản cao hơn gồm Exceed giá 79.990 AUD, tương đương khoảng 1,45 tỷ đồng, và GSR cao cấp nhất giá 84.990 AUD, tương đương khoảng 1,54 tỷ đồng.

Tầm giá của Pajero tại Australia cạnh tranh với Everest. Ảnh: Drive

Vừa ra mắt tại Thái Lan, Mitsubishi Pajero có sớm về Việt Nam?

Pajero thế hệ mới được sản xuất tại Thái Lan trên nền tảng khung gầm rời, dùng chung cơ sở phát triển với bán tải Triton. Xe sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp, công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Tùy thị trường và phiên bản, xe có cấu hình 5 hoặc 7 chỗ, cùng các trang bị hỗ trợ vận hành địa hình và công nghệ an toàn chủ động. Tại Thái Lan, mẫu SUV này được phân phối với ba phiên bản, trong đó bản cao cấp nhất có hệ dẫn động bốn bánh Super Select 4WD-II kết hợp hệ thống kiểm soát động lực học S-AWC.

Pajero thế hệ mới được tập trung vào khả năng off-road. Ảnh: Carsales

Sau Thái Lan, Nhật Bản và Australia dự kiến bắt đầu bán xe từ giữa tháng 12/2026, Mitsubishi cũng lên kế hoạch đưa Pajero mới tới khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ từ năm tài chính 2027, bắt đầu từ tháng 4/2027, trong đó có các thị trường thuộc ASEAN, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Điều này mở ra khả năng Pajero tiếp tục được phân phối tại nhiều thị trường trong khu vực, trong đó có cả Việt Nam.

Nếu được đưa về Việt Nam, Pajero mới sẽ trở thành lựa chọn đáng chú ý trong nhóm SUV khung gầm rời 7 chỗ, cạnh tranh với những cái tên như Ford Everest và Toyota Fortuner, hoặc thậm chí cao hơn là Toyota Land Cruiser Prado.