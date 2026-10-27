Tái khởi động dự án đường cao tốc bị đình trệ gần một thập kỷ: Đầu tư 144 tỷ đồng để xây 3 km đầu tiên, cam kết hoàn thành trong 12 tháng

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Sau nhiều năm đình trệ do các vấn đề kỹ thuật và thủ tục hành chính, dự án mở rộng đường Via Expressa tại thành phố Blumenau, Brazil, được nối lại với vốn đầu tư 30 triệu real (gần 144 tỷ đồng). Chính quyền bang đặt mục tiêu hoàn thành 3 km đầu tiên trong vòng 12 tháng.

Chính quyền bang Santa Catarina đã ký lệnh thi công nhằm khởi động lại dự án mở rộng đường Via Expressa tại Blumenau. Công trình từng được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2017 nhưng bị gián đoạn trong nhiều năm, khiến một số hạng mục xây dựng không thể đưa vào sử dụng.

Theo thông tin được công bố, giai đoạn đầu của dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 30 triệu real Brazil, tương đương 5,5 triệu USD. Khoản tiền này được sử dụng để hoàn thiện khoảng 3 km đường, cùng các hạng mục hạ tầng liên quan đã được triển khai từ những giai đoạn trước.

Thời hạn theo hợp đồng là 12 tháng kể từ khi triển khai. Chính quyền bang cho biết tiến độ có thể được rút ngắn nếu điều kiện thi công thuận lợi, song chưa đưa ra mốc hoàn thành sớm hơn cụ thể.

Dự án chậm tiến độ gần một thập kỷ

Dự án Via Expressa được kỳ vọng góp phần cải thiện năng lực giao thông tại Blumenau, một thành phố thuộc bang Santa Catarina, miền Nam Brazil. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu không được thực hiện đúng tiến độ.

Theo thông tin từ chính quyền bang, dự án gặp nhiều vấn đề, trong đó có những thiếu sót liên quan đến giấy phép môi trường và hồ sơ thiết kế chưa hoàn thiện. Các vướng mắc kỹ thuật và hành chính khiến hoạt động thi công bị gián đoạn, kéo dài tình trạng các hạng mục dở dang.

Trong lần triển khai trở lại này, chính quyền lựa chọn phương án hoàn thành công trình theo từng giai đoạn, thay vì tiếp tục triển khai toàn bộ tuyến đường cùng lúc. Mục tiêu trước mắt là đưa 3 km đầu tiên vào khai thác, qua đó tận dụng một phần cơ sở hạ tầng đã được xây dựng.

Việc nối lại thi công được kỳ vọng giúp cải thiện lưu lượng giao thông tại một số khu vực đô thị đang phát triển của Blumenau. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào khả năng kết nối của đoạn đường mới với mạng lưới giao thông hiện hữu.

Tuyến đường dự kiến dài khoảng 15 km

Phần công trình được khởi động lại hiện nay chỉ là giai đoạn đầu trong kế hoạch phát triển tuyến đường dài hơn. Theo phương án được công bố, toàn bộ dự án đường tránh dự kiến kéo dài khoảng 15 km.

Đối với 12 km còn lại, chính quyền bang đang xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật mới. Sau khi hoàn thiện phương án, cơ quan chức năng dự kiến tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Việc chia dự án thành nhiều giai đoạn cho phép chính quyền ưu tiên những hạng mục có thể sớm hoàn thành, đồng thời xử lý các vấn đề kỹ thuật trước khi mở rộng quy mô thi công. Dù vậy, thời điểm khởi công và hoàn thành toàn bộ tuyến đường chưa được xác định cụ thể trong thông tin công bố.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm hướng kết nối giao thông, giảm áp lực cho một số trục đường hiện hữu và hỗ trợ việc di chuyển giữa các khu vực trong thành phố. Công trình cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận tải và phát triển các khu vực đô thị mới.

Ngoài dự án Via Expressa, trong chuyến công tác tại Blumenau, thống đốc bang Santa Catarina dự kiến thăm Bệnh viện Santo Antônio. Cơ sở y tế này đang nhận khoản đầu tư khoảng 100 triệu real để xây dựng một tòa tháp bệnh viện mới gồm 9 tầng, nhằm mở rộng năng lực phục vụ.

Việc tái khởi động Via Expressa đánh dấu bước tiếp theo trong nỗ lực hoàn thiện một dự án giao thông đã kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, sau những lần đình trệ trước đó, khả năng bảo đảm tiến độ và xử lý triệt để các vướng mắc kỹ thuật, thủ tục sẽ là những yếu tố quyết định hiệu quả của đợt triển khai lần này.