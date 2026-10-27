MEDiCARE 25 năm: Kết nối đối tác, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới 2026 - 2030

Ngày 23/10/2026, tại AEON MALL Bình Dương, MEDiCARE tổ chức Hội nghị Đối tác 2026 (MEDiCARE PARTNER EVENT 2026), quy tụ các thương hiệu, nhà cung cấp và đối tác chiến lược đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình phát triển.

Sự kiện diễn ra nhân dịp MEDiCARE kỷ niệm chặng đường 25 năm, đồng thời giới thiệu định hướng kinh doanh, chiến lược thương hiệu và các cơ hội hợp tác mới. Đặc biệt, chương trình kết hợp hoạt động tham quan mô hình cửa hàng MEDiCARE thế hệ mới, giúp các đối tác trực tiếp trải nghiệm những thay đổi trong không gian bán lẻ và phục vụ khách hàng.

25 năm phát triển: Từ nền tảng niềm tin đến khát vọng tăng trưởng

Trải qua nhiều giai đoạn biến động của nền kinh tế và thị trường bán lẻ, MEDiCARE từng bước xây dựng vị thế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Ian Macdonald - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc MEDiCARE nhấn mạnh vai trò của sự thích ứng và đổi mới trong hành trình phát triển doanh nghiệp.

Ông Ian Macdonald - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc MEDiCARE chia sẻ định hướng phát triển doanh nghiệp

Theo ông Ian, sau đại dịch, MEDiCARE nhận thấy những thay đổi rõ nét trong nhu cầu khách hàng và môi trường kinh doanh. Doanh nghiệp đã tập trung củng cố nền tảng hoạt động, đầu tư nghiên cứu thị trường, phát triển chương trình quản trị quan hệ khách hàng (CRM), hoàn thiện danh mục sản phẩm, dịch vụ và liên tục thử nghiệm các mô hình cửa hàng mới.

Mô hình cửa hàng được giới thiệu tại sự kiện là phiên bản triển khai thứ tư trong quá trình phát triển concept bán lẻ thế hệ mới của MEDiCARE, thể hiện không ngừng cải tiến trải nghiệm khách hàng.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, MEDiCARE xác định những ưu tiên chiến lược gồm mở rộng hệ thống cửa hàng có chọn lọc, thúc đẩy tăng trưởng tại các điểm bán hiện hữu, phát triển CRM và thương mại điện tử, mở rộng danh mục thương hiệu riêng, độc quyền và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động trọng yếu.

Theo thông tin doanh nghiệp chia sẻ, doanh số MEDiCARE đang ghi nhận tín hiệu tích cực khi quay trở lại mức tăng trưởng hai chữ số trong năm 2026.

Đây được xem là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng sự hiện diện và tạo thêm cơ hội phát triển cùng các đối tác trong những năm tới.

Lấy khách hàng làm trung tâm: Định hướng phát triển thương hiệu MEDiCARE

Một trong những trọng tâm được MEDiCARE nhấn mạnh tại hội nghị là sự chuyển dịch từ mô hình bán lẻ sang cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Chia sẻ về định hướng thương hiệu, bà Mai Nguyễn - Trưởng bộ phận Marketing, Branding & Communications MEDiCARE giới thiệu chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, kết nối các trải nghiệm mua sắm và nâng cao tính cá nhân hóa trên toàn bộ hành trình khách hàng.

Bà Mai Nguyễn - Trưởng bộ phận Marketing, Branding & communications chia sẻ

Với định vị "Where Health Meets Beauty - Nơi Sức khỏe giao thoa cùng Sắc đẹp", MEDiCARE hướng đến việc tạo ra sự khác biệt thông qua sự kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chiến lược này được triển khai thông qua hệ sinh thái bán lẻ đa kênh, kết nối cửa hàng vật lý, ứng dụng CRM, thương mại điện tử và các nền tảng truyền thông số.

Thay vì chỉ tập trung giới thiệu từng sản phẩm riêng lẻ, MEDiCARE định hướng xây dựng những giải pháp theo nhu cầu thực tế của khách hàng, kết hợp sản phẩm, tư vấn, thông tin hữu ích và trải nghiệm mua sắm.

Mở rộng cơ hội hợp tác, cùng đối tác phát triển thị trường

Bên cạnh chiến lược thương hiệu, MEDiCARE cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng những mô hình hợp tác thương mại có khả năng tạo ra giá trị dài hạn.

Trong phần chia sẻ về định hướng thương mại, ông Bart Verheyen - Giám đốc Thương mại MEDiCARE giới thiệu các cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp và hệ thống nhà cung cấp trong giai đoạn phát triển mới.

Các cơ hội này tập trung vào việc mở rộng danh mục sản phẩm, giới thiệu những thương hiệu và dòng sản phẩm mới, phát triển các sản phẩm độc quyền, thúc đẩy phân khúc sản phẩm cao cấp và triển khai các hoạt động tiếp thị, trưng bày phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Đặc biệt, định hướng phát triển thương hiệu riêng của MEDiCARE được đặt trong chiến lược tăng trưởng tổng thể, song song với việc tiếp tục đầu tư cho các thương hiệu đối tác.

Thay vì chỉ cạnh tranh trong phạm vi thị phần hiện hữu, MEDiCARE hướng đến việc cùng các nhà cung cấp mở rộng quy mô thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển những giá trị khác biệt cho người tiêu dùng.

Tri ân những mối quan hệ hợp tác bền vững

Điểm nhấn của MEDiCARE Partner Event 2026 là hoạt động vinh danh các nhà cung cấp, thương hiệu và đối tác đã đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Chương trình trao kỷ niệm chương được tổ chức với nhiều hạng mục, ghi nhận những đóng góp khác nhau.

Trong đó, Strategic Partnership Award tôn vinh các đối tác chiến lược; Outstanding Partnership Award ghi nhận những đóng góp nổi bật; Long Standing Partnership Award dành cho các mối quan hệ hợp tác lâu dài; Potential Partnership Award ghi nhận những đối tác có tiềm năng phát triển trong tương lai; và Appreciation Award thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp và đồng hành của các đối tác.

MEDiCARE vinh danh các đối tác và thương hiệu đã đồng hành trong hành trình 25 năm của doanh nghiệp

Các thương hiệu có tên trong chương trình vinh danh bao gồm Rohto, Cocoon, La Roche-Posay, DKSH, Maybelline, Bioderma, Cetaphil, Unilever, NIVEA, Mega We Care cùng nhiều đối tác khác.

Bên cạnh các nhà cung cấp, MEDiCARE cũng ghi nhận sự đồng hành của các đối tác mặt bằng thương mại như AEON, Vincom, Lotte và GO! trong quá trình phát triển.

Cửa hàng thế hệ mới: Hiện thực hóa chiến lược phát triển

Sau chương trình hội nghị, các đối tác được mời tham quan cửa hàng MEDiCARE thế hệ mới tại AEON MALL Bình Dương.

Các đối tác tham quan cửa hàng MEDiCARE thế hệ mới tại AEON MALL Bình Dương Canary

Đây là cơ hội để các thương hiệu trực tiếp tìm hiểu cách MEDiCARE chuyển hóa chiến lược kinh doanh và định vị thương hiệu thành trải nghiệm mua sắm thực tế.

Việc kết hợp hội nghị đối tác với hoạt động tham quan cửa hàng cũng thể hiện mong muốn của MEDiCARE trong việc tăng cường trao đổi trực tiếp, thúc đẩy những sáng kiến hợp tác có thể triển khai trong thực tế.

Hướng đến 2030: Cùng kiến tạo giá trị dài hạn

Sau 25 năm phát triển, MEDiCARE bước vào giai đoạn mới với định hướng tăng trưởng dựa trên sự kết hợp giữa mở rộng hệ thống, nâng cao năng lực vận hành, phát triển nền tảng số và xây dựng trải nghiệm khách hàng khác biệt.

Trong hành trình đó, sự đồng hành của các thương hiệu và đối tác tiếp tục giữ vai trò quan trọng.

MEDiCARE Partner Event 2026 vì vậy không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn là điểm khởi đầu cho những cơ hội hợp tác mới, nơi doanh nghiệp và các đối tác cùng chia sẻ khát vọng tăng trưởng, phát triển thị trường và mang đến những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng Việt Nam.

25 năm xây dựng niềm tin – Kết nối đối tác, kiến tạo tương lai.