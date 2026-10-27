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Phó Thủ tướng yêu cầu EVN có phương án giảm giá điện từ 1/11

| | Thị trường

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân từ 1/11 và xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%.

Ngày 27/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để có phương án giảm giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Việc xây dựng phương án phải tuân thủ quy định pháp luật về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và pháp luật liên quan nhằm hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, doanh nghiệp.

EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, rà soát và cho ý kiến đối với phương án đề xuất.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì xem xét phương án giá bán lẻ điện bình quân của EVN, bảo đảm tiến độ giảm giá điện từ ngày 1/11, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với xăng dầu, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%.

Thời gian dự kiến áp dụng phương án này cũng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định, hoàn thành trước ngày 1/11.

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Theo Anh Văn

VTC News

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