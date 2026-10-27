MacBook Pro 14 inch chip M6 ra mắt, giá chính hãng từ 54,99 triệu đồng

Apple vừa công bố MacBook Pro 14 inch với chip M6, nối tiếp M5 ở thế hệ trước. Tại Việt Nam, máy có giá từ 54.999.000 đồng.

Chip M6 có CPU và GPU đều tăng thêm 2 nhân so với đời trước, lên 12 nhân mỗi loại. Apple cho biết đồ họa nhanh hơn tới 30% và các tác vụ AI chạy trực tiếp trên máy nhanh hơn tới 25% so với M5. Một ví dụ là xử lý câu lệnh cho mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chạy ngay trên máy, không cần gửi dữ liệu lên mạng.

Với người đang dùng máy cũ, mức chênh rõ hơn. So với MacBook Pro 13 inch chip M1, Apple nói đồ họa nhanh hơn tới 11 lần và AI nhanh hơn tới 13 lần. Ở phần mềm cụ thể, dựng hình 3D bằng Blender và biên dịch mã trên Xcode đều nhanh hơn tới 1,3 lần so với máy chip M5. Các số liệu này do Apple tự công bố, chưa có kiểm chứng độc lập.

Pin là điểm Apple nhấn mạnh: tối đa 24 giờ, lâu nhất trên một chiếc Mac từ trước đến nay. Người nâng cấp từ máy chip M1 được thêm tới 4 giờ, còn từ máy Intel là tới 14 giờ. Khi dùng củ sạc công suất cao tương thích như loại 96W, máy sạc được 50% pin trong 30 phút.

Các điểm quen thuộc của dòng 14 inch được giữ lại. Máy có màn hình Liquid Retina XDR sáng tối đa 1.600 nits khi xem nội dung HDR, kèm tùy chọn lớp phủ nano-texture giảm phản chiếu ở nơi nhiều ánh sáng. Về cổng kết nối, máy có HDMI, MagSafe 3, 3 cổng Thunderbolt 4, khe thẻ SDXC và giắc tai nghe. Camera 12 MP Center Stage và hệ thống 6 loa cũng nằm trong danh sách.

M6 đi cùng Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. RAM khởi điểm là 16 GB, cấu hình cao nhất là 32 GB.

Máy chạy macOS 27 Golden Gate, có Siri AI. Apple mô tả đây là trợ lý có thể dùng dữ liệu cá nhân trong tin nhắn, email, ảnh để tìm thông tin, trả lời câu hỏi và thao tác qua nhiều ứng dụng. Safari có thêm tính năng tự gom tab theo chủ đề và báo khi sản phẩm có hàng trở lại hoặc giảm giá. Ứng dụng Phím tắt (Shortcuts) cho phép tạo tự động hóa bằng cách mô tả. Chưa rõ các tính năng AI này có đầy đủ tại Việt Nam hay không.

Tại Việt Nam, MacBook Pro 14 inch có giá từ 54.999.000 đồng, hoặc trả góp 2.239.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Cấu hình 14 inch có các tùy chọn chip M6, M5 Pro và M5 Max. Bản 16 inch dùng chip M5 Pro hoặc M5 Max, giá từ 81.999.000 đồng, hoặc 3.339.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Máy có 2 màu là đen không gian và bạc.

Apple công bố mở đặt trước từ 28/10 và bán ra từ 6/11, nhưng chưa có ngày mở bán tại Việt Nam.