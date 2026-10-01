Việt Nam có một tỷ phú sang Campuchia trồng hơn 2.000 ha dứa: Được tập đoàn Mỹ 135 năm tuổi bắt tay hợp tác, sản lượng dự kiến 100.000 tấn/năm

Ảnh minh họa

Từ lĩnh vực sản xuất ô tô, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, đang mở rộng hoạt động sang nông nghiệp thông qua THACO AGRI. Doanh nghiệp phát triển các vùng trồng quy mô lớn tại Việt Nam, Lào và Campuchia, với danh mục sản phẩm gồm chuối, dứa, xoài, sầu riêng và bưởi, kết hợp chăn nuôi bò.

Trong đó, dứa đang trở thành một hướng phát triển mới sau khi THACO ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Fresh Del Monte vào ngày 26/11/2025. Tập đoàn Mỹ dự kiến chuyển giao cho THACO giống dứa độc quyền có nguồn gốc từ châu Phi để phát triển vùng trồng theo đơn đặt hàng, với diện tích khoảng 2.000 ha.

Theo chia sẻ của đại diện Fresh Del Monte, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ THACO về kiến thức kỹ thuật, sinh học cây trồng và chiến lược thị trường. Trong khi đó, THACO tập trung vào năng lực sản xuất, cơ giới hóa và tự động hóa, tận dụng kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo.

Quy hoạch vùng trồng 2.100 ha, sản lượng dự kiến 100.000 tấn/năm

Theo thông tin trên website chính thức của THACO AGRI, doanh nghiệp quy hoạch vùng trồng dứa tại Campuchia với diện tích 2.100 ha, sản lượng dự kiến 100.000 tấn/năm. Hai giống được giới thiệu là MD2 và Xoàn Kim; thị trường tiêu thụ hướng tới Nhật Bản và các quốc gia khác.

THACO AGRI định hướng phát triển dứa theo mô hình chuyên canh, ứng dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất, trồng mới, chăm sóc đến thu hoạch. Quy trình kỹ thuật được xây dựng nhằm bảo đảm chất lượng và trọng lượng quả đồng đều, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Với giống MD2, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm có độ Brix lên tới 15%, thịt quả màu vàng tươi, ít xơ và vị ngọt đậm. Đây là những đặc điểm có ý nghĩa đối với việc phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn của các thị trường tiêu thụ trái cây tươi.

Fresh Del Monte muốn mở rộng hợp tác từ chuối sang dứa

Fresh Del Monte là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tiếp thị và phân phối trái cây, rau củ trên thị trường quốc tế. Theo thông tin được công bố tại thời điểm ký kết hợp tác, doanh nghiệp có hơn 135 năm lịch sử, doanh thu năm 2024 đạt khoảng 4,6 tỷ USD và hơn 40.000 nhân viên trên toàn cầu.

Trước khi mở rộng sang dứa, hai bên đã thiết lập quan hệ hợp tác trong lĩnh vực chuối. Theo thỏa thuận ký tháng 11/2025, Fresh Del Monte cam kết thu mua tối thiểu 71.500 tấn chuối của THACO trong năm 2026. Sản lượng có thể tăng lên 240.000 tấn/năm nếu THACO mở rộng quy mô sản xuất và đáp ứng các điều kiện hợp tác.

Tại lễ ký kết, ông Mohammed Abbas, Phó Tổng Giám đốc thường trực Fresh Del Monte, đánh giá mô hình sản xuất quy mô lớn, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ của THACO có tiềm năng tạo ra thay đổi trong ngành chuối và dứa. Theo ông, Việt Nam và Campuchia có lợi thế địa lý để cung ứng trái cây cho các thị trường châu Á và Trung Đông.

Ngoài việc hỗ trợ giống và kỹ thuật trồng dứa, Fresh Del Monte còn dự kiến hợp tác với THACO trong lĩnh vực cơ giới hóa trồng trọt và tự động hóa đóng gói. Theo thông tin được công bố tại thời điểm ký kết, THACO dự kiến nghiên cứu và chuyển giao cho đối tác một nhà máy đóng gói ứng dụng công nghệ hiện đại trong năm 2026.

Đưa tư duy sản xuất công nghiệp vào nông nghiệp

Việc phát triển vùng dứa tại Campuchia nằm trong định hướng xây dựng các khu liên hợp nông nghiệp quy mô lớn của THACO AGRI. Doanh nghiệp hướng tới kết nối hoạt động trồng trọt với chăn nuôi, chế biến và logistics, thay vì chỉ tập trung vào khâu sản xuất nông sản thô.

Với dứa, cơ giới hóa và kiểm soát chất lượng là những yếu tố quan trọng để duy trì sản lượng ổn định trên diện tích lớn. Đây cũng là yêu cầu đáng chú ý khi doanh nghiệp muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn phân phối quốc tế.

Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích không đồng nghĩa sản lượng mục tiêu đã đạt được. Hiệu quả của kế hoạch còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai vùng trồng, năng suất thực tế, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của đối tác và đầu ra thương mại.

Với quy hoạch 2.100 ha dứa tại Campuchia cùng kế hoạch hợp tác phát triển vùng trồng khoảng 2.000 ha với Fresh Del Monte, THACO AGRI đang tìm cách mở rộng danh mục nông sản ngoài chuối. Kết quả triển khai trong những năm tới sẽ cho thấy khả năng chuyển hóa quy mô đầu tư và lợi thế công nghiệp thành năng lực cạnh tranh trên thị trường trái cây quốc tế.