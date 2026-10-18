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Ở Việt Nam có xe ngang cỡ Vios nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, đang được ưu đãi: Giá dưới 400 triệu

| | Thị trường

Với chương trình ưu đãi, giá bán thực tế của sedan này đã xuống dưới mốc 400 triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 10/2026 với nhiều chương trình ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm trong giai đoạn cuối năm. Trong số đó, Mazda 2 thu hút sự chú ý khi mẫu xe Nhật Bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan được áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí, đưa giá phiên bản tiêu chuẩn xuống dưới 400 triệu đồng.

Cụ thể, Mazda 2 1.5L AT có giá niêm yết 418 triệu đồng. Sau khi áp dụng mức ưu đãi tương đương 24 triệu đồng, giá xe còn khoảng 394 triệu đồng. Chương trình được giới thiệu dưới hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10, tuy nhiên mức hỗ trợ thực tế có thể thay đổi tùy phiên bản và khu vực. Mức giá nói trên cũng chưa bao gồm quà tặng hoặc các chương trình khuyến mại riêng do đại lý triển khai.

Ở Việt Nam có xe ngang cỡ Vios nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, đang được ưu đãi: Giá dưới 400 triệu - Ảnh 1.

Mazda2 đang có mức giá khởi điểm thực tế dưới 400 triệu đồng

Bên cạnh giá bán, Mazda2 có một số đặc điểm giúp mẫu xe này tạo sự khác biệt trong nhóm ô tô phổ thông. Mẫu xe thương hiệu Nhật Bản được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây là mẫu xe nhập khẩu duy nhất có doanh số đáng kể bên cạnh những mẫu xe lắp ráp quen thuộc như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent.

Về vận hành, Mazda2 sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Trong khi hầu hết các đối thủ trong phân khúc đều sử dụng cấu hình hộp số tự động vô cấp, thì Mazda 2 vẫn trung thành với hộp số tự động 6 cấp, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước, chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Ở Việt Nam có xe ngang cỡ Vios nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, đang được ưu đãi: Giá dưới 400 triệu - Ảnh 2.

Mazda2 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sử dụng hộp số có cấp thay vì CVT.

Với ưu thế trọng lượng nhẹ kết hợp với mô-men xoắn lớn, Mazda2 cho cảm giác bứt tốc trong phố ở những bước ga đầu khá ấn tượng, nhưng vẫn có mức tiêu thụ nhiên liệu tương đối tốt trong phân khúc - chỉ khoảng 7L/100km trong điều kiện đô thị, có thể xuống khoảng 5L/100km ở ngoài đô thị.

Những thông số này cho thấy Mazda 2 được định hướng phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày, đồng thời cung cấp thêm tùy chọn điều khiển dành cho người lái muốn chủ động hơn khi tăng tốc hoặc chuyển số.

Ở Việt Nam có xe ngang cỡ Vios nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, đang được ưu đãi: Giá dưới 400 triệu - Ảnh 3.

Thiết kế nội thất của Mazda2 được đánh giá là hiện đại, tập trung vào công năng và tính tiện dụng.

Về trang bị, Mazda 2 có màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch cùng khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Các phiên bản cao cấp được trang bị thêm những tính năng hỗ trợ lái thuộc gói i-Activsense, gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo chệch làn đường.

Một điểm đáng chú ý khác, Mazda2 có cả kiểu thân xe sedan và hatchback. Phiên bản sedan phù hợp với khách hàng ưu tiên khoang hành lý rộng rãi và tách biệt. Trong khi đó, Mazda 2 Sport có thiết kế hatchback, hướng đến người dùng thích kiểu dáng gọn gàng, trẻ trung và thường xuyên di chuyển trong đô thị. Sự đa dạng phiên bản này giúp khách hàng được chủ động tùy chọn theo mục đích sử dụng và sở thích cá nhân.

Đáng chú ý hơn, mức giá dưới 400 triệu đồng cũng khiến Mazda 2 tiến gần đến nhóm xe hạng A, vốn thường được lựa chọn nhờ kích thước nhỏ và chi phí đầu tư ban đầu tương đối thấp. Kia Morning có giá niêm yết khởi điểm khoảng 325 triệu đồng, trong khi Hyundai Grand i10 có giá từ khoảng 360 triệu đồng.

Như vậy, với mức giá dưới 400 triệu đồng, người tiêu dùng có thêm một sự lựa chọn xe ở phân khúc cao hơn, với những trang bị cũng như chất lượng trải nghiệm hoàn toàn vượt trội so với những mẫu xe hạng A quen thuộc.

Theo Minh Đức

Việt Nam Daily

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