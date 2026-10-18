Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ diện tại Thái Lan: Đầu xe đổi thiết kế, chờ ngày đấu Ford Everest

Toyota Fortuner thế hệ mới thay đổi thiết kế đầu xe

Hình ảnh Toyota Fortuner thế hệ mới chạy thử tại Thái Lan vừa được chia sẻ trên mạng xã hội, hé lộ thêm một số chi tiết ngoại thất của mẫu SUV 7 chỗ này. Xe vẫn được phủ lớp ngụy trang, nhưng có thể nhận ra những thay đổi ở phần đầu và bộ mâm so với phiên bản hiện hành.

Toyota Fortuner thế hệ mới chạy thử tại Thái Lan với lớp ngụy trang kín phần đầu xe. Ảnh: Kudistan

Ở phía trước, Toyota Fortuner mới có lưới tản nhiệt thiết kế lại với họa tiết dạng tổ ong, gợi liên tưởng đến Toyota Hilux thế hệ mới. Cụm đèn chiếu sáng có tạo hình thanh mảnh hơn, kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày đặt phía trên. Cản trước cũng được thiết kế lại, với hốc hút gió nằm ngang ở trung tâm và vị trí đèn sương mù ở hai bên.

Một số chi tiết đáng chú ý khác gồm camera phía trước, camera đặt gần kính chắn gió và cảm biến radar ở khu vực cản trước. Những trang bị này cho thấy xe thử nghiệm có thể được tích hợp thêm các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Tuy nhiên, Toyota chưa công bố danh sách trang bị chính thức của Fortuner thế hệ mới.

Cản trước Toyota Fortuner thế hệ mới được thiết kế lại, tích hợp radar hỗ trợ lái. Ảnh: Kudistan

Ở thân xe, kiểu dáng tổng thể vẫn tương đối quen thuộc với phần mui cao, đường viền cửa sổ và tỷ lệ thân xe gần với thế hệ hiện tại. Bộ mâm hợp kim có thiết kế nhiều chấu mới. Kích thước mâm cụ thể chưa được xác nhận.

Phần đuôi Toyota Fortuner thế hệ mới lộ diện qua hình ảnh xe chạy thử. Ảnh: Rushlane

Phần đuôi xe cũng từng xuất hiện trong những hình ảnh chạy thử trước đó. Cụm đèn hậu được cho là có thiết kế mảnh hơn, kéo dài về phía cửa cốp. Cản sau và cửa hậu cũng có thể được điều chỉnh. Khả năng sử dụng dải đèn LED nối liền hai bên hiện vẫn chỉ là dự đoán từ hình ảnh nguyên mẫu.

Nội thất có thể được nâng cấp màn hình kép 12,3 inch

Khoang cabin của Toyota Fortuner thế hệ mới chưa được hé lộ rõ qua những hình ảnh chạy thử mới nhất. Dựa trên định hướng phát triển của Hilux thế hệ mới, mẫu SUV này được kỳ vọng sẽ có bảng táp-lô thiết kế lại, màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước.

Khoang nội thất Toyota Fortuner thế hệ mới được dự đoán có màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Ảnh: Cartoq

Ngoài hệ thống màn hình, Fortuner mới có thể được bổ sung ghế trước chỉnh điện, thông gió ghế, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây và cửa sổ trời toàn cảnh tùy phiên bản, thị trường. Những trang bị này hiện chưa được Toyota xác nhận cho mẫu xe thương mại.

Nếu được áp dụng, các thay đổi sẽ giúp Fortuner cập nhật hệ thống tiện nghi và công nghệ so với mẫu xe đang bán. Tuy nhiên, cấu hình thực tế có thể khác nhau giữa các thị trường.

Động cơ diesel 2.8L có thể tiếp tục được sử dụng

Về vận hành, Toyota Fortuner thế hệ mới được dự đoán tiếp tục sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.8L và động cơ xăng 2.7L trên một số thị trường. Trong đó, động cơ diesel hiện hành có công suất khoảng 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm ở một số cấu hình.

Hệ thống hybrid nhẹ 48V cũng có thể tiếp tục xuất hiện trên các phiên bản diesel. Một số thông tin chưa chính thức còn đề cập khả năng bổ sung hệ truyền động hybrid sử dụng động cơ xăng 2.4L, nhưng chưa có dữ liệu đủ để xác nhận phương án này sẽ được đưa lên xe thương mại.

Động cơ diesel 2.8L có thể tiếp tục xuất hiện trên Toyota Fortuner thế hệ mới. Ảnh: Autolifethailand

Về nền tảng, Fortuner mới được cho là sẽ tiếp tục phát triển từ cấu trúc khung gầm rời IMV đã được cải tiến, dùng chung định hướng kỹ thuật với Hilux thế hệ mới. Đây là thông tin từ các nguồn theo dõi xe chạy thử, chưa phải công bố chính thức của Toyota.

Thời điểm ra mắt của Toyota Fortuner thế hệ mới vẫn chưa được hãng xác nhận. Các dự đoán hiện hướng tới giai đoạn cuối năm 2026 hoặc năm 2027, tùy thị trường. Kế hoạch phân phối phiên bản mới tại Việt Nam cũng chưa được công bố.