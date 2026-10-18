Thanh Hóa vừa có trung tâm thương mại mới với 5 sân pickleball trong nhà và khu vườn sức chứa 3.000 người

Sau 3 ngày mở cửa đón khách, tính từ ngày 15/10/2026, AEON MALL Thanh Hóa ghi nhận hơn 200.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Trung tâm thương mại này chính thức khai trương ngày 18/10, bổ sung một điểm đến mua sắm và giải trí quy mô lớn tại địa phương.

Tọa lạc tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Quảng Phú, công trình có diện tích khu đất khoảng 105.000 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 120.000 m² và diện tích cho thuê khoảng 52.000 m². Trung tâm gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, với Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Thanh Hóa cùng 133 cửa hàng chuyên dụng.

77 thương hiệu lần đầu có mặt tại Thanh Hóa

Một trong những điểm đáng chú ý của AEON MALL Thanh Hóa là sự xuất hiện của nhiều thương hiệu chưa từng hiện diện tại tỉnh. Theo doanh nghiệp, khoảng 60% gian hàng, tương đương 77 thương hiệu, lần đầu có mặt tại địa phương.

Ở mảng thời trang và thể thao, trung tâm quy tụ các thương hiệu quốc tế như UNIQLO, Lacoste, Levi's, Charles & Keith, Pedro, MLB, Adidas và Puma, bên cạnh những thương hiệu Việt Nam như Canifa, Krik và Rechic.

Các cửa hàng gia dụng, nội thất và sách gồm Kohnan, JYSK, MR. D.I.Y., KKV và Fahasa. Trong khi đó, Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Thanh Hóa cung cấp thực phẩm, hàng tiêu dùng và các sản phẩm phục vụ nhu cầu hằng ngày, trong đó có bánh và sushi AEON.

Ở mảng ẩm thực, hơn 40 thương hiệu mang đến các lựa chọn từ món ăn Việt Nam đến ẩm thực Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và phương Tây. Một số cái tên được giới thiệu gồm Phương Nam, Chả Cá Hàng Sơn, Gyu Shige, Manwah và Le Monde Steak. Các thương hiệu đồ uống như Phê La, Katinat, KOI Thé, Highlands Coffee và Phúc Long cũng góp mặt.

Có cả sân pickleball trong nhà và rạp CGV lần đầu xuất hiện tại tỉnh

Không chỉ tập trung vào mua sắm, AEON MALL Thanh Hóa dành không gian cho nhiều loại hình vui chơi và giải trí. Tại tầng 2, khu vực VS Pickleball có 5 sân trong nhà. Theo doanh nghiệp, đây là lần đầu bộ môn này xuất hiện trong không gian một trung tâm thương mại AEON MALL.

Rạp chiếu phim CGV tại tầng 5 có diện tích khoảng 2.000 m², cũng là lần đầu tiên có mặt tại Thanh Hóa. Đáng chú ý, phòng chiếu Cine & Forest được thiết kế lấy cảm hứng từ rừng cây, sử dụng ghế đệm hạt xốp để tạo trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Các lựa chọn vui chơi khác gồm Wolfoo, GiGO, Kidzoona & Tiny Molly Fantasy và Legend Heroes, hướng tới nhiều nhóm tuổi.

Với khách hàng đi cùng trẻ nhỏ, khu vực Tiny Town - Góc Nhỏ tại tầng 3 kết hợp không gian ẩm thực và vui chơi. Trung tâm cũng bố trí phòng chăm sóc trẻ em từ tầng 1 đến tầng 4, khu vực thay tã tại nhà vệ sinh nam và nữ, cùng dịch vụ cho mượn xe nôi miễn phí.

Người cao tuổi và người khuyết tật có thể sử dụng dịch vụ cho mượn xe lăn, các khu vực nghỉ chân và hệ thống chỉ dẫn điện tử. Những tiện ích này được thiết kế nhằm giúp việc tham quan, mua sắm thuận tiện hơn với nhiều nhóm khách hàng.

Khu vườn sức chứa 3.000 người và mục tiêu kết nối cộng đồng

Bên cạnh các cửa hàng, AEON MALL Thanh Hóa còn phát triển những không gian dành cho hoạt động cộng đồng. Tại sảnh chính phía Nam, khu vườn Ốc đảo Tre xanh - The Green Bamboo Oasis dài khoảng 60 m kết hợp hình tượng cây tre, đài phun nước, rèm nước và ánh sáng.

Đáng chú ý, khu vườn Sunken có sức chứa khoảng 3.000 người, được thiết kế để tổ chức sự kiện văn hóa, hoạt động cộng đồng và trình chiếu thể thao. Hội trường AEON tại tầng 4 gồm hai không gian, có sức chứa tối đa khoảng 550 người và 100 người, phục vụ các hoạt động hội thảo, giao lưu và giáo dục.

Theo định hướng của doanh nghiệp, trung tâm thương mại sẽ tăng cường hợp tác với các đơn vị giáo dục, y tế, thể thao và du lịch tại địa phương. Các đối tác được đề cập gồm Trường Đại học Hồng Đức, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, Sun World Sầm Sơn và FLC Sầm Sơn.

Về môi trường, công trình đã nhận chứng nhận tạm thời LOTUS GOLD vào tháng 2/2026 theo hệ thống đánh giá công trình xanh của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam. Hệ thống điện mặt trời dự kiến cung cấp khoảng 2.800 MWh mỗi năm, tương đương khoảng 20% nhu cầu điện của trung tâm, đồng thời giúp giảm khoảng 1.900 tấn CO₂ mỗi năm theo tính toán của dự án.

AEON MALL Thanh Hóa hiện có quy mô nhân sự khoảng 3.500 người. Việc đưa trung tâm thương mại vào hoạt động không chỉ bổ sung lựa chọn mua sắm và giải trí cho người dân mà còn mở rộng cơ hội việc làm, thúc đẩy các hoạt động thương mại và dịch vụ tại địa phương.