PLASE Show Hà Nội 2026 trở lại với quy mô lớn: 61 khu trưng bày, 26 vị trí trình diễn, loạt thương hiệu quốc tế hội tụ

Plase Show Hà Nội 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 15. Triển lãm năm nay có 61 khu vực trưng bày trong Hall 6 cùng 21 vị trí trình diễn Line Array ngoài trời, quy tụ các nhà sản xuất, nhà phân phối, kỹ sư âm thanh và cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, PLASE Show năm nay diễn ra cùng VEEW - Tuần lễ Sự kiện và Triển lãm Việt Nam do Le Bros chủ trì, cùng Wedtech Show do Delavu thực hiện. Sự kết hợp này mở rộng không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và giải pháp, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối giữa các lĩnh vực âm thanh, ánh sáng, tổ chức sự kiện và triển lãm.

21 vị trí của PLASE Show kết hợp với 5 vị trí của Wedtech Show đưa tổng số lên 26 vị trí trình diễn. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của sự kiện khi khách tham quan có thể trực tiếp nghe và so sánh nhiều cấu hình Line Array trong điều kiện vận hành thực tế.

Sự kiện năm nay có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp và nhà phân phối trên thị trường như Ba Sao, Sao Mai, CK Audio, Yamaha, TechSound, Vân Lam, ProAVL Việt Nam, Anh Duy, Trung Chính Audio... Cùng với đó là hàng loạt thương hiệu quốc tế như L-Acoustics, RCF, Adamson, JBL, dB Technologies, Audio Center, EAW, Bose, Electro-Voice, 4Acoustic...

Bên cạnh những hệ thống phục vụ sân khấu quy mô lớn, PLASE Show Hà Nội 2026 cũng cho thấy một xu hướng đáng chú ý của thị trường: thiết bị ngày càng nhỏ gọn và linh hoạt hơn. Nhiều sản phẩm được tối ưu về kích thước, trọng lượng, tích hợp ampli, DSP hoặc khả năng điều chỉnh vùng phủ, hướng tới việc triển khai trong nhiều không gian khác nhau.

Không gian triển lãm năm nay cũng không chỉ xoay quanh loa và thiết bị âm thanh. Các giải pháp ánh sáng, màn hình LED, xử lý hình ảnh và công nghệ điều khiển sân khấu xuất hiện ngày càng nhiều.

PLASE Show Hà Nội 2026 mở cửa từ 9h đến 19h và kéo dài đến hết ngày 19/10. Sự kiện là dịp để các doanh nghiệp, đơn vị kỹ thuật và người làm trong ngành cập nhật những giải pháp mới, đồng thời trực tiếp trải nghiệm cách các công nghệ âm thanh - ánh sáng được vận hành trong thực tế.

Một số hình ảnh tại sự kiện: