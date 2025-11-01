“Đại tiệc” công nghệ âm thanh - ánh sáng PLASE SHOW trở lại Hà Nội

Triển lãm Quốc tế Các Thiết Bị Biểu Diễn Chuyên Nghiệp – PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 đã trở lại từ ngày 01 – 03/11/2025 tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Cổng số 2, đường Phạm Hùng, Hà Nội), hứa hẹn mang đến không gian trình diễn âm thanh – ánh sáng đẳng cấp và chân thực nhất từ trước đến nay.

Năm nay, PLASE SHOW đánh dấu gần một thập kỷ đồng hành cùng ngành âm thanh – ánh sáng – sân khấu chuyên nghiệp Việt Nam, với 45 khu trưng bày và 2 khu trình diễn Line Array ngoài trời, quy tụ hơn 60 thương hiệu trong và ngoài nước. Sự kiện quy mô này là dịp để các nhà sản xuất, phân phối và kỹ thuật viên giới thiệu, trải nghiệm những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực âm thanh hội trường, biểu diễn lưu động, trình chiếu, sân khấu và karaoke chuyên nghiệp.

Các thương hiệu lớn góp mặt tại triển lãm gồm Yamaha, JBL, Bosch, Sennheiser, d&b audiotechnik, db Technologies, SE-audiotechnik, Electro-Voice & Dynacord, Lumens... cùng hàng chục nhãn quốc tế như OHVL, Ling Ying, Mattenx, Turbosonic, Audio Hello.

Một loạt sản phẩm mới sẽ được ra mắt, tiêu biểu như dòng loa column Series 4Acoustic “Made in Germany”, Yamaha DZR Dante với công nghệ D-CONTOUR thông minh, hay JBL Grand Hybrid Series – dòng loa thiết kế riêng cho thị trường karaoke và giải trí cao cấp. Ngoài ra, SE AudioTechnik và CK Audio sẽ trình diễn hệ thống line array dBTechnologies Vio L1610, được xem là “chuẩn mực mới” cho các sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp.

Không chỉ là nơi trưng bày thiết bị, PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 còn là “sân khấu” kết nối các chuyên gia, kỹ thuật viên và người đam mê âm thanh – ánh sáng trên cả nước, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam bắt nhịp cùng xu hướng toàn cầu.