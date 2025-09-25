Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Better Choice Awards
Better Choice Awards
xem chi tiết

Gala trao giải Better Choice Awards 2025 chính thức công bố: Sân khấu hoành tráng, dàn nghệ sĩ tài năng, hứa hẹn là bữa tiệc âm thanh ánh sáng đỉnh cao

25-09-2025 - 09:23 AM | Thị trường

Tối 3/10 tới, Gala Better Choice Awards 2025 sẽ diễn ra, nơi công bố kết quả cuối cùng và vinh danh những sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu nổi bật nhất do người tiêu dùng và giới chuyên môn bình chọn.

Sau công cuộc bình chọn sôi động, hành trình Better Choice Awards 2025 đã chính thức khép lại giai đoạn vote của cộng đồng. Hàng chục nghìn lượt bình chọn từ người dùng trên khắp cả nước đã được ghi nhận, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ đối với các sản phẩm và dịch vụ đang hiện diện trong đời sống. Giờ đây, kết quả này sẽ được kết hợp với điểm số từ Hội đồng Thẩm định Chuyên môn để tạo nên bảng xếp hạng cuối cùng, bảo đảm tính công bằng và khách quan trước khi công bố trong đêm Gala.

Gala trao giải Better Choice Awards 2025 chính thức công bố: Sân khấu hoành tráng, dàn nghệ sĩ tài năng, hứa hẹn là bữa tiệc âm thanh ánh sáng đỉnh cao- Ảnh 1.

Một số hạng mục năm nay đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Ở nhóm Thiết bị di động bứt phá, OPPO ghi dấu ấn mạnh mẽ với lượng bình chọn vượt trội. Trong mảng Tài chính – Ngân hàng số, Vikki Digital BankHDBank đang cạnh tranh sát sao từng lượt vote. Cake by VPBank cũng tạo bất ngờ khi lọt vào danh sách đề cử với sức hút riêng trong giới trẻ. Ở lĩnh vực dịch vụ công nghệ, The Forum nhận nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Trong khi đó, Samsung và Apple tiếp tục đối đầu gay gắt ở nhiều hạng mục, với thương hiệu Hàn Quốc đang dẫn đầu, nhưng kết quả cuối cùng có thể đảo chiều nhờ điểm số từ Hội đồng Thẩm định.

Gala trao giải Better Choice Awards 2025 chính thức công bố: Sân khấu hoành tráng, dàn nghệ sĩ tài năng, hứa hẹn là bữa tiệc âm thanh ánh sáng đỉnh cao- Ảnh 2.

Không chỉ hấp dẫn bởi cuộc đua thương hiệu, Gala năm nay còn được thiết kế như một đại tiệc trình diễn công nghệ – nghệ thuật. Sân khấu với sức chứa hơn 2.000 khách mời được bố trí theo hình dạng “Thành phố thông minh”, kết hợp các màn LED di chuyển linh hoạt. Khu vực trao giải lấy cảm hứng từ đường đại lộ, nơi ô tô có thể chạy thẳng lên sân khấu, tạo nên sự giao thoa độc đáo cùng các màn trình diễn nghệ sĩ. Bên cạnh đó, khán giả còn được chứng kiến sự xuất hiện của robot chó siêu đáng yêu mang tên Argos – một trải nghiệm hứa hẹn gây bùng nổ bất ngờ.

Đêm Gala sẽ càng thêm thăng hoa với loạt màn trình diễn từ những tên tuổi được khán giả yêu thích như Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Han Sara. Sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hứa hẹn biến Better Choice Awards 2025 trở thành một trong những sự kiện giải trí – công nghệ đáng nhớ nhất trong năm.

Theo Phạm Hoàng

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
Better Choice Awards

Sự kiện: Better Choice Awards 2025

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu top 5 toàn cầu nhưng vẫn đang chi tỷ USD nhập nguyên liệu

Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu top 5 toàn cầu nhưng vẫn đang chi tỷ USD nhập nguyên liệu Nổi bật

Không phải Thái Lan, làn sóng sầu riêng đang bùng nổ tại quốc gia Đông Nam Á: Công ty bất động sản, dầu cọ đổ xô đi trồng sầu riêng, giá bán tăng gần gấp 4 lần

Không phải Thái Lan, làn sóng sầu riêng đang bùng nổ tại quốc gia Đông Nam Á: Công ty bất động sản, dầu cọ đổ xô đi trồng sầu riêng, giá bán tăng gần gấp 4 lần Nổi bật

realme tung bộ 3 smartphone 15 series tại Việt Nam với hàng loạt tính năng AI, giá từ 9 triệu đồng

realme tung bộ 3 smartphone 15 series tại Việt Nam với hàng loạt tính năng AI, giá từ 9 triệu đồng

14:14 , 25/09/2025
Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ muối giả quy mô khủng, tịch thu hàng nghìn kg sản phẩm kém chất lượng

Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ muối giả quy mô khủng, tịch thu hàng nghìn kg sản phẩm kém chất lượng

14:06 , 25/09/2025
Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam cao chưa từng có

Kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam cao chưa từng có

11:16 , 25/09/2025
Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang lãng phí một “mỏ vàng” có thể thay đổi ngành công nghiệp ô tô điện, đủ sản xuất pin cho hàng trăm triệu xe

Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang lãng phí một “mỏ vàng” có thể thay đổi ngành công nghiệp ô tô điện, đủ sản xuất pin cho hàng trăm triệu xe

11:14 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên