Hoãn vô thời hạn sân vận động lớn ngang sân Mỹ Đình: xây trên cao 350m, tổng vốn đầu tư 65.000 tỷ đồng, dự định hoàn thành cho World Cup 2034

Sân vận động NEOM tại Saudi Arabia, công trình có sức chứa 46.000 chỗ ngồi và vốn đầu tư dự kiến 2,5 tỷ USD, đã bị gác lại vô thời hạn trong bối cảnh siêu đô thị tương lai The Line bị thu hẹp quy mô.

Sân vận động 2,5 tỷ USD bị gác lại

Theo Reuters ngày 4/10/2026, Saudi Arabia đang âm thầm gác lại kế hoạch xây dựng sân vận động NEOM, một trong những địa điểm từng được quy hoạch phục vụ World Cup 2034. Dự án đã bị hoãn vô thời hạn sau những thay đổi trong kế hoạch phát triển siêu đô thị NEOM.

Sân vận động này được thiết kế với sức chứa khoảng 46.000 chỗ ngồi, tổng vốn đầu tư dự kiến 2,5 tỷ USD (tương đương 65.000 tỷ đồng). Theo dữ liệu của MEED Projects, công trình hiện được ghi nhận ở trạng thái tạm dừng và chưa có thời điểm hoàn thành cụ thể.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở vị trí xây dựng. Thay vì nằm trên mặt đất như những sân vận động thông thường, NEOM Stadium được quy hoạch ở độ cao khoảng 350 m so với mặt đất, bên trong The Line – thành phố tương lai được Saudi Arabia giới thiệu với kiến trúc dài hàng trăm kilomet, kết hợp các bề mặt kính và thép.

Theo hồ sơ đấu thầu đăng cai World Cup 2034, sân vận động này dự kiến tổ chức một số trận đấu của giải, trong đó có một trận tứ kết. Công trình được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn kiến trúc nổi bật nhất của kỳ World Cup mà Saudi Arabia sẽ đăng cai.

Siêu đô thị The Line đổi hướng

Sân vận động NEOM là một phần trong dự án NEOM, chương trình phát triển đô thị và kinh tế quy mô lớn được Thái tử Mohammed bin Salman thúc đẩy trong khuôn khổ Tầm nhìn 2030, nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.

Trong đó, The Line từng được giới thiệu như một thành phố dài khoảng 170 km, với các công trình đô thị được tổ chức theo chiều thẳng đứng. Tuy nhiên, tiến độ và quy mô dự án đã thay đổi đáng kể so với những kế hoạch ban đầu.

Tháng 4/2026, Yasir Al-Rumayyan, người đứng đầu Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF), cho biết The Line không còn là ưu tiên trước mốc năm 2030. Ông phủ nhận việc các dự án đã bị hủy, nhưng thừa nhận định hướng triển khai đang được điều chỉnh.

Việc sân vận động NEOM bị gác lại cho thấy những thay đổi này đã tác động trực tiếp đến các công trình hạ tầng phục vụ những mục tiêu lớn của Saudi Arabia. Trước đó, vào tháng 1/2026, Reuters cũng đưa tin Saudi Arabia đã đình chỉ xây dựng Mukaab, tòa nhà hình khối lập phương cao và rộng khoảng 400 m tại khu đô thị New Murabba ở Riyadh.

Saudi Arabia tính lại kế hoạch World Cup

Việc gác lại sân vận động NEOM diễn ra khi Saudi Arabia rà soát lại các khoản đầu tư lớn trong bối cảnh áp lực tài chính gia tăng. Theo Reuters, dữ liệu của MEED Projects ước tính tổng giá trị các dự án sân vận động và cơ sở vật chất liên quan đến World Cup 2034 vào khoảng 22,7 tỷ USD.

Theo kế hoạch đăng cai ban đầu, Saudi Arabia dự kiến xây mới phần lớn các sân vận động và cải tạo những địa điểm hiện hữu, với tổng cộng 15 sân tại 5 thành phố. Tuy nhiên, việc một số dự án đô thị bị thu hẹp hoặc chậm tiến độ đang khiến kế hoạch này phải điều chỉnh.

Ngày 14/10/2026, Semafor đưa tin PIF đang chuẩn bị đề xuất loại bỏ thêm 4 sân vận động khác khỏi kế hoạch World Cup 2034, bên cạnh NEOM Stadium. Các địa điểm được nhắc đến gồm King Abdullah Economic City, Qiddiya Coast, Roshn và New Murabba. Đây mới là phương án đang được xem xét, chưa phải quyết định hủy chính thức đối với tất cả các công trình.

Saudi Arabia vẫn tiếp tục triển khai một số sân vận động khác, trong đó có King Salman International Stadium và Prince Mohammed bin Salman Stadium tại Riyadh, cùng sân vận động Aramco ở Al Khobar.



