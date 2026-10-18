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Cọc trước tiền tỷ vẫn chưa chắc nhận được xe bay của Tesla

| | Thị trường

Tesla cho biết không thể đảm bảo khách đặt hàng mẫu xe điện Roadster mới chắc chắn nhận được xe, dù có đặt cọc tới hàng trăm nhìn USD.

Tuần qua, hãng xe Tesla trở thành tâm điểm ngành ô tô khi giới thiệu mẫu Roadster thế hệ mới với khả năng bay lượn và nhào lộn trên không. Hãng cũng công bố thông tin đặt cọc sớm cho khách hàng muốn sở hữu mẫu xe đặc biệt này.

Tuy nhiên, điều khoản đặt hàng trên website của hãng lại nêu rõ rằng khi nào chiếc xe thực sự được bàn giao, dù khách hàng đã đặt cọc.

Theo thỏa thuận đặt chỗ của Tesla, mẫu Roadster vẫn đang trong quá trình phát triển. Do đó, hãng không thể bảo đảm thời điểm giao xe, thậm chí không thể cam kết xe sẽ được bàn giao.

Theo InsideEVs, khách hàng muốn sở hữu sớm mẫu Tesla Roadster có thể phải trả trước tới 250.000 USD (gần 6,5 tỷ đồng), nhưng đây vẫn không phải là một đơn đặt hàng chính thức đảm bảo nhận được xe.

Tesla cũng nhấn mạnh khoản tiền khách hàng thanh toán chỉ giúp giữ một vị trí tương đối trong danh sách chờ. Điều này có nghĩa là khách hàng hiện chỉ đang trả tiền để “giữ chỗ”.

Đáng chú ý, Tesla cũng chưa xác định giá bán cuối cùng của Roadster. Hãng cho biết mức giá được đưa ra trong buổi ra mắt vừa qua chỉ là con số ước tính. Ngay cả thông số kỹ thuật cũng có thể thay đổi từ nay đến khi xe chính thức mở bán dự kiến vào năm 2028, dù chưa có gì bảo đảm về tiến độ này.

Các tùy chọn, tính năng và trang bị của xe vẫn đang được hoàn thiện. Theo đó, giá mua chính thức sẽ được xác nhận sau khi khách hàng được gửi thông báo chốt cấu hình xe trong tương lai.

Tuy nhiên, thỏa thuận đặt chỗ không có điều khoản cấm bán lại xe như từng được áp dụng với một số mẫu xe giới hạn của Tesla, chẳng hạn Cybertruck Foundation Series và Model S Signature Edition. Dẫu vậy, quyền đặt chỗ Roadster không được phép chuyển nhượng cho người khác.

Điểm tích cực là khoản tiền đặt chỗ được hoàn lại toàn bộ nếu khách hàng đổi ý hoặc Tesla không thể bàn giao xe. Dù vậy, với những người đã đặt chỗ Roadster từ năm 2017, thời gian chờ đợi có thể còn kéo dài thêm khoảng hai năm nếu kế hoạch hiện tại của hãng được thực hiện.

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Theo Lê Tuấn

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