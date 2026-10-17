Tất tần tật những gì cần biết về Tesla Roadster: Có tới tận 3 phiên bản với nhiều tùy chọn khác nhau

Vừa qua, những thông tin chi tiết về mẫu xe thể thao mới mang tên Tesla Roadster đã được công bố rộng rãi. Theo định hướng phát triển từ nhà sản xuất, phương tiện này được chế tạo nhằm mục đích trở thành chiếc xe tối thượng dành cho người cầm lái.

Dù đã chính thức ra mắt, khách hàng sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa trước khi có thể trực tiếp cầm lái. Dây chuyền lắp ráp mẫu xe này được đặt tại bang Texas và quá trình bàn giao xe thực tế dự kiến sẽ bắt đầu diễn ra vào năm 2028.

Phân cấp ba phiên bản (Performance, Thrust, Rocket) cùng thông số phạm vi hoạt động trên 300 dặm và khả năng tăng tốc kỷ lục (nhanh nhất dưới 0,59 giây).

Về mặt phân cấp sản phẩm, Tesla Roadster mới được chia thành ba cấu hình phiên bản khác nhau bao gồm Performance, Thrust và Rocket. Điểm chung của cả ba phiên bản này là đều sở hữu phạm vi hoạt động vượt mức 300 dặm sau mỗi lần nạp năng lượng.

Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất nằm ở hiệu suất bức tốc từ vị trí đứng yên lên 60 dặm/giờ của từng cấu hình. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn Performance hoàn thành quãng tăng tốc này trong thời gian dưới 1,6 giây. Khi bước lên phiên bản Thrust, con số này được rút ngắn xuống mức dưới 0,9 giây. Đáng chú ý nhất là phiên bản cao cấp Rocket với khả năng chạm mốc 60 dặm/giờ trong khoảng thời gian chưa tới 0,59 giây.

Cấu trúc khoang lái tối giản, thể thao với ghế đúc liền khung gầm và vô lăng Yoke lái điện tử.

Để đạt được những thông số gia tốc vượt qua các giới hạn thông thường của ngành công nghiệp bốn bánh, Tesla đã đưa công nghệ vũ trụ vào mẫu xe của mình. Chiếc Roadster được trang bị hệ thống động cơ đẩy khí lạnh có nguồn gốc từ tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX, nhưng đã trải qua quá trình tinh chỉnh kỹ thuật để tương thích với môi trường khí quyển.

Hệ thống này bao gồm 10 vòi phun độc lập, lấy nguồn cung năng lượng từ bình chứa 600 lít khí nén. Cơ cấu vòi phun đa hướng cho phép chiếc xe không chỉ lao về phía trước mà còn có thể đẩy bổng thân xe lên phía trên cũng như thực hiện các chuyển động xoay.

Theo dữ liệu công bố, cụm động cơ đẩy này sản sinh ra một lực tác động mạnh gấp 4 đến 5 lần so với giới hạn chịu tải tối đa của hệ thống lốp xe.

Ngôn ngữ thiết kế ngoại thất lấy cảm hứng từ các dòng phản lực quân sự SR-71 và F-35, kết hợp vật liệu và lớp phủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ.

Bên cạnh lực đẩy từ khí nén, khả năng bám đường của Tesla Roadster còn được can thiệp bởi một hệ thống quạt hút đa chế độ. Cơ chế tạo lực ép này mạnh tới mức có thể giữ cho chiếc xe bám chặt trong tư thế lộn ngược ngay cả khi phương tiện đang đứng yên hoàn toàn, với khả năng chịu đựng gia tốc trọng trường lên tới mức 2G.

Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống quạt hút này, chiếc xe thực sự có khả năng di chuyển trong trạng thái lộn ngược. Về tốc độ cực đại, mẫu xe mới dễ dàng vượt qua con số 230 dặm/giờ.

Không dừng lại ở đó, Elon cũng tiết lộ rằng Tesla đang làm việc hướng tới một mục tiêu dài hạn hơn là đưa vận tốc tối đa của xe chạm ngưỡng 380 dặm/giờ, tương đương với tốc độ Mach 0,5.

Hệ thống động cơ đẩy khí lạnh kế thừa từ SpaceX và cơ chế quạt hút đa chế độ giúp xe bay lên, xoay chuyển hoặc bám lộn ngược ngay cả khi đứng yên.

Nhằm đáp ứng hiệu năng vận hành ở dải vận tốc cao, hình dáng bên ngoài của Tesla Roadster được lấy cảm hứng trực tiếp từ hai mẫu máy bay nổi tiếng là SR-71 và F-35. Phần đầu xe được tối ưu hóa khí động học với cụm đèn pha thiết kế dạng ẩn.

Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài được phủ lớp sơn màu trắng mang tên Ano White. Đây thực chất là các lớp phủ chuyên dụng trong ngành hàng không vũ trụ, mang lại khả năng bảo vệ bề mặt trước tia UV, chịu được nhiệt độ siêu lạnh, chống tĩnh điện và ngăn ngừa sự ăn mòn.

Ngoài ra, phần kính xe được làm tối màu phủ ánh vàng Gold Glazed mang phong cách tương tự như tấm kính che mặt trên mũ của các phi hành gia, đi kèm với các chi tiết tạo điểm nhấn làm từ chất liệu titan.

Nền tảng khung gầm chế tạo từ vật liệu siêu nhẹ (magie, titan, sợi carbon), hệ thống treo biến thiên độ cao và ba chế độ vận hành chuyên biệt.

Bước vào bên trong, khoang nội thất của xe sử dụng tông màu trắng Ultrawhite làm chủ đạo, kết hợp cùng các chi tiết trang trí bằng chất liệu da lộn vi sợi màu xám và các phần đệm đỡ hai bên hông ghế.

Thay vì sử dụng kết cấu ghế rời truyền thống, toàn bộ hệ thống ghế ngồi trên xe đều được đúc liền khối trực tiếp vào phần khung gầm. Trước mặt người lái là vô lăng mang kiểu dáng Yoke tích hợp công nghệ lái điện tử hoàn toàn.

Tốc độ tối đa thực tế vượt mức 230 dặm/giờ cùng tham vọng chạm ngưỡng tốc độ 380 dặm/giờ (Mach 0,5) trong tương lai của Elon.

Để đảm bảo độ cứng vững cũng như tối ưu hóa trọng lượng cho toàn bộ cấu trúc, Tesla Roadster được chế tạo từ sự kết hợp của các vật liệu cao cấp bao gồm magie, titan và sợi carbon. Hệ thống treo của xe sử dụng loại giảm xóc van ống có khả năng điều chỉnh độ cao linh hoạt, cho phép người dùng chủ động nâng hoặc hạ gầm xe tùy theo điều kiện mặt đường.

Khi kích hoạt chế độ đường đua Track Mode, hệ thống này có thể hạ thấp trọng tâm xe xuống tối đa 1,6 inch, tương đương khoảng 40 mm. Ngoài ra, người cầm lái còn có thể tùy chọn ba chế độ vận hành riêng biệt bao gồm chế độ đường trường Road Mode, chế độ lực cản cao High-Drag Mode và chế độ lực cản thấp Low-Drag Mode để tối ưu hóa hiệu suất của phương tiện trong từng tình huống cụ thể.