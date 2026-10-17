Đồng minh thân thiết dừng mua 16 trực thăng UH-60M giữa tranh chấp với Mỹ

Canada đã tạm dừng việc mua 16 máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk của Mỹ trong bối cảnh tranh chấp thương mại với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, kênh truyền hình CBC đã đưa tin này.

"Chính phủ do Đảng Tự do lãnh đạo của Canada đã lặng lẽ ra lệnh tạm dừng việc mua 16 máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk từ Mỹ, một thỏa thuận tương đối nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng, ngay trước khi các cuộc đàm phán thương mại với chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu", trang web của kênh truyền hình này cho biết.

Theo đài CBC, những chiếc trực thăng Sikorsky nói trên được dự định dành cho Lực lượng Đặc nhiệm Canada. Các nguồn tin của kênh truyền hình này cho rằng quyết định có liên quan đến căng thẳng thương mại và ngoại giao với chính quyền Mỹ.

Vào năm ngoái, thỏa thuận bán trực thăng cho Canada đã được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận và sẽ được gửi đến Quốc hội để phê duyệt.

Canada có thể sẽ không mua trực thăng UH-60M Black Hawk từ Mỹ.

Theo ghi nhận của trang RIA Novosti, quan hệ giữa Mỹ và Canada đã xấu đi nghiêm trọng vào năm 2025 sau khi ông Trump áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada, viện dẫn lý do đe dọa an ninh quốc gia và buôn bán ma túy. Đáp lại, Canada đã áp dụng các biện pháp tương tự.

Mặc dù đã tạm thời đóng băng thuế quan và nỗ lực giải quyết tranh chấp, Mỹ sau đó đã tăng thuế, đặt mức thuế 50% đối với thép và nhôm.

Theo ghi nhận, vòng đàm phán nhằm tháo gỡ khó khăn gần đây đã đổ vỡ vào phút cuối do lập trường cứng rắn của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.