Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng minh thân thiết dừng mua 16 trực thăng UH-60M giữa tranh chấp với Mỹ

| | Tài chính quốc tế

Sự bất ổn về chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang gây lo ngại cho các đồng minh.

Đồng minh thân thiết dừng mua 16 trực thăng UH-60M giữa tranh chấp với Mỹ- Ảnh 1.

Canada đã tạm dừng việc mua 16 máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk của Mỹ trong bối cảnh tranh chấp thương mại với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, kênh truyền hình CBC đã đưa tin này.

"Chính phủ do Đảng Tự do lãnh đạo của Canada đã lặng lẽ ra lệnh tạm dừng việc mua 16 máy bay trực thăng UH-60M Black Hawk từ Mỹ, một thỏa thuận tương đối nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng, ngay trước khi các cuộc đàm phán thương mại với chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu", trang web của kênh truyền hình này cho biết.

Theo đài CBC, những chiếc trực thăng Sikorsky nói trên được dự định dành cho Lực lượng Đặc nhiệm Canada. Các nguồn tin của kênh truyền hình này cho rằng quyết định có liên quan đến căng thẳng thương mại và ngoại giao với chính quyền Mỹ.

Vào năm ngoái, thỏa thuận bán trực thăng cho Canada đã được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận và sẽ được gửi đến Quốc hội để phê duyệt.

Đồng minh thân thiết dừng mua 16 trực thăng UH-60M giữa tranh chấp với Mỹ- Ảnh 2.

Canada có thể sẽ không mua trực thăng UH-60M Black Hawk từ Mỹ.

Theo ghi nhận của trang RIA Novosti, quan hệ giữa Mỹ và Canada đã xấu đi nghiêm trọng vào năm 2025 sau khi ông Trump áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada, viện dẫn lý do đe dọa an ninh quốc gia và buôn bán ma túy. Đáp lại, Canada đã áp dụng các biện pháp tương tự.

Mặc dù đã tạm thời đóng băng thuế quan và nỗ lực giải quyết tranh chấp, Mỹ sau đó đã tăng thuế, đặt mức thuế 50% đối với thép và nhôm.

Theo ghi nhận, vòng đàm phán nhằm tháo gỡ khó khăn gần đây đã đổ vỡ vào phút cuối do lập trường cứng rắn của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.

Theo CBC

Theo Bạch Dương

Giáo dục và thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Iran vừa báo tin vui cho toàn thế giới

Iran vừa báo tin vui cho toàn thế giới Nổi bật

Trung Quốc xây siêu đập thủy điện lớn nhất thế giới, công suất 300 tỷ kWh điện/năm, chuyên gia quan ngại cho 2 nước láng giềng, kêu gọi một cường quốc châu Á khác vào cuộc

Trung Quốc xây siêu đập thủy điện lớn nhất thế giới, công suất 300 tỷ kWh điện/năm, chuyên gia quan ngại cho 2 nước láng giềng, kêu gọi một cường quốc châu Á khác vào cuộc Nổi bật

Mở toang cửa chào đón xe điện Trung Quốc, một nước Đông Nam Á đang phải trả giá

Mở toang cửa chào đón xe điện Trung Quốc, một nước Đông Nam Á đang phải trả giá

19:46 , 17/10/2026
Ukraine đánh vào ‘Google của Nga’, internet trở thành mặt trận mới

Ukraine đánh vào ‘Google của Nga’, internet trở thành mặt trận mới

19:17 , 17/10/2026
Thác nước nổi tiếng Iguazu cuồn cuộn chưa từng thấy, hơn 12 triệu lít nước đổ xuống mỗi giây

Thác nước nổi tiếng Iguazu cuồn cuộn chưa từng thấy, hơn 12 triệu lít nước đổ xuống mỗi giây

18:42 , 17/10/2026
Tổng thống Mỹ Trump đình chỉ đạo luật trừng phạt Nga, Mátxcơva ca ngợi 'thời khắc lịch sử'

Tổng thống Mỹ Trump đình chỉ đạo luật trừng phạt Nga, Mátxcơva ca ngợi 'thời khắc lịch sử'

18:09 , 17/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên