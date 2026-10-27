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Ra mắt iMac mới: Chip M6, thiết kế không đổi, giá chính hãng từ 41,5 triệu đồng

| | Thị trường

Apple cho biết tác vụ AI chạy trực tiếp trên máy nhanh hơn tới 5 lần so với iMac chip M4, còn người dùng iMac Intel sẽ thấy mức chênh lớn hơn nhiều.

Apple vừa công bố iMac với chip M6, giữ thiết kế mỏng liền khối và 7 màu như thế hệ trước. Tại Việt Nam, máy có 2 phiên bản với giá từ 41.499.000 đồng và 46.999.000 đồng.

Chip M6 có CPU tối đa 12 nhân và GPU tối đa 12 nhân, đều nhiều hơn đời trước 2 nhân. Apple cho biết đồ họa nhanh hơn tới 2 lần so với M4, giúp ích khi chỉnh ảnh hay chơi game. Ở phần mềm cụ thể, Microsoft Excel nhanh hơn tới 1,5 lần và Affinity (phần mềm chỉnh sửa ảnh) nhanh hơn tới 2 lần so với iMac chip M4.

Hãng nhấn mạnh nhiều nhất vào AI. Theo Apple, khi chạy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) ngay trên máy, iMac M6 xử lý câu lệnh nhanh hơn tới 5 lần so với M4 trong bài thử với phần mềm LM Studio. Riêng bộ xử lý AI của chip được cho là nhanh hơn tới 2 lần so với thế hệ trước. Ưu điểm của việc chạy AI trên máy là dữ liệu không phải gửi lên mạng.

Mức nâng cấp lớn nhất dành cho người đang dùng máy cũ. Apple nói iMac M6 nhanh hơn tới 18 lần so với mẫu iMac Intel bán chạy nhất, và nhanh hơn tới 2,5 lần ở Excel so với iMac chip M1. Các số liệu trên đều do Apple tự công bố, chưa có kiểm chứng độc lập.

Về kết nối, máy có Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Cổng mạng Ethernet 2,5Gb là tùy chọn, nhanh hơn tới 2,5 lần đời trước khi truyền dữ liệu có dây. Ổ SSD nhanh hơn tới 2 lần, giúp mở ứng dụng và dự án lớn gần như tức thì. Máy kết nối được với 2 màn hình ngoài 6K. Số cổng Thunderbolt 4 phụ thuộc vào phiên bản: tối đa 4 cổng.

Phần còn lại giữ nguyên các điểm quen thuộc của iMac. Máy có màn hình 24 inch độ phân giải 4,5K, độ sáng 500 nits. Camera 12 MP Center Stage có thêm Desk View, cho phép chia sẻ góc nhìn từ trên xuống mặt bàn khi gọi video, kèm hệ thống loa và 3 micro. Bàn phím và chuột hoặc bàn di chuột đi kèm có màu trùng với thân máy, sạc qua cổng USB-C. Bàn phím có Touch ID để mở khóa máy và xác thực Apple Pay.

Máy chạy macOS 27 Golden Gate, có Siri AI. Apple mô tả đây là phiên bản Siri mới, tìm được thông tin trong tin nhắn, email, ảnh, thao tác qua nhiều ứng dụng và tích hợp ngay trong Spotlight. Người dùng có thể hỏi Siri về nội dung đang hiển thị trên màn hình bằng một phím tắt, hoặc nhờ Siri soạn thảo, chỉnh sửa văn bản gần như ở mọi nơi. Trong Mail và Messages, Siri có thể bắt chước giọng văn quen thuộc của người dùng. Chưa rõ các tính năng AI này có đầy đủ tại Việt Nam hay không.

Tại Việt Nam, iMac chip M6 có 2 phiên bản. Bản 2 cổng Thunderbolt có CPU 10 nhân, GPU 10 nhân, giá từ 41.499.000 đồng hoặc trả góp 1.690.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Bản 4 cổng Thunderbolt có CPU 12 nhân, GPU 12 nhân, giá từ 46.999.000 đồng hoặc trả góp 1.914.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Cả hai có 7 màu: xanh dương, tím, hồng, cam, vàng, xanh lá và bạc.

Apple công bố mở đặt trước từ 28/10 và bán ra từ 6/11 tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng chưa có ngày mở bán tại Việt Nam.

Theo Thế Duyệt

Đời sống & Pháp luật

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