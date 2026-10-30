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Động thái mới của Tesla ở Việt Nam

| | Thị trường

Sau khi thành lập công ty chính thức tại Việt Nam, hãng xe điện Tesla đã bắt đầu tuyển dụng loạt nhân sự bao gồm cả vị trí chuyên phát triển hạ tầng trạm sạc.

Website tuyển dụng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tesla vừa đăng thông tin tuyển 5 vị trí tại thị trường Việt Nam, gồm giám đốc phụ trách lĩnh vực kinh doanh, mua sắm, dịch vụ, đối tác nhân sự và phát triển hạ tầng trạm sạc.

Một trong những vị trí đáng chú ý nhất là chuyên viên phát triển hạ tầng trạm sạc. Trong phần yêu cầu ứng viên, Tesla nêu rõ yêu cầu về nhân sự có kiến thức về bất động sản, hạ tầng điện, quy hoạch đô thị và các chính sách liên quan đến xe điện.

Hình ảnh tuyển dụng của Tesla tại Việt Nam với sự xuất hiện của mẫu Roadster mới. Ảnh: Tesla

Điều này phần nào cho thấy hãng xe Mỹ có kế hoạch phát triển hạ tầng trạm sạc ô tô điện khi chính thức bước vào thị trường Việt Nam.

Tesla hiện sở hữu mạng lưới sạc nhanh Supercharger với hơn 80.000 trạm trên toàn cầu. Hệ thống này là một trong những lợi thế hàng đầu của hãng, giúp thu hút khách hàng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Tesla tại nhiều thị trường.

Dẫu vậy, khả năng Tesla Việt Nam sẽ tự mình xây dựng hệ thống Supercharger riêng hoặc hợp tác với những đơn vị cung cấp hạ tầng hiện hữu vẫn cần chờ thông tin chính thức từ hãng. Tương tự là những thông tin liên quan tới chiến lược kinh doanh, thời điểm chính thức mở bán xe, danh mục sản phẩm và giá bán.

Trạm sạc nhanh Supercharger có thể là "vũ khí đắc lực" của Tesla khi vào Việt Nam.

Trước đây, Tesla từng áp dụng chiến lược tuyển nhân sự ồ ạt trước khi ra mắt tại một số thị trường Đông Nam Á. Ở Thái Lan, hãng này bắt đầu tuyển dụng vào tháng 9/2022 và mở bán chỉ ba tháng sau đó.

Tiếp đó, Tesla bắt đầu tuyển dụng tại Philippines vào tháng 9/2024 và ra mắt sản phẩm vào đầu năm 2025. Vì vậy, có thể kỳ vọng màn ra mắt chính thức của Tesla tại Việt Nam sẽ diễn ra trong năm tới, sau khi quá trình tuyển dụng được hoàn tất.

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Theo Lê Tuấn

Tiền phong

Từ Khóa:
tesla, việt nam

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