Láng giềng của Mỹ hỗ trợ Việt Nam phát triển "hạt ngọc", hơn 48.000 người sẽ được hưởng lợi trực tiếp

Loại hạt này là gạo.

Ngày 28/10, tại TP Cần Thơ, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với các đối tác tổ chức lễ khởi động Dự án "Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp và thích ứng biến đổi khí hậu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long" (GORICE).

Đây là dự án do Chính phủ Canada tài trợ thông qua Bộ Các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC), triển khai giai đoạn 2025 - 2030, với sự phối hợp của Oxfam tại Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Môi trường Nông nghiệp (IAE) và Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương tham gia.

Trên thực tế, tại Việt Nam, việc triển khai Đề án "Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2030" của Chính phủ đã mở ra hướng chuyển đổi phương thức canh tác, giảm chi phí sản xuất, giảm phát thải và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Thế nhưng, thị trường gạo phát thải thấp vẫn còn mới mẻ. Trong khi đó, nhiều nông dân sản xuất quy mô nhỏ gặp khó khăn trong tiếp cận kỹ thuật, nguồn vốn và thị trường tiêu thụ. Đây là những vấn đề mà Dự án GORICE hướng tới giải quyết thông qua hỗ trợ kỹ thuật, tài chính xanh và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.

Các chuyên gia chia sẻ tại phiên tọa đàm của lễ khởi động dự án. Ảnh: VGP

Theo Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel, thông qua GORICE, Canada phối hợp với các đối tác hỗ trợ Việt Nam thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, cùng với đó tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Dự án GORICE sẽ kết hợp thế mạnh của Canada về nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, kiểm kê carbon, hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV), tài chính khí hậu và đổi mới công nghệ nông nghiệp với vai trò dẫn dắt, tri thức địa phương của Việt Nam.

Từ đó, dự án góp phần thúc đẩy chuyển đổi ngành lúa gạo theo hướng nâng cao sức cạnh tranh, giảm phát thải, cũng như huy động đầu tư tư nhân và tài chính khí hậu, tạo cơ hội phát triển lâu dài cho nông dân, đặc biệt là phụ nữ.

Đáng chú ý, theo ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Oxfam tại Việt Nam, phát triển bao trùm, bảo đảm công bằng, phúc lợi xã hội và sinh kế bền vững cho người sản xuất nhỏ là nguyên tắc xuyên suốt của dự án. Trong đó, phụ nữ, thanh niên, người dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương được đặc biệt quan tâm, để bảo đảm cơ hội tham gia và hưởng lợi công bằng từ quá trình chuyển đổi xanh.

Dự án GORICE được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL, cũng như tạo thêm cơ hội nâng cao sinh kế cho nông dân trong quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cũng tại sự kiện, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, thông qua dự án GORICE, VCCI sẽ hỗ trợ tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, qua đó thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính xanh của người sản xuất, đồng thời phối hợp phát triển nhu cầu tiêu dùng gạo phát thải thấp trong nước và mở rộng thị trường cho sản phẩm.

Dự kiến hơn 48.000 người ở Việt Nam được hưởng lợi trực tiếp từ dự án

Các đại biểu ấn nút khởi động dự GORICE. Ảnh: VGP

Theo kế hoạch đề ra, dự án GORICE triển khai tại TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2025 – 2030. Dự án tập trung vào ba lĩnh vực, bao gồm sản xuất lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển cơ hội kinh tế xanh bao trùm; tăng cường hợp tác đa bên và quản trị bao trùm.

Dự án GORICE sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ thuật canh tác phát thải thấp, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường gạo phát thải thấp, mở rộng tiếp cận công nghệ và tài chính xanh, cùng với hỗ trợ xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định khí nhà kính.

Canada phối hợp với các đối tác hỗ trợ Việt Nam thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp... Ảnh: VGP

Đặc biệt, đến năm 2030, dự án GORICE đặt mục tiêu có 180.000 ha diện tích gieo trồng áp dụng thực hành canh tác chất lượng cao, phát thải thấp. Dự kiến có 48.200 người hưởng lợi trực tiếp, trong đó 50% là phụ nữ. Đồng thời, dự án góp phần làm giảm khoảng 748.000 tấn phát thải carbon và mang lại lợi ích cho 100.000 người tiêu dùng.