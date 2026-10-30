Giá Honda SH 2027 vừa ra mắt: SH160i đứng yên, SH125i tăng 1,6 triệu đồng

Honda SH160i/125i đời 2027 có 4 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao, giá đề xuất 78,09-104,49 triệu đồng, đã gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT). Xe được bán tại hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 10/11/2026.

Với SH160i, giá cả 4 phiên bản đời 2027 trùng khớp mức đời 2026 đang áp dụng từ 01/7/2026. Với SH125i, giá niêm yết đời 2027 cao hơn đời trước 1,42-1,59 triệu đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên, khi quy về giá trước thuế, hai đời xe bằng nhau ở cả 4 phiên bản: Tiêu chuẩn 70.990.909 đồng, Cao cấp 77.809.091 đồng, Đặc biệt 78.900.000 đồng, Thể thao 79.354.545 đồng.

Honda SH160i/125i 2027 (Ảnh: Honda Việt Nam)

Khoảng chênh đến từ thuế suất. Theo Nghị quyết 204/2025/QH15 của Quốc hội, thuế GTGT được giảm từ 10% xuống 8% với nhiều nhóm hàng hóa từ 01/7/2025 đến hết 31/12/2026, nhưng xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 không thuộc diện được giảm. SH125i (124,8 cm3) vì vậy đang được tính thuế 8%, còn SH160i chịu mức 10%. Bảng giá SH125i đời 2027 được Honda công bố theo mức 10%.

Như vậy, nếu chính sách giảm thuế không được gia hạn, giá SH125i sẽ cao hơn khoảng 1,4 - 1,6 triệu đồng từ ngày 01/01/2027.

Bảng giá xe máy Honda SH160i/125i 2027 vừa ra mắt

Phiên bản Giá đời 2026 (đồng) Giá đời 2027 (đồng) Thuế GTGT tính trong giá SH160i Thể thao (ABS) 104.490.000 104.490.000 10% / 10% SH160i Đặc biệt (ABS) 103.990.000 103.990.000 10% / 10% SH160i Cao cấp (ABS) 102.790.000 102.790.000 10% / 10% SH160i Tiêu chuẩn (CBS) 95.290.000 95.290.000 10% / 10% SH125i Thể thao (ABS) 85.702.909 87.290.000 8% / 10% SH125i Đặc biệt (ABS) 85.212.000 86.790.000 8% / 10% SH125i Cao cấp (ABS) 84.033.818 85.590.000 8% / 10% SH125i Tiêu chuẩn (CBS) 76.670.182 78.090.000 8% / 10%

Ảnh: Honda Việt Nam

Thay đổi chính trên đời 2027 là động cơ eSP+ 4 van được tinh chỉnh để đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Theo công bố của Honda, hệ thống phun xăng điện tử được nâng cấp để tối ưu quá trình đốt cháy, hệ thống xử lý khí thải trên ống xả được cải tiến nhằm giảm các chất CO, HC, NOx, qua đó có thể giảm khoảng 60% lượng khí thải.

Động cơ xi-lanh đơn dung tích 125 phân khối/160 phân khối cho công suất 12,8 mã lực/16,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 11,9 Nm/14,8 Nm, truyền động dây đai. SH là mẫu tiếp theo của Honda Việt Nam lên chuẩn Euro 4, sau Vario 125, Sh mode và Super Cub C125.

Ảnh: Honda Việt Nam

Honda cho biết động cơ mới giúp khách hàng an tâm sử dụng lâu dài, “đặc biệt tại các vùng phát thải thấp”. Hà Nội đã thí điểm vùng phát thải thấp từ 01/7/2026 tại 9 phường trong vành đai 1, trong đó xe máy chạy xăng bị hạn chế lưu thông theo khung giờ. Việc xe máy xăng đạt Euro 4 có được miễn các hạn chế này hay không: Chưa có thông tin xác nhận.

Màu đen Aura Black Edition chỉ có trên bản Thể thao của cả SH160i và SH125i. Ở màu này, ngàm phanh, lò xo giảm xóc sau và tay dắt sau đều sơn đen, kết hợp mặt nạ trước hình chữ V và logo SH mạ chrome. Thiết kế tổng thể của xe không thay đổi so với đời trước.

Ảnh: Honda Việt Nam

Xe tiếp tục có khóa thông minh Smartkey kèm cảnh báo quên tắt khóa, đèn trước LED, đèn hậu LED 2 tầng, màn hình TFT 4,2 inch, cổng sạc USB Type-C và cốp dưới yên 28 lít. Các bản Cao cấp, Đặc biệt, Thể thao dùng phanh ABS 2 kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, bản Tiêu chuẩn dùng phanh CBS.

Từ ngày mở bán đến hết 30/11/2026, khách hàng mua SH160i/125i đời 2027 bản Thể thao màu Aura Black Edition được tặng một mũ bảo hiểm Jet màu đen xám và một thảm sàn màu đen.