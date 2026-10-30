Giá bạc ngày 30/10 tại Ancarat, Sacombank, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải

Sáng ngày 30/10, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 1,674 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,726 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 44,64 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 46,02 triệu đồng/thỏi (bán ra), tiếp tục giảm phiên thứ 5 liên tiếp. Trong tuần qua, giá bạc đã giảm 9%.

Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,683-1,737 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 44,88 - 46,32 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 1,84 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,906 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý giảm xuống mức 1,984 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿