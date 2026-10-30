Giá bạc ngày 30/10 tại Ancarat, Sacombank, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải
Giá bạc trong nước giảm phiên thứ 5 liên tiếp.
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Sáng ngày 30/10, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 1,674 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,726 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.
Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 44,64 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 46,02 triệu đồng/thỏi (bán ra), tiếp tục giảm phiên thứ 5 liên tiếp. Trong tuần qua, giá bạc đã giảm 9%.
Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,683-1,737 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 44,88 - 46,32 triệu đồng/kg.
Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 1,84 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,906 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý giảm xuống mức 1,984 triệu đồng/lượng (bán ra).
Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống gần 51 USD/ounce vào, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2025. Giá bạc thế giới hiện ở mức 1,59 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 130.000 đồng, rút ngắn sự chênh lệch.
Lạm phát dai dẳng và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Mỹ củng cố kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào cuối năm nay. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,5% so với tháng trước trong tháng 9, đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3, trong khi lạm phát hàng năm tăng tốc lên 3,6%.
Lạm phát PCE cốt lõi cũng tăng lên 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, GDP của Mỹ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 3,4% trong quý III, vượt quá kỳ vọng 3,2%, được hỗ trợ bởi chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và đầu tư mạnh mẽ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
Cục Dự trữ Liên bang đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư 28/10 trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tuần tới, mặc dù thị trường vẫn đánh giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 là khoảng 75%, theo công cụ CME FedWatch. Giá bạc đang trên đà giảm khoảng 15% trong tháng 10, có khả năng ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp.
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