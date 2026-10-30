Trấn Thành nổi tiếng khó tính chuyện ăn uống, vậy mà ăn tô mì gói còn húp cạn rồi lật đáy tô ra xem

Trong clip dài khoảng bảy phút, Trấn Thành vừa ăn vừa xuýt xoa, liên tục mô tả hương vị và độ dai của sợi mì bằng những từ ngữ rất đời thường. Anh húp từng ngụm nước dùng, gắp mì lên cao cho người xem thấy rõ độ dai rồi cuối cùng bê cả tô lên uống cạn. Cách thưởng thức đầy hào hứng ấy khiến nhiều người xem thích thú, không ít người còn hỏi anh đang ăn loại mì nào.

Điều đáng chú ý là Trấn Thành vốn được biết đến là người sành ăn, có khẩu vị kỹ tính và từng trải nghiệm nhiều món ngon. Bởi vậy, lời khen dành cho một tô mì gói bình dân càng khiến khán giả tò mò. Nhưng nếu chỉ có những tiếng xuýt xoa, liệu video có đủ sức khiến người xem thèm ăn theo? Câu trả lời có lẽ còn nằm ở cách anh kể chuyện, những chi tiết nhỏ trong lúc ăn và niềm tin mà anh đã xây dựng với khán giả từ trước.

Một tô mì gói bình thường, qua cách ăn của Trấn Thành, vì sao lại hấp dẫn đến vậy?

Trong clip, anh không mở đầu bằng món ăn mà bằng một lời thú nhận: "Cái nết Hai là thích ăn mì gói xưa giờ, nói thiệt!" Rồi anh nêu luôn gu của mình: đã ăn là phải húp hết nước mới chịu, nước dùng phải thơm và đậm đà, sợi mì bở là không thích, phải dai, phải giòn, phải "sừng sực", nhai cho đã cái lưỡi mới được.

Bộ tiêu chuẩn ấy biến gói mì thành thí sinh bước vào phòng thi. Khi anh kết luận món mì tôm chua cay này "quá hợp ý hợp tình", đáp ứng mọi nhu cầu về một gói mì mang hương vị đặc trưng Việt Nam, lời khen nghe như kết quả chấm điểm của một thực khách khó tính chứ không phải câu giới thiệu theo kịch bản. Ba điểm anh nêu cũng gọn và dễ nhớ: nước dùng đậm đà hài hòa, thơm vị hành phi một nắng, sợi mì giòn dai, nhai nó đã.

Ăn thật, để người xem tự thấy

Trong video dài khoảng bảy phút, anh đập hộp, khoe vắt mì vàng ươm, giơ gói hành phi một nắng sát ống kính rồi hướng dẫn nấu rất nghiêm túc: nước sôi vừa sấp mặt mì, khoảng 350 đến 400 mililít, đậy nắp đúng ba phút. Mở nắp ra, anh trộn đều, húp ngụm nước súp đầu tiên rồi mới gắp mì, đúng "cái nết" đã khai từ đầu. Cảnh nhấc cao sợi mì, kèm dòng chữ "dai", "nhai đã" hiện trên màn hình, cho người xem thấy ngay độ giòn dai anh nhắc đến. Cuối clip, anh bê cả tô lên húp sạch rồi lật đáy tô cho máy quay xem. Lời hứa ở đầu video được trả bằng hành động ở cuối video, và đó là thứ khiến người ta tin.

Clip dễ chạm đến người xem còn vì tô mì gói gắn với ký ức của rất nhiều người: những buổi tối muộn sau giờ làm, những ngày mưa, những bữa ăn vội thời sinh viên. Khi Trấn Thành kể về những hôm đi quay về khuya mệt mỏi, được làm một tô mì nóng thơm mùi hành phi mà thấy "tỉnh cả người", ai cũng dễ thấy mình trong đó. Một nghệ sĩ nổi tiếng và một người lao động bình thường, trước tô mì nghi ngút khói, bỗng ăn giống nhau và thèm giống nhau.

Ngôn ngữ cũng góp phần tạo dấu ấn. "Cái nết", "đã cái nư", "mấy ní", "bao phê", "lạt nhách" hay câu chốt "Nhức nách! Tin Hai!" đều là khẩu ngữ miền Nam ngắn, vui, dễ nhớ. Người xem tự lặp lại mà không thấy mình đang nhắc một thông điệp có sẵn. Lời dặn khép clip, nấu ít nước sôi thôi, nấu lênh láng rồi mì nhạt thì "đừng đổ thừa Hai", vừa là mẹo thực tế vừa là câu đùa thân mật, nghe như lời anh chia sẻ kinh nghiệm hơn là thuyết phục ai.

Niềm tin được xây từ Siêu Thực Thành

Phần lớn niềm tin của người xem đến từ những gì Trấn Thành đã xây dựng bên ngoài clip này. Từ ngày 22/2, anh thực hiện series ẩm thực Siêu Thực Thành, đưa khách mời đến các quán bình dân, quán vỉa hè, quán trong hẻm ở TP.HCM về đêm. Tên chương trình là phép chơi chữ: "siêu thực" gợi sự chân thực, còn "Thực Thành" ghép từ "thực thần" với tên anh. Đến nay series đã ghé hơn hai mươi quán, với các khách mời như Lê Giang, NSND Hồng Vân, NSND Ngọc Giàu, Phạm Anh Duy, Miu Lê, Negav hay Ánh Sáng AZA.

Điều làm nên uy tín cho lời khen của anh là nguyên tắc chọn quán. Theo chia sẻ của Trấn Thành, chương trình không nhận tài trợ hay quảng cáo từ các quán, chỉ giới thiệu những nơi anh đã ăn và thật sự thích. Có quán được ghi hình từ tháng 12/2024, trước cả khi chương trình ra mắt. Gặp quán không hợp khẩu vị, anh lặng lẽ trả tiền rồi ra về, không quay và cũng không chê một câu. Anh từng nói rõ rằng mình sẽ không quay một quán dở.

Lý do của anh khá giản dị: khẩu vị là cảm nhận riêng của mỗi người, còn quán nhỏ là sinh kế của cả một gia đình. Anh cũng cho biết điều thúc đẩy mình làm chương trình là nỗi lo những quán ngon nhưng nằm khuất, ít khách qua lại sẽ phải đóng cửa. Với anh, ăn ở nhà hàng năm, sáu sao hay trong con hẻm nhỏ đều được, miễn món ngon và người nấu tâm huyết. Anh cũng nhiều lần kêu gọi người xem tôn trọng người nấu bằng cách ăn hết phần của mình, đúng như cách anh húp cạn tô mì trong clip.

Khi một người sẵn sàng bỏ qua cả những quán không hợp vị chỉ vì không muốn chê, thì lúc anh ngồi xuống ăn say sưa, người xem có lý do để tin cái say sưa ấy là thật. Và có lẽ đó là lý do một tô mì gói quen thuộc lại khiến nhiều người đứng dậy đi nấu nước: sức hấp dẫn đôi khi không nằm ở món ăn cầu kỳ, mà ở cách người ta ăn nó một cách chân thành.