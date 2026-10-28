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Thành viên mới trong hội bạn thân khiến bí mật của Trấn Thành sắp bại lộ

| | Lifestyle

Sự xuất hiện của thành viên này trong hội bạn Trấn Thành khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Từ lâu, hội bạn thân của Trấn Thành vốn được biết là hội bạn đình đám của showbiz Việt. Những buổi tụ họp của hội bạn này không chỉ quy tụ loạt gương mặt nổi tiếng mà đôi khi còn khiến dân tình chú ý bởi những nhân vật bất ngờ xuất hiện. Mới đây, cả nhóm lại có dịp gặp gỡ tại nhà riêng của Trấn Thành, trong đó sự góp mặt của Hoa hậu Thanh Thuỷ nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Thanh Thuỷ diện trang phục năng động, thoải mái tạo dáng bên những người bạn. Nàng hậu hòa vào không khí vui vẻ của buổi tụ họp, chụp ảnh cùng các thành viên. Đây không phải lần đầu nàng hậu góp mặt trong những cuộc vui của nhóm. Trước đó, Thanh Thuỷ từng xuất hiện tại tiệc sinh nhật Ali Hoàng Dương, nơi có Trấn Thành, Hari Won cùng nhiều nghệ sĩ thân thiết.

Từ những lần gặp gỡ liên tiếp, sự hiện diện của Thanh Thuỷ bên cạnh hội bạn nam đạo diễn dần thu hút sự chú ý, nhất là khi thời gian qua, nàng hậu gen Z vướng nghi vấn là nữ chính trong phim Tết của Trấn Thành.

Thanh Thuỷ cùng hội bạn xuất hiện tại nhà riêng của Trấn Thành

Có thể thấy mối quan hệ thân thiết của Thanh Thuỷ bên các thành viên quen mặt trong hội bạn của Trấn Thành

Việc Thanh Thuỷ liên tục xuất hiện bên hội bạn Trấn Thành khiến nghi vấn cô đóng phim EM càng thêm có cơ sở

"Manh mối" đầu tiên cho nghi vấn Thanh Thuỷ đóng phim Tết của Trấn Thành đến từ việc cả hai bất ngờ theo dõi nhau trên Instagram. Sau đó, mạng xã hội chia sẻ bức ảnh dàn cast xuất hiện tại buổi cúng máy của bộ phim. Dù các nhân vật được che mặt nhưng netizen soi trang phục thì phát hiện Thanh Thuỷ từng đăng bức ảnh với outfit y hệt.

Đến cuối tháng 9, Trấn Thành và Thanh Thuỷ từng bị bắt gặp tại cùng một địa điểm ở khu vực Thảo Điền, TP.HCM. Biên kịch Lương Nghiêm Huy cũng có mặt tại đây, trong khi khu vực xuất hiện máy móc, thiết bị và nhiều thành viên ekip. Những chi tiết này làm dấy lên suy đoán địa điểm có thể liên quan đến quá trình ghi hình một dự án. Đáng chú ý, thời điểm đó Trấn Thành đang thực hiện phim Tết EM, khiến cuộc gặp gỡ càng được chú ý.

Trấn Thành và Thanh Thuỷ cùng lộ diện giữa nghi vấn hợp tác phim Tết (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Dàn cast xuất hiện trong buổi lễ cúng máy phim EM

Cư dân mạng soi trang phục của Thanh Thuỷ y hệt cô gái trong bức ảnh trên

Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam 2022, sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô gây chú ý bởi gương mặt thanh tú, nụ cười thân thiện.

Thanh Thuỷ đang ngày càng khẳng định sức hút trong showbiz Việt sau khi đăng quang. Người đẹp liên tục góp mặt trong các sự kiện thời trang lớn, đảm nhận vị trí mở màn hoặc kết show cho nhiều nhà thiết kế đình đám, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng cân đối và đường nét gương mặt sắc sảo, Thanh Thuỷ còn được kỳ vọng có thể tạo dấu ấn ở lĩnh vực diễn xuất.

Thanh Thuỷ đang là một trong những nàng hậu gen Z nhận nhiều sự chú ý ở thời điểm hiện tại

Ảnh: FBNV

Theo Liên Hoa

Phụ Nữ Mới

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