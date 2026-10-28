Honda Việt Nam giới thiệu SH160i/125i 2027 cùng dầu nhờn Pro Honda GLIDE mới

SH160i/125i 2027 - Khẳng định khí chất

HVN chính thức giới thiệu mẫu xe SH160i/125i 2027 với giới thiệu lựa chọn màu sắc mới - sắc đen độc bản "Aura Black Edition" trên phiên bản Thể Thao, mang đến diện mạo trẻ trung, năng động và đầy mạnh mẽ. Bao phủ toàn bộ thân xe cùng các chi tiết như ngàm phanh, lò xo giảm sóc sau và tay dắt sau là sắc đen đầy uy lực, kết hợp với thiết kế chữ V ở mặt nạ trước và logo SH chrome.

Không chỉ nổi bật ở diện mạo tổng thể, SH160i/125i 2027 mới tiếp tục được chăm chút tỉ mỉ trong ‎từng chi tiết: Cụm đèn trước được trang bị đồng bộ công nghệ LED hiện đại với thiết kế mới tinh tế. Trong khi đó, đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED 2 tầng tinh xảo cùng tay dắt sau được vuốt thon gọn đầy phong cách. Màn hình TFT 4,2 inch với thiết kế tối giản và cao cấp, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội, khả năng hiển thị nhiều thông số với màu sắc phong phú và chân thực.

SH160i/125i 2027 được trang bị mới và tiếp tục duy trì loạt tiện ích hiện đại.

Trên nền tảng động cơ eSP+ 4 van vận hành mượt mà, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, được trang bị đồng bộ trên toàn bộ dải sản phẩm và nhận được sự tin tưởng của khách hàng qua nhiều năm, SH160i/125i 2027 được HVN tiếp tục cải tiến nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4. Xe được nâng cấp hệ thống phun xăng điện tử nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, đồng thời cải tiến hệ thống xử lý khí thải trên ống xả để giảm phát thải các chất gây ô nhiễm không khí và hình thành bụi mịn như CO, HC và NOx. Nhờ đó so với phiên bản trước, SH160i/125i mới không chỉ duy trì khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, mà còn có thể giảm khoảng 60% lượng khí thải.

SH 125i mới với sắc đen độc bản "Aura Black Edition" trên phiên bản Thể Thao. Ảnh: HVN

SH160i/125i mới còn được trang bị mới và tiếp tục duy trì loạt tiện ích hiện đại. Chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện lần đầu được trang bị trên khóa thông minh Smart Key. Chức năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh qua ứng dụng My Honda+ . Hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh được trang bị trên 2 bánh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC ở các phiên bản Thể Thao, Đặc Biệt và Cao Cấp. Hộc đựng đồ phía trước rộng rãi, tích hợp cổng sạc USB loại C tiện dụng. Cốp đựng đồ với dung tích lớn 28 lít.

Từ ngày 10/11/2026, SH160i/125i 2027 sẽ chính thức bán ra thị trường thông qua Hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc, với mức giá bán lẻ đề xuất như sau:

Từ ngày mở bán đến hết 30/11/2026, những khách hàng đầu tiên sở hữu mẫu xe SH160i/125i 2027 màu "Aura Black Edition" trên phiên bản Thể Thao sẽ được nhận ngay bộ quà tặng gồm 01 Mũ bảo hiểm Jet cao cấp màu Đen xám và 01 Thảm sàn cao cấp màu Đen. Bên cạnh đó, HVN triển khai chương trình "Thu xe cũ – Đổi xe mới" đến hết ngày 30/11/2026.

Dầu nhờn Pro Honda GLIDE

Cùng với đó, HVN giới thiệu dầu nhờn Pro Honda GLIDE - là sản phẩm dành cho những khách hàng mong muốn nâng cao trải nghiệm trên mỗi hành trình.

Pro Honda GLIDE được phát triển nhằm tối ưu khả năng vận hành của động cơ trên các dòng xe ‎tay ga cao cấp, mang lại cảm giác lái mạnh mẽ, hứng khởi và mượt mà. Sở hữu công nghệ tổng hợp mới, Pro Honda GLIDE đáp ứng yêu cầu vận hành của các dòng xe tay ga cao cấp với ba giá trị nổi bật: Mượt nhịp ga, Ổn định, Tiết kiệm nhiên liệu. Công nghệ độ nhớt thấp giúp dầu nhanh chóng bôi trơn các chi tiết bên trong động cơ, hỗ trợ xe khởi động dễ dàng, tối ưu hiệu suất và góp phần giảm tác động đến môi trường.

Pro Honda GLIDE được phát triển nhằm tối ưu khả năng vận hành của động cơ trên các dòng xe ‎tay ga cao cấp

Dầu nhờn Pro Honda GLIDE sẽ được chính thức phân phối thông qua Hệ thống HEAD và các Cửa hàng phụ tùng, bảo dưỡng xe máy chuyên nghiệp trên toàn quốc từ tháng 12/2026 (*).

Để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu xe SH160i/125i 2027 và dầu nhờn Pro Honda GLIDE, khách hàng vui lòng liên hệ HEAD gần nhất hoặc kênh thông tin của HVN để được hướng dẫn, giải đáp:

Tổng đài CSKH miễn phí: 1800 8001 (07:30 - 18:00 hằng ngày, trừ ngày lễ).

Website: www.honda.com.vn

Fanpage Facebook chính thức: www.facebook.com/HondaVietnam hoặc ứng dụng My Honda+ trên điện thoại thông minh (thiết bị Apple iOS và Google Android).

(*) HVN khuyến nghị khách hàng lựa chọn dầu nhờn chính hiệu Pro Honda tại các điểm bán và dịch vụ ủy nhiệm nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và bảo vệ động cơ xe máy Honda.