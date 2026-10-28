Sau tuổi 40 mới hiểu: Càng tích trữ nhiều càng bất an, tôi thoát khỏi khủng hoảng tuổi trung niên nhờ dọn lại căn nhà

Trước đây, tôi từng là người rất thích tích trữ. Tủ quần áo luôn chật kín những món mua vào dịp giảm giá nhưng nhiều năm không mặc. Trong bếp có đủ loại nồi, chảo, hộp đựng và dụng cụ mà tôi tự nhủ rằng “biết đâu một ngày sẽ cần”. Danh sách liên lạc trên điện thoại cũng đầy những người đã lâu không còn trò chuyện. Khi ấy, tôi luôn có cảm giác rằng càng sở hữu nhiều, mình càng có nhiều phương án dự phòng và càng khó bị cuộc sống đẩy vào thế bị động.

Thế nhưng đến một thời điểm, tôi nhận ra số lượng đồ đạc trong nhà không thể bảo vệ mình trước những biến động thật sự. Cùng lúc, sức khỏe của bố mẹ bắt đầu sa sút, việc học hành của con tạo ra nhiều áp lực, còn ở nơi làm việc, những đồng nghiệp trẻ hơn liên tục xuất hiện với tốc độ, kỹ năng và khả năng thích nghi đáng nể. Những thứ tôi từng coi là ổn định bỗng nhiên trở nên mong manh.

Tôi bắt đầu mất ngủ, dễ cáu gắt và thường xuyên lo lắng về tương lai. Căn nhà lúc nào cũng đầy đồ nhưng bản thân lại không thấy đủ đầy. Trái lại, càng nhìn những chiếc tủ chật cứng, những món đồ không dùng tới và hàng loạt việc tồn đọng, tôi càng cảm thấy cuộc sống của mình đang bị kéo theo quá nhiều thứ.

Khi dọn đồ trở thành cách dọn lại cuộc sống

Bước ngoặt đến khi tôi đọc được một ý rằng cảm giác an toàn ở tuổi trung niên không chỉ nằm ở việc sở hữu nhiều hơn, mà còn nằm ở khả năng từ bỏ những gì không còn cần thiết. Tôi bắt đầu thử dọn nhà, ban đầu chỉ với ý định khiến không gian sống gọn hơn. Nhưng càng làm, tôi càng nhận ra việc loại bỏ đồ đạc cũng giống như một cuộc rà soát lại những thói quen đã tồn tại nhiều năm.

Nơi đầu tiên tôi xử lý là tủ quần áo. Tôi giữ lại những bộ thực sự vừa người, thoải mái và có thể mặc thường xuyên. Những chiếc quần jeans đã cất cả chục năm với suy nghĩ “sau này gầy sẽ mặc lại”, những chiếc váy được tặng nhưng chưa bao giờ thích, những món đồ chỉ mua vì rẻ đều được cho đi hoặc tái chế.

Khi tủ quần áo vơi gần một nửa, điều tôi cảm nhận rõ nhất không phải tiếc nuối mà là nhẹ nhõm. Buổi sáng không còn phải lục tung hàng chục món đồ để rồi cuối cùng vẫn chọn vài bộ quen thuộc. Tôi bắt đầu hiểu rằng có nhiều lựa chọn chưa chắc khiến cuộc sống dễ dàng hơn; đôi khi, nó chỉ khiến chúng ta mất thêm thời gian để quản lý.

Sau đó là căn bếp. Tôi loại bớt những dụng cụ mua theo quảng cáo hoặc theo cảm hứng nhưng gần như không dùng. Những bộ hộp trùng công năng, nồi quá lớn, máy móc chỉ sử dụng vài lần đều được sắp xếp lại hoặc cho đi. Tôi chỉ giữ những món thực sự phù hợp với thói quen nấu ăn của gia đình.

Điều khá bất ngờ là căn bếp ít đồ lại khiến tôi muốn vào bếp nhiều hơn. Mặt bàn trống hơn, việc tìm dụng cụ nhanh hơn, khâu dọn dẹp cũng nhẹ nhàng hơn. Trước đây tôi vẫn nghĩ mua thêm một thiết bị có thể giúp tiết kiệm thời gian, nhưng sau này mới phát hiện có những món đồ càng mua càng khiến mình phải dành thêm thời gian cất giữ, vệ sinh và bảo quản.

Không chỉ bỏ đồ, tôi còn bỏ bớt những khoản chi không cần thiết

Sau khi dọn nhà, thói quen tiêu dùng của tôi cũng thay đổi. Trước đây, mỗi lần căng thẳng tôi thường có xu hướng mua một món gì đó. Một chiếc áo mới, một dụng cụ nhà bếp, một món đồ trang trí hay đơn giản là vài sản phẩm đang giảm giá đều có thể mang lại cảm giác vui vẻ tức thời.

Nhưng sau vài tháng sống trong một căn nhà gọn hơn, tôi bắt đầu tự hỏi trước khi mua: Món này có thực sự cần không? Tôi sẽ dùng nó bao nhiêu lần? Nếu không mua, cuộc sống có bị ảnh hưởng đáng kể không?

Chỉ vài câu hỏi như vậy đã giúp tôi giảm được khá nhiều khoản chi nhỏ tưởng như vô hại. Tôi mua ít quần áo hơn, không còn săn hàng giảm giá chỉ vì sợ bỏ lỡ và cũng bớt hứng thú với những món đồ gia dụng “đang hot”. Khoản tiền tiết kiệm mỗi tháng vì thế tăng lên một cách khá tự nhiên.

Tôi nhận ra rằng ở tuổi trung niên, tích lũy tài chính không chỉ phụ thuộc vào việc kiếm thêm bao nhiêu tiền. Khả năng kiểm soát nhu cầu tiêu dùng cũng quan trọng không kém. Khi không còn cần mua đồ để xoa dịu cảm xúc, tôi cũng bớt cảm giác phải chạy theo thu nhập để duy trì một lối sống ngày càng tốn kém.

Có những thứ trong cuộc sống cũng cần được “dọn”

Sau đồ đạc và chi tiêu, tôi bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ. Danh sách liên lạc của tôi từng rất dài, nhưng phần lớn là những người đã nhiều năm không trò chuyện. Tôi cũng có thói quen theo dõi quá nhiều thông tin trên mạng xã hội, vô thức so sánh cuộc sống của mình với người khác.

Tôi dần thu hẹp các mối quan hệ, dành thời gian cho gia đình và một vài người bạn thực sự gần gũi. Tôi cũng giảm việc lướt mạng xã hội, đặc biệt là những lúc bản thân đang mệt mỏi.

Cảm giác thay đổi khá rõ. Tôi không còn thấy mình cần phải biết tất cả mọi người đang làm gì, mua gì, đi đâu hay thành công đến mức nào. Điều đó cũng giúp tôi bớt những khoản chi mang tính so sánh, chẳng hạn mua một món đồ vì thấy người khác có, đi một chuyến du lịch chỉ vì sợ mình “thua kém”, hay cố duy trì một mức sống không thực sự phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình.

Căn nhà gọn hơn, cuộc sống cũng dần trở lại trong tầm kiểm soát

Sau một thời gian, tôi bắt đầu thiết lập lại nhịp sống. Tôi ngủ đúng giờ hơn, ăn uống đều đặn, tập trung vào công việc, viết lách và duy trì khoản tiết kiệm hàng tháng. Không có biến cố nào tự nhiên biến mất chỉ vì căn nhà gọn hơn, nhưng cách tôi đối diện với chúng đã khác.

Trước đây, tôi luôn tìm cảm giác an toàn bằng cách tích trữ: nhiều đồ hơn, nhiều tiền hơn, nhiều mối quan hệ hơn, nhiều phương án dự phòng hơn. Bây giờ, tôi hiểu cảm giác chủ động còn đến từ việc biết lựa chọn.

Biết món gì đáng mua và món gì có thể bỏ qua. Biết mối quan hệ nào đáng dành thời gian. Biết đâu là khoản tiền cần giữ lại cho những việc thực sự quan trọng. Và quan trọng hơn cả, biết rằng mình không cần phải ôm giữ mọi thứ mới có thể cảm thấy an toàn.

Dọn nhà tất nhiên không phải phương thuốc có thể giải quyết mọi vấn đề của tuổi trung niên. Sức khỏe của cha mẹ, áp lực công việc, chuyện học hành của con hay những nỗi lo tài chính vẫn còn đó. Tuy nhiên, với tôi, việc bắt đầu từ một căn phòng, một chiếc tủ hay một ngăn kéo đã tạo ra cảm giác rằng ít nhất mình vẫn có thể chủ động thay đổi một phần cuộc sống.

Sau tuổi 40, tôi mới hiểu một điều khá đơn giản: nhiều thứ hơn chưa chắc đồng nghĩa với an toàn hơn. Đôi khi, một ngôi nhà bớt đồ, một tài khoản bớt những khoản chi vô thức và một cuộc sống bớt những điều phải gồng mình duy trì lại khiến con người cảm thấy vững vàng hơn.

Cuối cùng, thứ tôi muốn giữ lại không phải là tất cả những gì mình từng sở hữu, mà là khả năng làm chủ thời gian, tiền bạc và lựa chọn của chính mình.