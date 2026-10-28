Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một cầu thủ nổi tiếng bị trộm đột nhập nhà riêng

| | Lifestyle

Sao Ngoại hạng Anh Morgan Gibbs-White bàng hoàng vì nhà riêng bị đột nhập.

Mới đây, tổ ấm của ngôi sao Nottingham Forest FC và đội tuyển Anh - Morgan Gibbs-White đã trở thành mục tiêu của kẻ trọm. Sự việc được Britney De Villiers - vợ của cầu thủ này chia sẻ trên mạng xã hội nhằm cảnh báo cộng đồng về tình trạng an ninh leo thang.

Người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung người Nam Phi cho biết vụ đột nhập diễn ra vài ngày trước. May mắn thay, thời điểm kẻ gian ra tay, cả hai vợ chồng cùng hai con trai nhỏ là Greyson và Hayes đều không có mặt ở nhà. Dù không có tổn thất về người và tài sản có thể thay thế, Britney vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng và mô tả đây là một trải nghiệm "tồi tệ", cảm thấy không gian riêng tư của gia đình bị xâm phạm nghiêm trọng.

Nhà của Morgan Gibbs-White bị kẻ gian đột nhập (Ảnh: Sun)

Qua trang cá nhân sở hữu hơn 600.000 lượt theo dõi, Britney khuyên mọi người nên tăng cường cảnh giác và luôn bật hệ thống an ninh dù ở nhà hay đi vắng. Sự lo lắng của cô hoàn toàn có cơ sở trong bối cảnh các ngôi sao tại giải Ngoại hạng Anh liên tục trở thành mục tiêu của các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Mới đây nhất, hai tên trộm từng đột nhập dinh thự của tiền đạo Alexander Isak vào tháng 4/2024, lấy đi lượng lớn tài sản trị giá hàng chục nghìn bảng Anh, đã phải nhận thêm án tù sau khi bị kết tội tiếp tục nhắm vào nhà của các cầu thủ khác như Neil Etheridge, Matheus Cunha và Leon Bailey. Cách đây ít ngày, dinh thự trị giá 4 triệu bảng Anh tại Cheshire của thủ quân Manchester United - Bruno Fernandes cũng bị một nhóm 3 kẻ gian đeo mặt nạ đột nhập.

Morgan Gibbs-White và Britney De Villiers bên nhau từ năm 2019 qua lời giới thiệu của bạn bè trước khi chính thức đính hôn vào tháng 6/2025 tại hồ Como (Ý). Cặp đôi đã có với nhau hai con trai. Ở tuổi 26, tiền vệ của Nottingham Forest đang có sự nghiệp thăng hoa khi vừa được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Anh vào tháng 10 dưới thời HLV Thomas Tuchel.

Cầu thủ nổi tiếng phải hầu toà vì cáo buộc hành hung vợ

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga cần 2 năm, Tây Ban Nha 5 năm, còn đây là thời gian Việt Nam cần để hoàn thành công trình gần 1.400 tỷ đồng diện tích 31.600m2, sử dụng trong 100 năm

Nga cần 2 năm, Tây Ban Nha 5 năm, còn đây là thời gian Việt Nam cần để hoàn thành công trình gần 1.400 tỷ đồng diện tích 31.600m2, sử dụng trong 100 năm Nổi bật

"Triển Chiêu" sinh ra ở Việt Nam cưới nữ đại gia: Vừa mua máy bay riêng, ở biệt thự 93m2, xe chạy 10 lần là đổi chiếc mới

"Triển Chiêu" sinh ra ở Việt Nam cưới nữ đại gia: Vừa mua máy bay riêng, ở biệt thự 93m2, xe chạy 10 lần là đổi chiếc mới Nổi bật

Điều ít ai biết về cuộc sống xa hoa của Harry Kane

Điều ít ai biết về cuộc sống xa hoa của Harry Kane

14:37 , 28/10/2026
Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn ốp đá bệ cửa sổ? 2 cách làm mới biến khoảng trống thành góc đẹp nhất nhì trong nhà

Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn ốp đá bệ cửa sổ? 2 cách làm mới biến khoảng trống thành góc đẹp nhất nhì trong nhà

14:18 , 28/10/2026
Không còn nhận ra Nhã Phương

Không còn nhận ra Nhã Phương

13:32 , 28/10/2026
Ở tuổi 40, người phụ nữ kiếm 30 triệu nhưng tiêu chưa đến 15 triệu: Cách sống khiến nhiều người khen tiết kiệm, nhiều người lại thấy quá khắt khe

Ở tuổi 40, người phụ nữ kiếm 30 triệu nhưng tiêu chưa đến 15 triệu: Cách sống khiến nhiều người khen tiết kiệm, nhiều người lại thấy quá khắt khe

13:18 , 28/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên