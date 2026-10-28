Thêm một cầu thủ nổi tiếng bị trộm đột nhập nhà riêng

Mới đây, tổ ấm của ngôi sao Nottingham Forest FC và đội tuyển Anh - Morgan Gibbs-White đã trở thành mục tiêu của kẻ trọm. Sự việc được Britney De Villiers - vợ của cầu thủ này chia sẻ trên mạng xã hội nhằm cảnh báo cộng đồng về tình trạng an ninh leo thang.

Người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung người Nam Phi cho biết vụ đột nhập diễn ra vài ngày trước. May mắn thay, thời điểm kẻ gian ra tay, cả hai vợ chồng cùng hai con trai nhỏ là Greyson và Hayes đều không có mặt ở nhà. Dù không có tổn thất về người và tài sản có thể thay thế, Britney vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng và mô tả đây là một trải nghiệm "tồi tệ", cảm thấy không gian riêng tư của gia đình bị xâm phạm nghiêm trọng.

Nhà của Morgan Gibbs-White bị kẻ gian đột nhập (Ảnh: Sun)

Qua trang cá nhân sở hữu hơn 600.000 lượt theo dõi, Britney khuyên mọi người nên tăng cường cảnh giác và luôn bật hệ thống an ninh dù ở nhà hay đi vắng. Sự lo lắng của cô hoàn toàn có cơ sở trong bối cảnh các ngôi sao tại giải Ngoại hạng Anh liên tục trở thành mục tiêu của các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Mới đây nhất, hai tên trộm từng đột nhập dinh thự của tiền đạo Alexander Isak vào tháng 4/2024, lấy đi lượng lớn tài sản trị giá hàng chục nghìn bảng Anh, đã phải nhận thêm án tù sau khi bị kết tội tiếp tục nhắm vào nhà của các cầu thủ khác như Neil Etheridge, Matheus Cunha và Leon Bailey. Cách đây ít ngày, dinh thự trị giá 4 triệu bảng Anh tại Cheshire của thủ quân Manchester United - Bruno Fernandes cũng bị một nhóm 3 kẻ gian đeo mặt nạ đột nhập.

Morgan Gibbs-White và Britney De Villiers bên nhau từ năm 2019 qua lời giới thiệu của bạn bè trước khi chính thức đính hôn vào tháng 6/2025 tại hồ Como (Ý). Cặp đôi đã có với nhau hai con trai. Ở tuổi 26, tiền vệ của Nottingham Forest đang có sự nghiệp thăng hoa khi vừa được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Anh vào tháng 10 dưới thời HLV Thomas Tuchel.