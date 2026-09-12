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Cầu thủ nổi tiếng phải hầu toà vì cáo buộc hành hung vợ

| | Lifestyle

Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh Nathaniel Mendez-Laing hầu tòa vì cáo buộc hành hung vợ.

Cựu tiền vệ từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh - Nathaniel Mendez-Laing (34 tuổi) vừa qua đã phải xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Cannock sau khi bị cáo buộc hành hung vợ tại nhà riêng. Cầu thủ hiện thuộc biên chế câu lạc bộ MK Dons này đối mặt với tội danh cố ý gây thương tích liên quan đến vụ việc xảy ra vào tháng 6 tại Shenstone, Staffordshire.

Cầu thủ nổi tiếng phải hầu toà vì cáo buộc hành hung vợ- Ảnh 1.

Nathaniel Mendez-Laing bị cáo cuộc hành hung vợ

Theo thông tin từ phiên tòa, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo về cuộc cãi vã giữa Mendez-Laing và vợ mình, cô Saira Mendez-Laing. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) sau đó đã phê chuẩn lệnh khởi tố đối với nam cầu thủ. Đại diện phía công tố cho biết Mendez-Laing bị cáo buộc đã liên tục đánh vào đầu và gây chấn thương ở tay vợ mình. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ những tranh cãi xoay quanh một chiếc điện thoại, tuy nhiên cựu sao Cardiff khẳng định cuộc mâu thuẫn hoàn toàn không biến thành một vụ va chạm thể xác.

Tại phiên sơ thẩm, Mendez-Laing di chuyển bằng nạng để bước vào phòng xử án. Anh chỉ lên tiếng xác nhận thông tin cá nhân và kiên quyết phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Thẩm phán Joseph O'Connor đã quyết định cho phép nam cầu thủ tại ngoại có điều kiện cho đến khi phiên tòa xét xử chính thức diễn ra vào tháng 1 năm sau, thay vì tạm giam.

Mendez-Laing và Saira mới kết hôn được một năm và đã có với nhau một người con. Về phía câu lạc bộ chủ quản MK Dons, đại diện đội bóng từ chối bình luận chi tiết do vụ án đang trong quá trình điều tra. Mendez-Laing đã không ra sân kể từ trận mở màn mùa giải League One năm nay. Trước khi chuyển sang MK Dons, anh từng có thời gian thi đấu tại Ngoại hạng Anh cho Cardiff City mùa giải 2019-2020 và cống hiến 3 năm trong màu áo Derby County. Ngoài ra, anh cũng là tuyển thủ quốc gia Guatemala nhờ gốc gác từ phía gia đình ngoại.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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