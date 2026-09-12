Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mức lương của ông Park Hang-seo ở Thái Lan

| | Lifestyle

Báo Thái hé lộ mức lương kỷ lục của HLV Park Hang-seo tại Thai League 2.

Dù chỉ đang dẫn dắt một đội bóng tại giải hạng Nhất Thái Lan (Thai League 2), HLV Park Hang-seo vẫn nhận mức đãi ngộ thuộc hàng top đầu của bóng đá xứ chùa Vàng.

Theo tiết lộ từ trang tin Buaksib (Thái Lan), chiến lược gia người Hàn Quốc đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Kanchanaburi FC với tổng giá trị lên tới 36 triệu baht. Như vậy, mỗi tháng ông Park bỏ túi khoảng 1,5 triệu baht (tương đương gần 45.000 USD hay hơn 1,2 tỷ đồng). Dù con số này chưa chạm ngưỡng 50.000 USD/tháng như thời đỉnh cao cùng tuyển Việt Nam, đây vẫn là mức thu nhập vượt xa mặt bằng chung tại Thái Lan.

Mức lương của ông Park Hang-seo ở Thái Lan- Ảnh 1.

Ảnh: Kanchanaburi FC

Để so sánh, thu nhập bình quân của các chiến lược gia tại Thai League 2 hiện chỉ rơi vào khoảng 300.000 - 500.000 baht/tháng, trong khi giải VĐQG Thai League 1 chỉ chạm ngưỡng 1 triệu baht/tháng. Đáng chú ý, mức đãi ngộ của ông Park tại Kanchanaburi FC thậm chí còn cao gấp đôi so với thu nhập của cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan Masatada Ishii giai đoạn 2023-2025 (700.000 baht/tháng). Mức đãi ngộ vượt trội này thể hiện tham vọng rất lớn của lãnh đạo đội bóng trong mục tiêu sớm giành vé thăng hạng lên Thai League 1.

Không phụ sự kỳ vọng, HLV Park Hang-seo lập tức để lại dấu ấn ngay trong trận ra quân vòng 1 Thai League 2. Dù bị Satun FC dẫn trước 1-2 sau hiệp 1, ông Park đã chứng minh tài đọc trận đấu bằng những điều chỉnh nhân sự nhạy bén trong hiệp 2, giúp Kanchanaburi FC lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 4-2 ngay trên sân khách.

Truyền thông Thái Lan dành nhiều lời khen cho dấu ấn chiến thuật cũng như nền tảng thể lực và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc mà vị HLV người Hàn Quốc đã truyền vào đội bóng mới. Với khởi đầu thuận lợi cùng tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Kanchanaburi FC đang khẳng định quyết tâm trở thành một thế lực mới của bóng đá Thái Lan dưới sự dẫn dắt của cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung: Vì sao tập đoàn Nhật rót 4.000 tỷ?

Bên trong trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung: Vì sao tập đoàn Nhật rót 4.000 tỷ? Nổi bật

Bất ngờ nguồn gốc loạt sữa tắm trong khách sạn cao cấp, hoá ra là cuộc chơi hàng hiệu khét tiếng ít ai ngờ tới

Bất ngờ nguồn gốc loạt sữa tắm trong khách sạn cao cấp, hoá ra là cuộc chơi hàng hiệu khét tiếng ít ai ngờ tới Nổi bật

Nam diễn viên Vbiz 31 tuổi vừa cấp cứu vì co giật và tím tái, tình trạng nguy kịch

Nam diễn viên Vbiz 31 tuổi vừa cấp cứu vì co giật và tím tái, tình trạng nguy kịch

19:32 , 12/09/2026
Nam người mẫu 25 tuổi cưới nữ đại gia 55 tuổi: Nhà gái đón chồng bằng siêu xe Rolls-Royce - Brabus, sính lễ hàng trăm tỷ gây choáng

Nam người mẫu 25 tuổi cưới nữ đại gia 55 tuổi: Nhà gái đón chồng bằng siêu xe Rolls-Royce - Brabus, sính lễ hàng trăm tỷ gây choáng

19:14 , 12/09/2026
Sun World bất ngờ đóng cửa Công viên Rồng ở Hạ Long

Sun World bất ngờ đóng cửa Công viên Rồng ở Hạ Long

19:10 , 12/09/2026
Bố HLV Kim Sang-sik qua đời tại Hàn Quốc

Bố HLV Kim Sang-sik qua đời tại Hàn Quốc

18:55 , 12/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên